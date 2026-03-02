Tequisquiapan — 2 de marzo de 2026. —Desconocidos irrumpieron en una sucursal bancaria de Tequisquiapan durante la madrugada, en un hecho que vuelve a poner en evidencia los problemas de inseguridad que enfrenta este Pueblo Mágico.

La Policía Municipal acudió como primer respondiente al inmueble, donde constató que el acceso se realizó sin presencia de personal. Al momento, las autoridades reportan únicamente daños materiales, sin disminución en el capital bancario resguardado.

El robo a la sucursal bancaria en Tequisquiapan se suma a una serie de incidentes que han encendido las alarmas entre comerciantes y vecinos del municipio. Elementos policiales establecieron un perímetro de seguridad y preservaron la escena para facilitar las investigaciones sobre el robo. Se dio aviso inmediato a las autoridades ministeriales competentes.

Las primeras diligencias no arrojaron evidencia de sustracción de recursos económicos. Sin embargo, los daños materiales al inmueble confirman que al menos una persona ingresó de manera forzada durante las horas de menor vigilancia. Las autoridades no han precisado el tipo ni la magnitud de las afectaciones al interior del banco.

El incidente reaviva el debate sobre la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad en Tequisquiapan, un municipio que depende en buena medida de su imagen turística. Vecinos de la zona han señalado en semanas recientes la falta de patrullajes nocturnos en la cabecera municipal, particularmente en áreas comerciales y bancarias.

Investigan robo a banco en Tequisquiapan

Se espera que la Fiscalía General del Estado aporte en las próximas horas mayores detalles sobre la línea de investigación, incluyendo la revisión de cámaras de videovigilancia en la zona. La Policía Municipal mantiene resguardo en el sitio mientras concluyen las diligencias periciales.

El municipio ha registrado un repunte en delitos patrimoniales durante los últimos meses, situación que organizaciones ciudadanas y empresariales han exigido atender con mayor presencia policial y tecnología de vigilancia.