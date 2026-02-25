San Juan del Río busca reclutamiento de policías en comunidades rurales

Municipio amplía recorridos comunitarios a tres días por semana a partir de abril con módulos de atención y reclutamiento.

Jornada de seguridad y reclutamiento de policía municipal en Palma de Romero, San Juan del Río, Querétaro

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la jornada comunitaria en Palma de Romero.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 25 de febrero de 2026. — El municipio de San Juan del Río llevó una jornada de seguridad comunitaria y reclutamiento policial a la comunidad de Palma de Romero, con módulos de atención ciudadana, pláticas en escuelas primarias y la invitación abierta para que habitantes de la zona se incorporen a la policía municipal.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, anunció que a partir de marzo estos recorridos se ampliarán a dos días por semana y en abril a tres: lunes, miércoles y viernes.

Las jornadas comunitarias se realizan cada miércoles en distintas localidades del municipio con el objetivo de acercar servicios públicos a las comunidades rurales.

Dijo que actualmente, la policía municipal de San Juan del Río forma parte de las corporaciones con mayor reconocimiento en el estado de Querétaro, junto con la policía estatal y otros cuerpos municipales de la región sur del estado.

Durante la actividad en Palma de Romero, personal de Seguridad Pública ofreció pláticas dirigidas a niñas, adolescentes y familias sobre convivencia pacífica y prevención. La jornada incluyó también un módulo de gestión ciudadana para atender solicitudes de los habitantes de la comunidad.

Cabrera Valencia reconoció que la corporación opera con un número reducido de elementos e hizo un llamado directo a los residentes de San Juan del Río para sumarse al servicio profesional de carrera policial. "Son pocas personas", admitió el alcalde al referirse a la plantilla actual, y pidió a los interesados acercarse a los módulos de reclutamiento de la policía municipal.

Mujeres encabezan ingreso a policía de San Juan del Río

El presidente municipal resaltó que las mujeres representan la mayoría de las nuevas incorporaciones a la corporación. Durante la jornada en Palma de Romero, el contingente de Seguridad Pública presente estuvo conformado principalmente por elementos femeninos, a quienes Cabrera Valencia reconoció públicamente por su labor.

Por su parte, una integrante de la corporación explicó que las jornadas comunitarias combinan la oferta de pláticas especializadas en escuelas con la promoción del ingreso al cuerpo policial.

"Estamos buscando policías nuevos y estamos en esta jornada aquí en la comunidad para invitarlos a que se unan con nosotros", señaló la elemento.

El alcalde enfatizó que los policías municipales son originarios de San Juan del Río y que la cercanía con la comunidad resulta fundamental para fortalecer la seguridad en el municipio.

Indicó que la comunicación entre ciudadanos y autoridades es la base para mejorar las condiciones de la zona, que forma parte de la región sur de Querétaro junto con otros municipios que colaboran en tareas de seguridad.

Los interesados en ingresar a la policía municipal pueden acudir a los módulos que se instalan cada miércoles en las comunidades visitadas, o bien acercarse directamente a las oficinas de Seguridad Pública municipal para conocer los requisitos del servicio profesional de carrera.

