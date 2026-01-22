Madrid, 22 de enero de 2026. - El gobernador Mauricio Kuri González estuvo presente en la inauguración de la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026, evento presidido por los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, quienes realizaron un recorrido inaugural por el recinto ferial IFEMA Madrid.
El mandatario queretano participó en la comitiva mexicana durante la visita al Pabellón México, espacio que representa la oferta turística, cultural y gastronómica del país como nación invitada, informó la organización.
Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante la ceremonia de inauguración de FITUR 2026 en Madrid, España. Foto: Gobierno de Querétaro.
La ceremonia protocolar contó con la presencia de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, quienes recibieron a los monarcas españoles en el pabellón mexicano más grande de su historia.
Los Reyes expresaron su reconocimiento a la participación de México en FITUR 2026 y destacaron la riqueza cultural e histórica del país, explicó la delegación.
México participa por primera vez en la feria madrileña con representación conjunta de sus 32 estados en un espacio de mil 780 metros cuadrados, el más grande de la zona de las Américas. La estrategia busca posicionar al país como destino estratégico en el mercado europeo y consolidarse como quinta potencia turística global durante 2026, precisó la Secretaría de Turismo.
El gobernador de noticias Querétaro formó parte del grupo de mandatarios estatales que acompañaron a las autoridades federales durante la inauguración oficial a las 10:30 horas.
Pabellón de México en FITUR 2026 con representación de 32 estados. El espacio cuenta con mil 780 metros cuadrados de exhibición.Foto: Gobierno de Querétaro.La feria reúne a más de 10 mil empresas de 161 países y espera recibir 255 mil visitantes profesionales del 21 al 25 de enero, detalló la organización.
La participación mexicana incluye áreas especiales dedicadas a las ciudades que serán sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.El evento deportivo generará cinco millones y medio de visitantes adicionales, lo que refuerza la proyección del turismo mexicano en Europa durante este año, señaló Rodríguez Zamora.
La inauguración se realizó en un contexto marcado por luto oficial en España tras el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, que cobró la vida de 43 personas el 18 de enero.
Los principales stands de la feria presentaron crespón negro como recuerdo a las víctimas del trágico suceso, indicó la cobertura de medios españoles.