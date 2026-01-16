Ezequiel Montes, 16 de enero de 2026. — El secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), José González, encabezó la entrega de apoyos por más de tres millones de pesos a productores de Ezequiel Montes.
La inversión tripartita benefició a 53 productores mediante el Programa Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural, que incluyó implementos agrícolas y forrajeros, tractores, herramientas, sementales, vientres y semilla de cultivos básicos.
53 productores de Ezequiel Montes fueron beneficiados con el programa de concurrencia agropecuaria tripartita. rotativo.com.mx
La inversión tripartita se conformó con aportaciones del gobierno estatal, el ayuntamiento de Ezequiel Montes y los propios productores. El programa opera bajo el convenio de colaboración para la concurrencia financiera firmado en octubre de 2025, que fortalece la productividad agrícola y ganadera del municipio.
González destacó la importancia del sector primario para la economía regional. "Todo lo que ustedes producen va a dar a las mesas de todos los mexicanos y sobre todo de todos los ciudadanos de aquí de Ezequiel Montes", explicó el funcionario durante el evento.
El programa busca que los productores reduzcan costos operativos al adquirir maquinaria propia, evitando así el pago de maquilas a terceros. Los 53 beneficiarios del programa podrán aumentar su eficiencia productiva y mejorar la rentabilidad de sus unidades de producción.
Oscar Rivera, representante de los productores, agradeció los apoyos que permiten profesionalizar las labores del campo. "Estos programas nos brindan la ayuda de hacernos de nuestras máquinas para ser más eficientes en producción", aseguró durante su intervención.
Cabe destacar que el convenio de concurrencia financiera es uno de los principales mecanismos del gobierno estatal para impulsar la productividad rural. Rivera reconoció al gobernador Mauricio Kuri González por implementar programas que fortalecen al campo de Ezequiel Montes.