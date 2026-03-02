Michoacán, 2 de marzo de 2026.- Gerardo "N", alias "El Congo", fue detenido esta madrugada en Michoacán como presunto integrante de la célula delictiva que atentó contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. El operativo fue encabezado por la Fiscalía General de Michoacán en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad de Michoacán.
De acuerdo con las autoridades, al detenido se le vincula con actividades de extorsión dirigidas contra productores de aguacate y limón en la región de Uruapan, una de las zonas agrícolas más importantes del país. También se le señala por agresiones contra grupos rivales y homicidios cometidos en ese municipio.
Según la información de la Fiscalía estatal, Gerardo "N" operaba bajo las órdenes de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", quien fue capturado en noviembre de 2025. La detención de aquel líder representó un golpe significativo a la estructura criminal que opera en la zona aguacatera de Michoacán, y la captura de El Congo se inscribe como continuación de esa línea de investigación.
Operativo conjunto contra célula vinculada a atentado en Uruapan
La participación de al menos cinco dependencias federales y estatales en el operativo refleja la magnitud de las investigaciones en torno al atentado contra el alcalde Manzo. Las autoridades precisaron que las indagatorias continúan con el objetivo de identificar y detener a todos los responsables del ataque.
La Fiscalía de Michoacán informó que los cargos contra el detenido incluyen su presunta participación en el atentado contra el presidente municipal de Uruapan, así como delitos de extorsión y homicidio. El caso permanece abierto mientras las autoridades avanzan en el desmantelamiento completo de la célula.
Uruapan, principal productora de aguacate en México, ha enfrentado una escalada de violencia ligada a la disputa por el control del territorio y la extorsión a agricultores de la región. Las autoridades no descartaron nuevas detenciones en los próximos días conforme avancen las investigaciones.