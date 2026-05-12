El Marqués, 12 de mayo de 2026. — Personal de Protección Civil de El Marqués sofocó el incendio de una camioneta registrado sobre la autopista federal México-Querétaro, frente al Parque Industrial Bernardo Quintana, sin reporte de personas lesionadas.

La sección Rescate de la corporación municipal aplicó maniobras de sofocación y enfriamiento sobre el vehículo siniestrado hasta declarar el área libre de fuego activo, informó la dependencia mediante su cuenta oficial.

El siniestro paralizó por minutos la circulación sobre uno de los tramos más saturados del corredor federal.

En el sitio actuó también personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de El Marqués, que resguardó el perímetro mientras se completaban las maniobras de extinción del vehículo.

La emergencia se sumó a la racha de incendios sobre el corredor federal en el municipio: el pasado 6 de mayo un tractocamión ardió a la altura del Hotel ONE y obligó a un despliegue similar de Guardia Nacional, CAPUFE y bomberos.

El boletín mensual de actividades de la Coordinación Municipal de Protección Civil de El Marqués reportó 57 accidentes vehiculares atendidos en febrero de 2026, dentro de un total de 718 emergencias del mes que también concentró 224 incendios de pastizales en el municipio.

Personal de Protección Civil de El Marqués sofocó las llamas que consumían una camioneta sobre la autopista federal 57 Foto: Protección Civil El Marqués.

Esa carga refleja la presión sostenida que la autopista federal 57 y las vialidades aledañas ejercen sobre los cuerpos de respuesta.

El tramo de la autopista a su paso por El Marqués concentra una incidencia constante de siniestros derivados de la reducción de carriles por las obras de rehabilitación. El gobernador Mauricio Kuri González asoció esa dinámica con un posible colapso vial si las obras no se concluyen de manera coordinada con las del tren México-Querétaro.

Más de mil 388 colisiones y 183 personas fallecidas se acumulan en los tramos queretanos durante el periodo de obras, según datos de la SICT, la Guardia Nacional y el Instituto Mexicano del Transporte.

El reporte oficial no precisó si el incendio de la camioneta se originó por falla en el sistema eléctrico o por factor humano; tampoco se especificaron la marca de la unidad ni los datos del conductor.