Doble golpe en Sinaloa: cae "el Pío" y diez de Gente del Guano

Sinaloa, 12 de mayo de 2026. — Dos operativos coordinados del gabinete federal con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Agencia de Investigación Criminal en Sinaloa derivaron en la captura de José Porfirio "N", alias "el Pío", en Los Mochis, y la detención de diez integrantes de una célula conocida como "Gente del Guano", informó este martes Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

"El Pío" contaba con orden de aprehensión emitida por autoridades de Estados Unidos vía Interpol.

La operación que culminó con la detención de "el Pío" en Los Mochis fue coordinada entre la SEDENA, la Agencia de Investigación Criminal y la SSPC.

La orden de aprehensión, emitida por autoridades estadounidenses, se refiere a delitos de asociación delictuosa y contra la salud. La detención se inscribe en el balance del Gabinete de Seguridad que reporta reducciones en homicidios y delitos de alto impacto.

En Culiacán, elementos del gabinete federal realizaron recorridos de prevención y disuasión cuando identificaron a integrantes de una célula vinculada a una facción criminal local.

Durante el despliegue, el personal fue agredido a disparos. La SSPC informó la realización de varias detenciones, sin precisar el número, así como el aseguramiento de seis armas largas, una de ellas con aditamento de lanzagranadas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y vehículos.

Operador financiero y jefe de seguridad, en la red de "Gente del Guano"

La SEDENA y la Guardia Nacional ejecutaron una operación adicional que derivó en la detención de diez generadores de violencia integrantes de la célula identificada como "Gente del Guano".

Entre ellos figura Eber Isael "N", señalado como operador financiero y logístico responsable de la compra de armamento, drones y equipo táctico, así como Etzair Gumaro, identificado como jefe de seguridad de la organización.

Los uniformados aseguraron armas largas, explosivos improvisados, cargadores y drones durante la intervención. La célula está relacionada con diversos hechos violentos registrados en días recientes en la zona, según el reporte presentado por García Harfuch.

La operación forma parte del reforzamiento que el gobierno federal mantiene en Sinaloa tras la disputa interna del cártel local.