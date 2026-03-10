Aseguran 2 toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Operativo naval localiza 80 bultos a más de 200 millas náuticas de la costa guerrerense; suman 60 toneladas en la administración.

Elementos de la Secretaría de Marina aseguran bultos de cocaína durante operativo marítimo frente a costas de Acapulco Guerrero

Los bultos con la sustancia ilícita fueron localizados flotando en altamar gracias a labores de inteligencia y vigilancia aérea de la Marina.

Foto:SEMAR.
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 10, 2026
México, 10 de marzo de 2026. — La Secretaría de Marina (Semar) decomisó aproximadamente dos toneladas de cocaína distribuidas en 80 bultos que flotaban en altamar a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El operativo se realizó mediante el despliegue de aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

Con este aseguramiento, suman más de 60 toneladas de cocaína decomisadas en mares mexicanos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Labores de inteligencia naval permitieron detectar el cargamento abandonado en alta mar, una modalidad que utilizan organizaciones criminales para trasladar droga por el Pacífico y recuperarla posteriormente en puntos cercanos a la costa.

Los bultos asegurados serán entregados al agente del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación una vez que el buque arribe a puerto.

El peso bruto preliminar es cercano a las dos toneladas, aunque la cifra exacta se determinará tras los peritajes ministeriales. Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas detenidas en relación con el cargamento.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció públicamente el trabajo del Gabinete de Seguridad a través de una publicación en la red social X.

El diplomático consideró que operativos de esta naturaleza fortalecen la protección de la salud y la seguridad en ambas naciones. García Harfuch subrayó que el decomiso representa una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado y evita que millones de dosis lleguen a las calles.

Segundo golpe al narco en Guerrero en menos de una semana

Este aseguramiento se suma al operativo del pasado 7 de marzo, cuando la Marina desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetamina en el municipio de Petatlán, Guerrero.

En aquella acción, coordinada también con la FGR y la SSPC, se decomisaron 300 kilogramos de metanfetamina, más de 24 mil litros de precursores químicos, 20 mil kilogramos de sustancias sólidas y dos mil dosis listas para distribución.

El reporte semanal del Gabinete de Seguridad correspondiente al periodo del 6 al 8 de marzo indicó que en operativos realizados en 14 entidades del país se aseguraron más de 2.7 toneladas de droga, 70 armas de fuego, 309 artefactos explosivos improvisados y 18 vehículos, con un saldo de 69 personas detenidas.

Entre las acciones destacadas figura también el decomiso de 493 kilogramos de metanfetamina ocultos en tanques de combustible en San Luis Río Colorado, Sonora.

El operativo en costas de Acapulco se suma a otros aseguramientos recientes contra el tráfico de cocaína por el Pacífico mexicano. En febrero pasado, un semisumergible con aproximadamente cuatro toneladas de cocaína fue detectado al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

La Semar mantiene bajo resguardo en la Octava Región Naval de Acapulco al menos dos semisumergibles decomisados en operativos previos de alto impacto contra el narcotráfico marítimo.

