Querétaro, 13 de enero de 2026. — Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro detuvieron a un hombre por robo a vehículo luego de que fuera captado por cámaras de videovigilancia mientras manipulaba y forzaba la chapa de una camioneta estacionada sobre avenida Corregidora en Querétaro.

El sistema tecnológico del Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1 permitió rastrear al sospechoso en tiempo real hasta su captura en avenida Universidad, donde portaba la maleta sustraída, informó la SSPMQ.

El incidente fue detectado por personal del área de videovigilancia del CAE 9-1-1, quienes alertaron a las unidades policiales sobre la presencia de un sujeto que manipulaba una camioneta estacionada en la zona de avenida Corregidora.

Las cámaras registraron el momento en que el individuo forzó la cerradura del vehículo y sustrajo una maleta del interior, explicó la corporación municipal.

Gracias a la tecnología enlazada del sistema de videovigilancia de Querétaro, los operadores del CAE 9-1-1 mantuvieron seguimiento continuo del masculino mientras se desplazaba por diversas calles de la capital queretana.

La coordinación entre el centro de monitoreo y las patrullas en campo permitió que los oficiales interceptaran al sujeto a la altura de avenida Universidad, donde fue localizado con la maleta señalada en su poder.

Al momento de la intervención policial, los elementos cuestionaron al detenido sobre la procedencia del artículo. "El sujeto no pudo acreditar la posesión legal de la maleta", precisó la dependencia.

Ante la imposibilidad de comprobar que el objeto le pertenecía, los policías procedieron a su aseguramiento por el delito de robo a vehículo.

El detenido fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, donde se determinará su situación jurídica conforme a los procedimientos legales correspondientes.

La maleta sustraída fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales como evidencia del delito.

Este operativo refuerza la efectividad del sistema de videovigilancia integrado que protege a los ciudadanos de Querétaro mediante la coordinación tecnológica y policial para prevenir y combatir la delincuencia en tiempo real.