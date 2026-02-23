San Juan del Río, 23 de febrero de 2026. — Nueve cateos simultáneos ejecutados sin participación de la policía municipal, al menos tres asaltos con arma en la zona Centro, una extorsión por 4 millones de pesos, detenciones de colombianos por préstamos gota a gota, un feminicidio que cumplió un año sin captura del presunto responsable y la suspensión de corridas de autobuses por violencia carretera, configuran el panorama de inseguridad en San Juan del Río durante las primeras tres semanas de febrero de 2026.

Todo ocurre mientras el segundo municipio más poblado de Querétaro permanece fuera del Cabildo Metropolitano que presume una reducción del 20% en incidencia delictiva.

La acumulación de hechos contrasta con el discurso oficial de las autoridades estatales y municipales, que han insistido en que Querétaro mantiene una tendencia a la baja en delitos.

Los eventos registrados en San Juan del Río durante este mes revelan una dinámica delictiva diversificada que abarca desde delitos patrimoniales hasta crimen organizado, y que ha obligado a la Fiscalía General del Estado a desplegar operativos de gran escala en el municipio sin contar con la corporación local.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ni la presidencia de San Juan del Río han emitido un posicionamiento integral sobre la situación. Este medio ha solicitado la versión oficial de ambas instancias y no ha tenido respuesta.

Cateos masivos de Sinergia: la policía municipal brilla por su ausencia





Elementos de la Fiscalía, Guardia Nacional y Ejército durante los nueve cateos simultáneos ejecutados el 18 de febrero en San Juan del Río, sin presencia de la policía municipal. Infografía Rotativo.

El operativo más relevante ocurrió el 18 de febrero, cuando la Fiscalía ejecutó nueve cateos simultáneos como parte de la estrategia Sinergia.

En las diligencias participaron 101 elementos de la Policía de Investigación del Delito, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal de Querétaro.

Las autoridades aseguraron cuatro inmuebles —entre ellos los lotes de autos "Espinoza Motors" sobre avenida San Rafael y un establecimiento en Circuito Querétaro, colonia Banthí—, además de vehículos de reciente modelo y alta gama, placas vehiculares de distintas entidades, documentación, equipos de comunicación, efectivo y joyería.

Las investigaciones permanecen abiertas por delitos que incluyen robo de vehículo, comercialización de autos con alteraciones en serie y presunta venta de narcóticos.

Lo que no pasó inadvertido es la ausencia de la Policía Municipal de San Juan del Río en el listado oficial de corporaciones que participaron en el operativo. La Fiscalía precisó que en el despliegue intervinieron exclusivamente fuerzas estatales y federales, sin mención alguna a la corporación de seguridad local.

El contraste es significativo: en junio de 2025, cuando la misma estrategia Sinergia ejecutó cateos a 12 domicilios de compra-venta de automóviles en colonias como San Juan Bosco, Pedregal de San Juan y Granjas Banthí, la Policía Municipal sí figuró entre las fuerzas participantes y se aseguraron nueve armas de fuego con tres detenidos.

Que la corporación más cercana al territorio haya quedado fuera del operativo más grande ejecutado en el municipio en lo que va del año plantea interrogantes sobre el nivel de coordinación —o de confianza— entre las instituciones que combaten el delito en San Juan del Río.

Robos con violencia se repiten en la zona Centro de San Juan del Río

En un lapso de apenas cinco días, la policía municipal registró al menos dos asaltos con arma en la colonia Centro. El 11 de febrero, dos hombres amenazaron a un taxista con una réplica de arma de fuego para despojarlo de su cartera; ambos fueron detenidos tras un reporte ciudadano al 911.

El 16 de febrero, cuatro personas —una mujer y tres hombres— asaltaron y lesionaron con navaja a un ciudadano en la misma zona. A los detenidos se les aseguraron un arma de fuego, una réplica, una navaja y dos carteras. La víctima sufrió una herida en la mano.

A esos episodios se sumó el asalto con violencia a una tienda de conveniencia sobre la carretera 120, a la altura de Santa María del Camino, donde dos sujetos conocidos como "El Jarocho" y "El Toño" sustrajeron cerca de 10 mil pesos en efectivo y mercancía antes de ser interceptados camino a Tequisquiapan.

