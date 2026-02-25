San Juan del Río, 25 de febrero de 2026. — El municipio de San Juan del Río llevó una jornada de seguridad comunitaria y reclutamiento policial a la comunidad de Palma de Romero, con módulos de atención ciudadana, pláticas en escuelas primarias y la invitación abierta para que habitantes de la zona se incorporen a la policía municipal.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, anunció que a partir de marzo estos recorridos se ampliarán a dos días por semana y en abril a tres: lunes, miércoles y viernes.

Las jornadas comunitarias se realizan cada miércoles en distintas localidades del municipio con el objetivo de acercar servicios públicos a las comunidades rurales.

Dijo que actualmente, la policía municipal de San Juan del Río forma parte de las corporaciones con mayor reconocimiento en el estado de Querétaro, junto con la policía estatal y otros cuerpos municipales de la región sur del estado.

Durante la actividad en Palma de Romero, personal de Seguridad Pública ofreció pláticas dirigidas a niñas, adolescentes y familias sobre convivencia pacífica y prevención. La jornada incluyó también un módulo de gestión ciudadana para atender solicitudes de los habitantes de la comunidad.

Cabrera Valencia reconoció que la corporación opera con un número reducido de elementos e hizo un llamado directo a los residentes de San Juan del Río para sumarse al servicio profesional de carrera policial. "Son pocas personas", admitió el alcalde al referirse a la plantilla actual, y pidió a los interesados acercarse a los módulos de reclutamiento de la policía municipal.

Mujeres encabezan ingreso a policía de San Juan del Río

El presidente municipal resaltó que las mujeres representan la mayoría de las nuevas incorporaciones a la corporación. Durante la jornada en Palma de Romero, el contingente de Seguridad Pública presente estuvo conformado principalmente por elementos femeninos, a quienes Cabrera Valencia reconoció públicamente por su labor.

Por su parte, una integrante de la corporación explicó que las jornadas comunitarias combinan la oferta de pláticas especializadas en escuelas con la promoción del ingreso al cuerpo policial.

"Estamos buscando policías nuevos y estamos en esta jornada aquí en la comunidad para invitarlos a que se unan con nosotros", señaló la elemento.

El alcalde enfatizó que los policías municipales son originarios de San Juan del Río y que la cercanía con la comunidad resulta fundamental para fortalecer la seguridad en el municipio.

Indicó que la comunicación entre ciudadanos y autoridades es la base para mejorar las condiciones de la zona, que forma parte de la región sur de Querétaro junto con otros municipios que colaboran en tareas de seguridad.

Los interesados en ingresar a la policía municipal pueden acudir a los módulos que se instalan cada miércoles en las comunidades visitadas, o bien acercarse directamente a las oficinas de Seguridad Pública municipal para conocer los requisitos del servicio profesional de carrera.