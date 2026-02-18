Querétaro, 18 de febrero de 2026. —Un operativo basado en seis anillos de seguridad será desplegado en el estadio La Corregidora y sus inmediaciones con motivo del partido entre la Selección Mexicana y su similar de Islandia, programado para el próximo 25 de febrero.
Las acciones de vigilancia arrancarán desde este fin de semana y contemplarán coordinación entre Policía Estatal, autoridades municipales, el Club Querétaro y la Federación Mexicana de Fútbol para garantizar un ambiente seguro durante el encuentro de talla internacional.
La estrategia fue presentada durante una reunión de trabajo encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Iován Elías Pérez Hernández, junto con el director de Seguridad, Comisarios e Integridad de la Federación Mexicana de Fútbol, Héctor Canchola Núñez.
La Corregidora ha sido sede de partidos internacionales en años recientes, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar protocolos de vigilancia en cada evento de gran convocatoria.
El operativo de seguridad para el partido México vs Islandia en Querétaro contempla acciones que abarcarán desde los accesos carreteros y vialidades principales hasta el interior del inmueble deportivo.
Cada uno de los seis anillos tendrá funciones específicas: los perímetros exteriores se enfocarán en el control vehicular y el flujo de aficionados, mientras que los más cercanos al estadio vigilarán los accesos a las gradas y las zonas de concentración masiva.
Coordinación interinstitucional refuerza operativo en La Corregidora
Autoridades estatales y municipales revisaron las acciones de vigilancia previstas para el encuentro internacional. rotativo.com.mx
El secretario de Seguridad Ciudadana precisó que el despliegue involucrará a elementos de la Policía Estatal en coordinación con corporaciones municipales.
También participarán representantes del Club Querétaro, quienes aportarán logística interna del recinto. "El objetivo es que habitantes y visitantes disfruten del evento en un ambiente ordenado", señaló Pérez Hernández durante la reunión.
Por su parte, Canchola Núñez indicó que la Federación Mexicana de Fútbol trabaja de manera conjunta con las autoridades locales para cumplir los estándares de seguridad exigidos en eventos de selecciones nacionales.
Las medidas de protección incluirán revisiones en puntos de acceso, presencia de cuerpos de emergencia y monitoreo mediante tecnología de videovigilancia.
Las acciones operativas comenzarán a implementarse a partir de este fin de semana, días antes del encuentro, con recorridos de reconocimiento en las zonas aledañas al estadio y la instalación de puntos de control en vialidades estratégicas. Autoridades estatales y municipales realizarán labores preventivas para evitar incidentes previos al evento.
Los aficionados que asistan al partido podrán consultar las rutas de acceso recomendadas y las restricciones viales a través de los canales oficiales de la SSC y del Club Querétaro conforme se acerque la fecha del encuentro.