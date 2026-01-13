El Marqués, 13 de enero de 2026. — Un tractocamión doble remolque que transportaba aparentemente refrescos de lata Coca-Cola perdió su caja seca mientras circulaba sobre la autopista federal 57 con dirección a la Ciudad de México, a la altura de la comunidad de El Colorado, en El Marqués.
El contenedor se desprendió del vehículo e impactó contra un domicilio ubicado a un costado de la vía, informó Protección Civil del municipio de El Marqués. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.
Elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal de El Marqués y Protección Civil acudieron al lugar para atender la emergencia y acordonar el perímetro de seguridad, explicó la dependencia municipal.
Elementos de Protección Civil El Marqués realizan evaluación de daños tras el accidente del tractocamión en la autopista 57.Foto: Protección Civil El Marqués.
El operativo conjunto permitió establecer medidas preventivas mientras se realizaban las maniobras de retiro del remolque que transportaba la carga de bebidas embotelladas.
El departamento de Gestión Integral de Riesgos realizó la evaluación de daños estructurales en la vivienda afectada y la identificación de riesgos derivados del impacto, precisó Protección Civil.
Los especialistas verificaron que la estructura del inmueble no presentara daños mayores que pusieran en peligro a los habitantes.
Las tres corporaciones mantuvieron el acordonamiento durante las labores de retiro de la carga de refrescos y del remolque, mientras el tránsito vehicular sobre la autopista federal 57 se vio afectado temporalmente en el tramo de El Colorado, detalló la dependencia de seguridad.