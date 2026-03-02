Cae El Congo, vinculado a atentado contra alcalde de Uruapan

Fiscalía de Michoacán captura a integrante de célula que atacó al presidente municipal Carlos Manzo.

Operativo de seguridad en Michoacán donde fue detenido El Congo, vinculado al atentado contra el alcalde de Uruapan

Gerardo "N", alias El Congo, fue capturado esta madrugada en un operativo coordinado por la Fiscalía de Michoacán y fuerzas federales.

Getting your Trinity Audio player ready...
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Mar 02, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Michoacán, 2 de marzo de 2026.- Gerardo "N", alias "El Congo", fue detenido esta madrugada en Michoacán como presunto integrante de la célula delictiva que atentó contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. El operativo fue encabezado por la Fiscalía General de Michoacán en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

De acuerdo con las autoridades, al detenido se le vincula con actividades de extorsión dirigidas contra productores de aguacate y limón en la región de Uruapan, una de las zonas agrícolas más importantes del país. También se le señala por agresiones contra grupos rivales y homicidios cometidos en ese municipio.

Según la información de la Fiscalía estatal, Gerardo "N" operaba bajo las órdenes de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", quien fue capturado en noviembre de 2025. La detención de aquel líder representó un golpe significativo a la estructura criminal que opera en la zona aguacatera de Michoacán, y la captura de El Congo se inscribe como continuación de esa línea de investigación.

Operativo conjunto contra célula vinculada a atentado en Uruapan

La participación de al menos cinco dependencias federales y estatales en el operativo refleja la magnitud de las investigaciones en torno al atentado contra el alcalde Manzo. Las autoridades precisaron que las indagatorias continúan con el objetivo de identificar y detener a todos los responsables del ataque.

La Fiscalía de Michoacán informó que los cargos contra el detenido incluyen su presunta participación en el atentado contra el presidente municipal de Uruapan, así como delitos de extorsión y homicidio. El caso permanece abierto mientras las autoridades avanzan en el desmantelamiento completo de la célula.

Uruapan, principal productora de aguacate en México, ha enfrentado una escalada de violencia ligada a la disputa por el control del territorio y la extorsión a agricultores de la región. Las autoridades no descartaron nuevas detenciones en los próximos días conforme avancen las investigaciones.

sucesosseguridadcriminalidadmichoacan

Reciente

Diputados de Morena presentan iniciativa de reforma al Poder Judicial en el Congreso de Querétaro
Legislatura

Morena presenta reforma al Poder Judicial en Congreso de Querétaro

Legisladores buscan armonizar Constitución local con reforma federal y crear dos nuevos órganos judiciales.

Conversatorio Tiempo de Mujeres Transformadoras en el Congreso de Querétaro por el Día Internacional de la Mujer
Legislatura

Congreso de Querétaro conmemora Día de la Mujer con conversatorio

Diputada Sully Mauricio impulsa agenda de igualdad y perspectiva de género desde el Congreso.

Sesión de la Comisión Especial de Vigilancia de cuentas públicas 2024 en el Congreso de Querétaro
Legislatura

Diputados piden cuentas a fiscalización por indicios de desvíos en Querétaro

Comisión de Vigilancia exige información a la ESFE y convoca a titulares de órganos de control.

Representantes de organizaciones civiles de Querétaro que participarán en foro de la ONU en Nueva York sobre acceso a la justicia
Querétaro

Cinco OSC de Querétaro participarán en sede de la ONU en Nueva York

Municipio impulsa participación de organizaciones civiles en foro internacional sobre acceso a la justicia