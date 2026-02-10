Cateos simultáneos en El Marqués: decomisan más de un kilo de metanfetamina

Fiscalía ejecuta operativo interinstitucional y asegura metanfetamina en colonias El Paraíso y La Loma.

Elementos de seguridad durante cateos simultáneos por delitos contra la salud en colonias de El Marqués, Querétaro

Personal ministerial y de la Policía de Investigación coordinó los siete cateos simultáneos en El Marqués.

Foto: Fiscalía Querétaro.
Feb 10, 2026
El Marqués, 10 de febrero de 2026.- Siete cateos simultáneos en colonias de El Marqués derivaron en la detención de dos personas y el decomiso de más de un kilogramo de metanfetamina presuntamente destinada a distribución.

El operativo, realizado en las colonias El Paraíso y La Loma como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, contó con la participación de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Policía Municipal, además de personal ministerial de la Fiscalía General del Estado.

Las diligencias surgieron de investigaciones en curso por delitos contra la salud que la Fiscalía venía integrando en carpetas abiertas previamente. La ejecución simultánea de los siete cateos buscó evitar alertas entre los objetivos y maximizar los resultados del operativo coordinado.

Personal de la Policía de Investigación del Delito dirigió las acciones en campo, mientras elementos de las corporaciones federales y municipales establecieron perímetros de seguridad en ambas colonias. La droga asegurada —más de un kilogramo de metanfetamina cristalina— fue trasladada para análisis pericial.

Decomiso de metanfetamina y detenidos en El Marqués

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las carpetas de investigación correspondientes.

La Fiscalía informó que los indicios recabados serán integrados a las indagatorias para establecer responsabilidades y posibles vínculos con redes de distribución.

El operativo forma parte de las acciones de combate al narcomenudeo que la estrategia Sinergia por Querétaro ha desplegado en municipios de la zona metropolitana durante las últimas semanas. La Fiscalía precisó que las investigaciones continuarán para fortalecer las líneas de indagatoria abiertas.

