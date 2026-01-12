Fiscalía localiza cuerpo de mujer en canal de San Juan del Río

Personal ministerial y pericial halló el cuerpo sin vida en la comunidad de La Llave tras cateo en colonia La Rueda; la investigación se conduce con perspectiva de género.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito participaron en las diligencias realizadas en tres municipios de Querétaro.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito participaron en las diligencias realizadas en tres municipios de Querétaro.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 12, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 12 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro localizó el cuerpo sin vida de una mujer adulta en un canal de aguas pluviales ubicado en la comunidad de La Llave, a la altura del puente del Río San Juan, en el municipio de San Juan del Río.

El hallazgo se produjo el 11 de enero luego de que personal ministerial y pericial realizara una búsqueda derivada de una carpeta de investigación iniciada por denuncia ciudadana y conducida con perspectiva de género, informó la dependencia estatal.

La noche del 10 de enero, elementos ministeriales, periciales y de la Policía de Investigación del Delito cumplimentaron un cateo autorizado por la autoridad judicial en un inmueble de la colonia La Rueda, en San Juan del Río. Durante la diligencia se aseguraron diversos indicios que fueron resguardados para análisis pericial como parte de las investigaciones en curso.

Investigación abarca tres municipios

La Fiscalía precisó que desde la apertura de la carpeta se aplicaron protocolos especializados que permitieron realizar diligencias en los municipios de San Juan del Río, Pedro Escobedo y Querétaro. Las autoridades señalaron que existe una clara línea de investigación respecto a los hechos denunciados y que la víctima presuntamente era pareja sentimental del probable autor.

La dependencia detalló que la investigación continúa de manera técnica y científica para determinar responsabilidades, garantizando el debido proceso y los derechos de las personas involucradas. La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de perseguir delitos de alto impacto con apego a la legalidad, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

sucesosseguridadcriminalidadfiscalía

Reciente

Irene Quintanar, titular de la USEBEQ, durante el anunció sobre la continuidad del horario de invierno en escuelas de Querétaro.
Querétaro

USEBEQ mantiene horario de invierno en escuelas de Querétaro hasta febrero

La medida beneficia a mil 91 planteles donde asisten alrededor de 200 mil 749 alumnos de educación básica en zonas altas del estado.

Ricardo Astudillo presenta a Paloma Arce y Antonio Ortega como nuevos integrantes del PVEM en Querétaro.
Política

PVEM Querétaro suma a Paloma Arce y Antonio Ortega a su proyecto político

El Partido Verde presentó a dos perfiles provenientes de Morena y Movimiento Ciudadano como parte de su estrategia de cara a las elecciones de 2027.

Entrega de apoyos agrícolas por 16.7 millones de pesos a productores de San Juan del Río Querétaro.
San Juan del Río

San Juan del Río entrega 16.7 mdp en apoyos al campo

El gobierno municipal y estatal benefician a más de 200 productores de 57 comunidades con el programa Producción Rural Municipalizado mediante esquema tripartita.

Jerome Powell presidente Reserva Federal enfrenta citaciones Departamento de Justicia por renovaciones edificios.
Internacional

Trump presiona a Jerome Powell con citaciones del Departamento de Justicia

El presidente de la Reserva Federal enfrenta citaciones relacionadas con renovaciones de edificios, en medio de tensiones por la política de tasas de interés.