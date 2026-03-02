Huimilpan — 2 de marzo de 2026. —El Jardín Principal de la comunidad de Ceja de Bravo, en Huimilpan, recibió trabajos de rehabilitación y mejora como parte del programa "Aquí Contigo: Rehabilitaciones", impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso). La jornada incluyó acciones de recuperación de espacios públicos con el propósito de mejorar áreas de convivencia para las familias de la zona.

El programa opera bajo un esquema de coordinación entre dependencias estatales y gobiernos municipales. En esta ocasión, participaron el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava; el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales, y el procurador del Medio Ambiente, Luis Peña. La estrategia busca acercar acciones de gobierno directamente a comunidades y colonias del estado.

Autoridades estatales y municipales coordinaron acciones para recuperar espacios de convivencia comunitaria. rotativo.com.mx

Nava informó que la rehabilitación de espacios públicos en Huimilpan responde a una prioridad del programa: mejorar las condiciones de vida en localidades rurales. "Queremos mejorar la calidad de vida de todas las familias en las comunidades y en las colonias", indicó durante su participación en Ceja de Bravo.

El titular de la Sedeso precisó que las jornadas de "Aquí Contigo" priorizan el contacto directo con la población y la atención en territorio. Este modelo permite identificar necesidades específicas en cada comunidad visitada, así como sumar la participación ciudadana en el mantenimiento de los espacios recuperados.

Rehabilitación de espacios públicos fortalece comunidades en Huimilpan

La intervención en el Jardín Principal de Ceja de Bravo contempló labores de limpieza, mantenimiento de áreas verdes y mejora de infraestructura comunitaria. El esquema de rehabilitaciones en Huimilpan opera mediante jornadas itinerantes que recorren distintas localidades del municipio.

Con esta acción, el programa suma otra comunidad atendida en su ruta de intervención territorial. Las familias interesadas en conocer el calendario de próximas jornadas pueden acudir a la presidencia municipal de Huimilpan o a las oficinas de la Sedeso en Querétaro para consultar fechas y sedes.