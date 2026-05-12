Caen "el Flamas" y célula de Tepito; van 1,310 extorsionadores presos

Operativos en CDMX, Edomex y Tabasco completan el balance presentado por García Harfuch al 30 de abril.

Omar García Harfuch presenta balance de la Estrategia Nacional contra la Extorsión durante conferencia matutina en Palacio Nacional

Omar García Harfuch detalló el balance acumulado de la estrategia federal contra la extorsión durante La Mañanera del Pueblo.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 12, 2026
Mariana Torres García

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México, 12 de mayo de 2026. — La detención de mil 310 personas por extorsión entre el 6 de junio de 2021 y el 30 de abril de 2026 marca el balance presentado este martes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante La Mañanera del Pueblo.

Las últimas acciones incluyen la captura de tres integrantes de una célula afín a la Unión Tepito en la alcaldía Benito Juárez y nueve detenidos en el Estado de México tras siete cateos coordinados con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión opera bajo la reforma al artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir una Ley General sobre este delito.

En Querétaro, la Unidad Especializada contra la extorsión fue creada por el Congreso local en enero pasado para alinear la persecución estatal con el marco nacional.

En la Ciudad de México fue detenido Edison "N", identificado como integrante de una célula dedicada a los préstamos gota a gota y venta de narcóticos, según informó García Harfuch.

En la misma capital, en la alcaldía Benito Juárez, fueron arrestadas tres personas señaladas como liderazgo de una célula afín a la Unión Tepito, vinculada con delitos de extorsión, homicidio y feminicidio.

En el Estado de México, los nueve detenidos están relacionados con secuestro, extorsión, robo y homicidio. Entre ellos figura Alan Alexis "N", alias "el Flamas", acusado junto con otros integrantes de una célula que simulaba ser agente ministerial para cometer ilícitos en distintos municipios.

Los operativos forman parte del balance federal que reporta descenso del 40 por ciento en homicidios dolosos diarios desde septiembre de 2024.

Extorsión, delito que pega a comercios y familias en Querétaro

En Tabasco también fue capturado Ángel de Jesús "N", alias "el Chirris", identificado como objetivo prioritario y generador de violencia relacionado con extorsión, narcomenudeo y homicidio, agregó el secretario federal.

La estrategia Sinergia que opera en Querétaro fue expuesta ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia como modelo replicable de coordinación interinstitucional.

¿Qué hace la Unidad Especializada en Querétaro?

La Unidad Especializada contra la Extorsión en Querétaro fortalece capacidades de inteligencia e investigación, según expuso el diputado Homero Barrera McDonald durante la sesión legislativa que aprobó la iniciativa, en línea con el reforzamiento que también ejecutan operativos federales en distintas entidades.

García Harfuch no precisó el desglose por estado de las mil 310 detenciones acumuladas desde 2021, ni qué proporción corresponde al actual sexenio.

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