Seis anillos de seguridad blindarán partido México vs Islandia en Querétaro

Policía Estatal coordinará el operativo interinstitucional para garantizar evento seguro en La Corregidora.

Reunión de seguridad para operativo del partido México vs Islandia en estadio La Corregidora de Querétaro

Autoridades estatales y municipales revisaron las acciones de vigilancia previstas para el encuentro internacional.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 18, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 18 de febrero de 2026. —Un operativo basado en seis anillos de seguridad será desplegado en el estadio La Corregidora y sus inmediaciones con motivo del partido entre la Selección Mexicana y su similar de Islandia, programado para el próximo 25 de febrero.

Las acciones de vigilancia arrancarán desde este fin de semana y contemplarán coordinación entre Policía Estatal, autoridades municipales, el Club Querétaro y la Federación Mexicana de Fútbol para garantizar un ambiente seguro durante el encuentro de talla internacional.

La estrategia fue presentada durante una reunión de trabajo encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Iován Elías Pérez Hernández, junto con el director de Seguridad, Comisarios e Integridad de la Federación Mexicana de Fútbol, Héctor Canchola Núñez.

La Corregidora ha sido sede de partidos internacionales en años recientes, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar protocolos de vigilancia en cada evento de gran convocatoria.

El operativo de seguridad para el partido México vs Islandia en Querétaro contempla acciones que abarcarán desde los accesos carreteros y vialidades principales hasta el interior del inmueble deportivo.

Cada uno de los seis anillos tendrá funciones específicas: los perímetros exteriores se enfocarán en el control vehicular y el flujo de aficionados, mientras que los más cercanos al estadio vigilarán los accesos a las gradas y las zonas de concentración masiva.

Coordinación interinstitucional refuerza operativo en La Corregidora

Reuni\u00f3n de seguridad para operativo del partido M\u00e9xico vs Islandia en estadio La Corregidora de Quer\u00e9taro Autoridades estatales y municipales revisaron las acciones de vigilancia previstas para el encuentro internacional. rotativo.com.mx

El secretario de Seguridad Ciudadana precisó que el despliegue involucrará a elementos de la Policía Estatal en coordinación con corporaciones municipales.

También participarán representantes del Club Querétaro, quienes aportarán logística interna del recinto. "El objetivo es que habitantes y visitantes disfruten del evento en un ambiente ordenado", señaló Pérez Hernández durante la reunión.

Por su parte, Canchola Núñez indicó que la Federación Mexicana de Fútbol trabaja de manera conjunta con las autoridades locales para cumplir los estándares de seguridad exigidos en eventos de selecciones nacionales.

Las medidas de protección incluirán revisiones en puntos de acceso, presencia de cuerpos de emergencia y monitoreo mediante tecnología de videovigilancia.

Las acciones operativas comenzarán a implementarse a partir de este fin de semana, días antes del encuentro, con recorridos de reconocimiento en las zonas aledañas al estadio y la instalación de puntos de control en vialidades estratégicas. Autoridades estatales y municipales realizarán labores preventivas para evitar incidentes previos al evento.

Los aficionados que asistan al partido podrán consultar las rutas de acceso recomendadas y las restricciones viales a través de los canales oficiales de la SSC y del Club Querétaro conforme se acerque la fecha del encuentro.

gobiernoseguridaddeportesfutbol

Reciente

Pellejo y desechos de pollo emergieron del drenaje y alcantarillas al interior de viviendas en colonia Valle Dorado, San Juan del Río
San Juan del Río

Pellejos de pollo brotan de alcantarillas en casas de San Juan del Río

Residentes de Valle Dorado exigen inspección sanitaria tras desbordamiento en zona oriente

Brigada sanitaria aplica vacuna contra sarampión en centro de salud durante vigilancia epidemiológica por caso de sarampión en Querétaro
Querétaro

Confirman nuevo caso de sarampión en Cadereyta; suman 15 en Querétaro

SESA refuerza cerco epidemiológico y llama a vacunarse en los 198 centros de salud del estado.

Estudiantes recorren stands de universidades durante la feria de universidades en San Juan del Río organizada en CECUCO
San Juan del Río

Feria de Universidades Hagamos Carrera reunirá 30 instituciones en San Juan del Río

UT San Juan y Canacintra organizan cuarta edición con instituciones públicas y privadas en CECUCO.

uis Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social, habla sobre aspiraciones del PAN rumbo a elecciones 2027 en Querétaro
Querétaro

"Yo estoy puesto": Luis Nava se ofrece al PAN para 2027

Secretario de Desarrollo Social descarta fracturas internas y pide unidad en Acción Nacional rumbo al proceso electoral.