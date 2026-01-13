Detienen a hombre por robo a vehículo en Querétaro

El sistema de videovigilancia del CAE 9-1-1 permitió rastrear al sujeto desde el momento del robo hasta su captura en avenida Universidad con la maleta sustraída.

Sistema de videovigilancia CAE 9-1-1 permite detención de sospechoso de robo en avenida Corregidora Querétaro.

Sistema de videovigilancia CAE 9-1-1 permite detención de sospechoso de robo en avenida Corregidora Querétaro.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 13, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 13 de enero de 2026. — Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro detuvieron a un hombre por robo a vehículo luego de que fuera captado por cámaras de videovigilancia mientras manipulaba y forzaba la chapa de una camioneta estacionada sobre avenida Corregidora en Querétaro.

El sistema tecnológico del Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1 permitió rastrear al sospechoso en tiempo real hasta su captura en avenida Universidad, donde portaba la maleta sustraída, informó la SSPMQ.

El incidente fue detectado por personal del área de videovigilancia del CAE 9-1-1, quienes alertaron a las unidades policiales sobre la presencia de un sujeto que manipulaba una camioneta estacionada en la zona de avenida Corregidora.

Las cámaras registraron el momento en que el individuo forzó la cerradura del vehículo y sustrajo una maleta del interior, explicó la corporación municipal.

Gracias a la tecnología enlazada del sistema de videovigilancia de Querétaro, los operadores del CAE 9-1-1 mantuvieron seguimiento continuo del masculino mientras se desplazaba por diversas calles de la capital queretana.

La coordinación entre el centro de monitoreo y las patrullas en campo permitió que los oficiales interceptaran al sujeto a la altura de avenida Universidad, donde fue localizado con la maleta señalada en su poder.

Al momento de la intervención policial, los elementos cuestionaron al detenido sobre la procedencia del artículo. "El sujeto no pudo acreditar la posesión legal de la maleta", precisó la dependencia.

Ante la imposibilidad de comprobar que el objeto le pertenecía, los policías procedieron a su aseguramiento por el delito de robo a vehículo.

El detenido fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, donde se determinará su situación jurídica conforme a los procedimientos legales correspondientes.

La maleta sustraída fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales como evidencia del delito.

Este operativo refuerza la efectividad del sistema de videovigilancia integrado que protege a los ciudadanos de Querétaro mediante la coordinación tecnológica y policial para prevenir y combatir la delincuencia en tiempo real.

seguridadcriminalidadjusticia

Reciente

Convocatoria FMF para Licencia D de dirección técnica en futbol de iniciación México 2026
Deportes

FMF abre inscripciones para Licencia D de dirección técnica

La Federación Mexicana de Futbol convoca a entrenadores nacionales a cursar la Licencia D con costo de mil 740 pesos durante 2026.

Mike Tomlin entrenador Pittsburgh Steelers renuncia tras 18 temporadas NFL récord 183 victorias Super Bowl
Deportes

Mike Tomlin renuncia tras 18 temporadas con Pittsburgh Steelers

Entrenador con más antigüedad en deportes profesionales de Estados Unidos deja franquicia tras cuarta eliminación consecutiva en playoffs y récord de 183-107-2 en temporada regular.

Gina Guzmán Álvarez presidenta Legislatura Querétaro presenta avances legislativos primer trimestre.
Legislatura

Legislatura de Querétaro aumenta 44% productividad legislativa

Gina Guzmán informó que los asuntos resueltos pasaron de 97 a 173 durante el primer trimestre de su gestión al frente de la Mesa Directiva.

Elementos federales ejecutaron cateos simultáneos en la colonia Valle Gómez como parte del operativo contra el Tren de Aragua.
México

Caen seis operadores del Tren de Aragua en operativo federal en CDMX

Las autoridades aseguraron droga, armas y evidencia documental que vincula a los detenidos con extorsión y explotación sexual en Venustiano Carranza e Iztapalapa.