También se documentó un robo captado por cámaras de seguridad en Granjas Banthí, en la zona oriente del municipio. La reiteración de asaltos armados en el corazón de San Juan del Río configura un patrón que no se observaba con esta frecuencia en meses previos.

La extorsión representa otro frente abierto.

El 16 de febrero, un juez vinculó a proceso a un hombre que exigió inicialmente 150 mil pesos en dos horas y después escaló la demanda a 4 millones de pesos en 48 horas, bajo amenazas directas contra una víctima y su familia en la colonia Loma Linda. El imputado recibió prisión preventiva justificada.

La Fiscalía organizó además una jornada de prevención sobre extorsión dirigida al sector empresarial y hotelero de Querétaro, donde un experto federal de la Unidad Antisecuestro abordó mecanismos de cobro de piso, extorsión telefónica y hackeo de datos.

Que la dependencia estatal dedique recursos a sensibilizar al sector productivo sobre este delito sugiere que el fenómeno ha dejado de ser aislado.

¿Qué pasa con el feminicidio de Perla Citlali en San Juan del Río?

A un año del asesinato de Perla "N" —odontóloga y bailarina de huapango—, ocurrido el 11 de febrero de 2025 en la colonia Quintas de Guadalupe, el presunto responsable permanece prófugo pese a contar con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol activada en febrero de 2026.

La familia rompió el silencio para denunciar irregularidades en la investigación, y la Defensoría de los Derechos Humanos inició una queja formal contra la Fiscalía por presunta violación al acceso a la justicia.

Según los allegados, la solicitud de no mediatizar el caso para proteger el debido proceso no se tradujo en resultados concretos. En paralelo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó la detención de cinco colombianos dedicados a prestamos gota a gota en lo que va del año, derivado de denuncias ciudadanas por amenazas e intimidación.

Algunos portaban droga al momento de la intervención. Orlando Chávez Landaverde, titular de la SSPM, precisó que fueron canalizados al Instituto Nacional de Migración.

El 20 de febrero, la Policía Estatal detuvo a 12 personas por delitos contra la salud en operativos realizados en Querétaro, El Marqués y San Juan del Río.

El domingo 22 de febrero, la Central Camionera de San Juan del Río suspendió parcialmente corridas hacia Ciudad de México, Toluca, Hidalgo, Tula y León por reportes de quema de autobuses en carreteras del país.

Líneas como Pegaso, Coordinados, Flecha Roja, Flecha Amarilla y Primera Plus cancelaron salidas, lo que afectó a entre cinco mil y ocho mil pasajeros solo en el turno vespertino.

Si bien se trata de un fenómeno de alcance nacional, el impacto directo en la movilidad del municipio alimentó la percepción de inseguridad en San Juan del Río y sus conexiones carreteras.

San Juan del Río, fuera del Cabildo Metropolitano que presume resultados

El dato que más llama la atención en términos de política pública es la ausencia de San Juan del Río en el Cabildo Metropolitano, integrado por Querétaro, El Marqués, Corregidora y Huimilpan, cuyos alcaldes presumieron la semana pasada una reducción del 20% en incidencia delictiva gracias a la coordinación entre corporaciones.

El alcalde capitalino, Felipe Fernando Macías Olvera, atribuyó la baja a una comunicación sin precedentes entre los gobiernos municipales y el Estado.

Sin embargo, el segundo municipio más poblado de Querétaro, con más de 300 mil habitantes y una actividad industrial y comercial que lo convierte en polo de atracción —y también de riesgo—, opera sus estrategias de seguridad sin ese mecanismo de coordinación.

La propia Dirección de Proyectos Regionales del gobierno estatal ha constatado en sus recorridos de campo que la seguridad es la demanda ciudadana número uno en San Juan del Río.

Hoy, cinco corporaciones mantienen operativos permanentes en los límites de San Juan del Río con Hidalgo y Estado de México, según informó la SSPM.

La medida responde a que las zonas limítrofes representan corredores donde confluyen jurisdicciones y la actividad delictiva puede intensificarse.

Los operativos de gran escala en su territorio, sin embargo, los ejecutan corporaciones estatales y federales; la demanda ciudadana número uno es seguridad; y el mecanismo de coordinación metropolitana que presume resultados lo deja fuera.