San Juan del Río, 12 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro localizó el cuerpo sin vida de una mujer adulta en un canal de aguas pluviales ubicado en la comunidad de La Llave, a la altura del puente del Río San Juan, en el municipio de San Juan del Río.
El hallazgo se produjo el 11 de enero luego de que personal ministerial y pericial realizara una búsqueda derivada de una carpeta de investigación iniciada por denuncia ciudadana y conducida con perspectiva de género, informó la dependencia estatal.
La noche del 10 de enero, elementos ministeriales, periciales y de la Policía de Investigación del Delito cumplimentaron un cateo autorizado por la autoridad judicial en un inmueble de la colonia La Rueda, en San Juan del Río. Durante la diligencia se aseguraron diversos indicios que fueron resguardados para análisis pericial como parte de las investigaciones en curso.
Investigación abarca tres municipios
La Fiscalía precisó que desde la apertura de la carpeta se aplicaron protocolos especializados que permitieron realizar diligencias en los municipios de San Juan del Río, Pedro Escobedo y Querétaro. Las autoridades señalaron que existe una clara línea de investigación respecto a los hechos denunciados y que la víctima presuntamente era pareja sentimental del probable autor.
La dependencia detalló que la investigación continúa de manera técnica y científica para determinar responsabilidades, garantizando el debido proceso y los derechos de las personas involucradas. La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de perseguir delitos de alto impacto con apego a la legalidad, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.