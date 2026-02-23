San Juan del Río, 23 de febrero de 2026. — Un total de 306 parejas formalizaron su unión civil durante la ceremonia de Matrimonios Colectivos 2026 en San Juan del Río, un evento organizado por la Presidencia Municipal y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias de la demarcación.

La celebración se realizó en las instalaciones del DIF Municipal y contó con la asistencia de funcionarios locales, los contrayentes y sus acompañantes.

Este tipo de ceremonias colectivas se han convertido en una práctica recurrente en diversos municipios de Querétaro como mecanismo para facilitar el acceso al matrimonio civil a parejas que, por razones económicas o logísticas, no han podido formalizar su relación.

Las 306 parejas que formalizaron su unión civil en la ceremonia organizada por el DIF Municipal sanjuanense.

En San Juan del Río, el programa forma parte de las acciones del DIF orientadas al fortalecimiento del tejido familiar en la segunda ciudad más poblada del estado.

El secretario de Gobierno de San Juan del Río, Abel Espinoza Suárez, informó que la administración municipal prioriza a las personas en la toma de decisiones y trabaja para mejorar la calidad de vida de cada hogar.

Durante su intervención, el funcionario vinculó la ceremonia con la estrategia de gobierno local: "un municipio se fortalece cuando se fortalecen sus hogares", señaló.





Certeza jurídica para familias de San Juan del Río

Por su parte, la directora del Sistema Municipal DIF, María Patricia Mendoza Mejía, indicó que los Matrimonios Colectivos 2026 reafirman el compromiso de la autoridad sanjuanense con la protección legal de las familias.

La funcionaria agradeció a las parejas participantes y precisó que la jornada representa el inicio de una nueva etapa para los contrayentes.

Espinoza Suárez agregó que este tipo de eventos deja huella en cada una de las familias beneficiadas, por lo que exhortó a la ciudadanía a buscar la estabilidad en sus hogares.

El secretario de Gobierno subrayó que la unión familiar constituye un eje central de la política social del municipio.

Al concluir los mensajes institucionales, las 306 parejas y sus acompañantes participaron en la partida del pastel, actividad que cerró la jornada de matrimonios colectivos en el municipio.

La ceremonia se desarrolló sin contratiempos y reunió a cientos de familias sanjuanenses en un mismo espacio.

Las parejas interesadas en participar en futuras ediciones pueden acudir a las oficinas del DIF Municipal de San Juan del Río para consultar requisitos y fechas de próximas convocatorias.