Investigan incendio de camioneta en Jurica Pueblo, Querétaro

Fiscalía abre carpeta de investigación tras incendio vehicular en la capital queretana.

Acordonamiento policial tras incendio de camioneta en calle Mastrantos de Jurica Pueblo, Querétaro

Elementos de seguridad acordonaron la zona del incendio vehicular en Jurica Pueblo para resguardar indicios.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 23, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 23 de febrero de 2026. —Una camioneta Dodge con placas de Querétaro se incendió la noche del domingo mientras permanecía estacionada sobre la calle Mastrantos, en la colonia Jurica Pueblo de la capital queretana.

Un vecino que transitaba por la zona reportó el vehículo en llamas al 9-1-1, lo que activó el despliegue de elementos de la Policía Estatal, agentes de la Policía de Investigación del Delito y personal de Servicios Periciales. La Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación para determinar las causas del siniestro.

El incendio de la camioneta en Jurica Pueblo ocurrió en un contexto de alerta en varias entidades del país, tras el operativo federal en Jalisco donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque en Querétaro no se han confirmado hechos vinculados directamente con esos acontecimientos, las autoridades estatales activaron medidas preventivas y reforzaron la vigilancia en accesos y puntos estratégicos.

Al llegar al sitio, los cuerpos de seguridad acordonaron el área para resguardar posibles indicios e iniciar las diligencias periciales correspondientes. De forma preliminar, sin confirmación oficial, trascendió que personas habrían llegado al lugar y presuntamente lanzado un objeto al interior de la unidad, lo que habría provocado el fuego. Serán los peritajes de la Fiscalía los que confirmen o descarten esa versión.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con el incendio vehicular en Jurica Pueblo. La carpeta de investigación permanece abierta mientras los especialistas analizan los indicios recolectados en el sitio.

Querétaro refuerza vigilancia tras operativo federal

El gobernador del estado reiteró el llamado a la población a conducirse con serenidad y evitar difundir versiones no confirmadas. Pidió a los queretanos mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales de seguridad, y señaló que la entidad opera en condiciones de estabilidad con coordinación permanente entre corporaciones.

En diversas entidades del país se registraron bloqueos y disturbios tras el operativo en Jalisco. En Querétaro, la respuesta institucional se ha concentrado en medidas preventivas, con refuerzo de patrullajes en zonas estratégicas y monitoreo de redes sociales para detectar información falsa que pudiera generar alarma entre la ciudadanía.

