Querétaro, 22 de enero de 2026. - El senador Agustín Dorantes Lámbarri reconoció la madurez política de Marco Antonio del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, quien anunció que no buscará la candidatura del PAN a la gubernatura de noticias Querétaro.

La decisión muestra su respaldo al liderazgo del gobernador Mauricio Kuri y su compromiso de continuar trabajando para hacer del estado una entidad ganadora que avanza con resultados, informó el legislador.

Dorantes Lámbarri destacó que Del Prete Tercero es un funcionario comprometido, de resultados, y con visión clara para el desarrollo de Querétaro. El senador reconoció su decisión de anteponer la unidad y el proyecto estatal por encima de aspiraciones personales, explicó el panista.

"Eso habla de su responsabilidad, de su madurez política y de su amor por Querétaro. Marco es mi gran amigo y un compañero con el que hemos compartido muchas batallas por el bien del estado. Su compromiso con Querétaro es incuestionable", aseguró el legislador federal.

La declaración del titular de Sedesu fortalece la cohesión del proyecto político en Querétaro liderado por el mandatario estatal. Del Prete Tercero continuará al frente de la dependencia encargada de impulsar el desarrollo sustentable y la atracción de inversiones en la entidad, precisó Dorantes.

El senador subrayó que la decisión refleja la prioridad de mantener la estabilidad y continuidad del trabajo que ha posicionado al estado como uno de los principales generadores de empleo en el país. La determinación del funcionario estatal consolida el respaldo institucional al gobierno actual, enfatizó el legislador.