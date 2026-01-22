Mauricio Kuri acompaña a Reyes de España en inauguración de FITUR 2026

El gobernador de Querétaro participó en la comitiva mexicana durante la visita de Felipe VI y Letizia al Pabellón México en la feria turística más importante del mundo que reúne a 161 países.

Gobernador Mauricio Kuri González durante inauguración FITUR 2026 con Reyes de España en Madrid

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante la ceremonia de inauguración de FITUR 2026 en Madrid, España.

Foto: Gobierno de Querétaro.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 22, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Madrid, 22 de enero de 2026. - El gobernador Mauricio Kuri González estuvo presente en la inauguración de la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026, evento presidido por los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, quienes realizaron un recorrido inaugural por el recinto ferial IFEMA Madrid.

El mandatario queretano participó en la comitiva mexicana durante la visita al Pabellón México, espacio que representa la oferta turística, cultural y gastronómica del país como nación invitada, informó la organización.

Gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez durante inauguraci\u00f3n FITUR 2026 con Reyes de Espa\u00f1a en Madrid Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante la ceremonia de inauguración de FITUR 2026 en Madrid, España. Foto: Gobierno de Querétaro.

La ceremonia protocolar contó con la presencia de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, quienes recibieron a los monarcas españoles en el pabellón mexicano más grande de su historia.

Los Reyes expresaron su reconocimiento a la participación de México en FITUR 2026 y destacaron la riqueza cultural e histórica del país, explicó la delegación.

México participa por primera vez en la feria madrileña con representación conjunta de sus 32 estados en un espacio de mil 780 metros cuadrados, el más grande de la zona de las Américas. La estrategia busca posicionar al país como destino estratégico en el mercado europeo y consolidarse como quinta potencia turística global durante 2026, precisó la Secretaría de Turismo.

El gobernador de noticias Querétaro formó parte del grupo de mandatarios estatales que acompañaron a las autoridades federales durante la inauguración oficial a las 10:30 horas.

Gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez durante inauguraci\u00f3n FITUR 2026 con Reyes de Espa\u00f1a en Madrid Pabellón de México en FITUR 2026 con representación de 32 estados. El espacio cuenta con mil 780 metros cuadrados de exhibición.Foto: Gobierno de Querétaro.

La feria reúne a más de 10 mil empresas de 161 países y espera recibir 255 mil visitantes profesionales del 21 al 25 de enero, detalló la organización.

La participación mexicana incluye áreas especiales dedicadas a las ciudades que serán sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El evento deportivo generará cinco millones y medio de visitantes adicionales, lo que refuerza la proyección del turismo mexicano en Europa durante este año, señaló Rodríguez Zamora.

La inauguración se realizó en un contexto marcado por luto oficial en España tras el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, que cobró la vida de 43 personas el 18 de enero.

Los principales stands de la feria presentaron crespón negro como recuerdo a las víctimas del trágico suceso, indicó la cobertura de medios españoles.

gobiernoturismoespañamauricio kuri

Reciente

Mariana Ortiz Cabrera, secretaria de Turismo de Querétaro, durante presentación estrategia turismo naranja en FITUR Madrid 2026
Querétaro

Querétaro presenta estrategia turismo creativo en FITUR Madrid 2026

La Secretaría de Turismo municipal presentó una agenda de turismo naranja con 35 espacios creativos mapeados durante actividades en Casa de México y encuentro de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en Madrid.

Claudia Sheinbaum durante conferencia matutina sobre Estrategia Nacional de Seguridad en Puebla 2026
México

Estrategia Nacional de Seguridad reduce 41% homicidios dolosos en Puebla

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró tolerancia cero a la corrupción policial mientras el promedio de víctimas diarias pasó de 3.97 en septiembre 2024 a 2.35 en diciembre 2025 con la estrategia federal.

Roberto Cabrera Valencia y Edithe Alvarez Flores durante presentación actualización Programa Desarrollo Urbano San Juan del Río
San Juan del Río

Proyectos federales cambian plan de desarrollo de San Juan del Río

El Consejo Municipal instalado el 8 de junio de 2025 inició en diciembre el período de revisión del programa actualizado que incluye movilidad urbana y equipamiento ante llegada del tren interurbano México-Querétaro y libramiento metropolitano.

Luis Nava durante entrega de obra pavimentación colonia El Mercado en Jalpan de Serra Querétaro
Querétaro

Jalpan de Serra mejora infraestructura con obra de 11.5 mdp

Luis Nava entregó pavimentación y rehabilitación de redes en colonia El Mercado con inversión federal de 11 millones 512 mil pesos que beneficia a 27 mil habitantes.