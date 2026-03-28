Llevan jornada de atención y obra pública a Santa Rita en San Juan del Río

Gobierno municipal instala mesas de atención y rehabilita espacios públicos en la comunidad.

Mesas de atención ciudadana del Programa Viernes en Santa Rita en San Juan del Río, Querétaro

Trabajadores municipales rehabilitan la cancha de basquetbol de la comunidad de Santa Rita como parte de la jornada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de marzo de 2026. —Más de 50 atenciones ciudadanas, la rehabilitación de una cancha de basquetbol y la instalación de señalética vial fueron parte de los trabajos que el gobierno municipal desplegó en la comunidad de Santa Rita como parte del Programa "Viernes en Santa Rita", que llegó a su cuarta edición y suma ya 12 jornadas en localidades rurales del municipio.

La dinámica, que forma parte de un esquema itinerante iniciado por la administración de Roberto Cabrera Valencia, reúne al gabinete completo en una sola comunidad para ofrecer servicios de distintas dependencias en un mismo punto.

Mesas de atenci\u00f3n ciudadana del Programa Viernes en Santa Rita en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Trabajadores municipales rehabilitan la cancha de basquetbol de la comunidad de Santa Rita como parte de la jornada.

En Santa Rita, las mesas incluyeron al Sistema DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Seguridad Pública, además de una campaña de salud visual que operó de manera simultánea.

El encuentro con líderes comunitarios giró en torno a la coordinación entre vecinos y autoridades para definir prioridades de intervención. Cabrera Valencia precisó que el formato busca acercar la estructura gubernamental a zonas que, por su ubicación, suelen tener menor acceso a trámites y servicios concentrados en la cabecera municipal.

Mesas de atenci\u00f3n ciudadana del Programa Viernes en Santa Rita en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Trabajadores municipales rehabilitan la cancha de basquetbol de la comunidad de Santa Rita como parte de la jornada.

Señalética y rehabilitación de espacios en Santa Rita

En materia de obra física, la Dirección de Obra Institucional colocó dos señaléticas de destino con el nombre de la comunidad y código postal, pintó la guarnición del puente sobre el arroyo local e instaló dos señales preventivas de cruce peatonal en Santa Rita. Son trabajos de bajo costo que, sin embargo, atienden una carencia recurrente en comunidades rurales del municipio donde la señalización vial es prácticamente inexistente.

La Secretaría de Desarrollo Social coordinó tres frentes: el registro para venta de productos a bajo costo, un taller de lectoescritura a cargo del área de Desarrollo Humano y la rehabilitación de la cancha de basquetbol, uno de los pocos espacios deportivos de la localidad. La Secretaría de Servicios Públicos, por su parte, realizó poda, deshierbe y limpieza de áreas comunes en distintos puntos de Santa Rita.

Mesas de atenci\u00f3n ciudadana del Programa Viernes en Santa Rita en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante el encuentro con líderes comunitarios de Santa Rita. rotativo.com.mx

¿Cuántas comunidades ha visitado el programa Viernes en San Juan del Río?

Con esta intervención, el esquema acumula 12 jornadas en comunidades de la demarcación. El gobierno municipal no ha detallado públicamente el calendario de las próximas visitas ni el criterio de selección de las localidades que recibirán el programa en las semanas siguientes.

gobierno programas sociales roberto cabrera

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