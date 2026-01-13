Pedro Escobedo — 12 de enero de 2026. — Un hombre fue vinculado a proceso por su probable participación en el robo de una motocicleta ocurrido el 8 de diciembre de 2025 en la colonia Emiliano Zapata, municipio de Pedro Escobedo.

El sujeto sustrajo el vehículo que se encontraba estacionado frente a un domicilio particular y fue identificado mediante videograbaciones de cámaras de seguridad vecinal, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Las investigaciones revelaron que el imputado se aproximó al lugar donde se encontraba estacionada la unidad y la sustrajo empujándola, hechos que quedaron registrados en las cámaras de videovigilancia.

El análisis de las imágenes permitió a los agentes de la Policía de Investigación del Delito identificar plenamente al responsable, explicó la dependencia estatal.

La Fiscalía de Pedro Escobedo reunió los datos de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión ante la autoridad judicial competente, la cual fue cumplimentada días después. El operativo de captura beneficia la seguridad en el municipio y refuerza la estrategia contra el robo de vehículos en Querétaro.

En audiencia inicial celebrada el 23 de diciembre de 2025, el juez de control resolvió vincular a proceso al imputado y determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

La autoridad judicial otorgó un plazo de un mes para que la Fiscalía complete las investigaciones complementarias, aseguró la institución ministerial.