"El hecho de que el campus Ezequiel Montes se abra, abra estas oportunidades, va a marcar también esta oportunidad de vida para los estudiantes, pero va también a tener un sello de su propio municipio, un sello de la región y, por supuesto, el sello de calidad educativa que distingue a nuestra Máxima Casa de Estudios", subrayó la funcionaria.

Infraestructura y beneficios para la región

Inicia construcción de Campus UAQ Ezequiel Montes con 15 mdp.

Soto refirió que se tiene previsto como un espacio educativo para generar nuevas fuentes de empleo durante su proceso de construcción y, una vez inaugurado, para las y los docentes y su personal administrativo. Será un lugar donde se construirá una nueva comunidad educativa conformada por estudiantes, docentes, autoridades educativas y padres de familia.

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Silvia Lorena Amaya Llano, destacó que la institución llega a Ezequiel Montes como parte de su historia con el firme propósito de formar juventudes, impulsar conocimiento y servir a la sociedad.

"Quiero también reconocer que este proyecto comenzó a gestarse tiempo atrás, gracias al impulso de distintas administraciones y voluntades. Hoy damos continuidad a esa visión con la certeza de que la educación no pertenece a una sola etapa ni a un solo gobierno, sino que es un compromiso compartido que trasciende coyunturas", enfatizó la rectora.

Características del plantel número 17

Amaya Llano detalló que la primera etapa de este campus, que se convertirá en el plantel número 17 de la escuela de bachilleres, considera aulas, laboratorios y oficinas administrativas entre su infraestructura.

El director de la Escuela de Bachilleres de la UAQ, Anghellus Medina López, señaló que el arranque de la obra representa los cimientos de sueños, oportunidades y futuro de los jóvenes, siendo una respuesta viva al anhelo de las familias que ven en la educación el motor más poderoso para transformar vidas.

Participación ciudadana y municipal

La alumna de secundaria Diana Evelyn Reséndiz Ortiz indicó que este proyecto representa esperanza y oportunidades para continuar estudiando cerca de casa sin abandonar sus raíces.

"Para muchos de nosotros, continuar con los estudios significaba viajar lejos de casa, alejarnos de nuestras familias o enfrentar gastos que eran difíciles de cubrir. Pero ahora, con la llegada de este nuevo campus, tenemos la oportunidad de seguir estudiando cerca, de crecer aquí mismo y de prepararnos sin tener que abandonar nuestras raíces", señaló la estudiante.

El presidente municipal de Ezequiel Montes, Iván Reséndiz Ramírez, celebró la donación del terreno por parte de Eduardo Ituarte y aportó una donación de 50 mil pesos al patronato de la UAQ, capítulo Ezequiel Montes, para el inicio de los trabajos.

Durante el evento se develó una placa conmemorativa para reconocer el esfuerzo conjunto de la UAQ, Gobierno del Estado, Gobierno Municipal de Ezequiel Montes y sociedad civil, encaminado a fortalecer la educación como motor de desarrollo social, cultural y humano.