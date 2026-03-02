Saraí Velázquez es nueva dirigenta del PVEM en Ezequiel Montes

Astudillo Suárez entrega nombramiento y anuncia fortalecimiento de estructura rumbo al 2027.

Saraí Velázquez Arteaga recibe nombramiento como nueva dirigenta del PVEM en Ezequiel Montes por parte de Ricardo Astudillo Suárez

Ricardo Astudillo Suárez, dirigente estatal del PVEM, entrega nombramiento a Saraí Velázquez Arteaga en oficinas del partido.

Ezequiel Montes, 2 de marzo de 2026.- Saraí María del Mar Velázquez Arteaga fue nombrada nueva dirigenta municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Ezequiel Montes.

La designación, realizada por el dirigente estatal Ricardo Astudillo Suárez, forma parte de la estrategia del partido para fortalecer su estructura territorial rumbo al proceso electoral de 2027.

Velázquez Arteaga es arquitecta de profesión y cuenta con trayectoria en la promoción de acciones ambientales en el municipio.

El nombramiento se formalizó en las oficinas estatales del partido, donde Astudillo Suárez estuvo acompañado por liderazgos verdes de la entidad.

El dirigente estatal señaló que la designación responde a la intención de sumar a mujeres con capacidad política al proyecto electoral del PVEM, y describió a la nueva dirigenta como una "promotora de acciones ambientales y con una amplia carrera territorial".

Astudillo Suárez precisó que con Velázquez Arteaga al frente, la estructura partidista en Ezequiel Montes se fortalecerá con un equipo joven y de arraigo local. Indicó que la nueva dirigenta presentó un proyecto que el partido consideró sólido para representar al Verde en ese municipio, donde el PVEM ya ha tenido experiencia de gobierno municipal.

"Hoy nuestro Partido con Saraí y todo su equipo vamos a escribir esta nueva historia en este Municipio donde ya hemos gobernado", afirmó el dirigente estatal, quien también mencionó que el proyecto se sustenta en temas como el cuidado del medio ambiente, la atención a jóvenes, adultos mayores y mujeres.

Velázquez Arteaga asume dirigencia con enfoque territorial

Por su parte, la nueva dirigenta del PVEM en Ezequiel Montes aseguró que asume el cargo con compromiso institucional. Velázquez Arteaga sostuvo que cumplirá con los objetivos trazados por la dirigencia estatal del Partido Verde, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades del municipio.

Con este nombramiento, el Partido Verde busca consolidar su presencia en Ezequiel Montes de cara al proceso electoral de 2027, apoyándose en una estructura renovada y con énfasis en la cercanía con los habitantes de la demarcación.

