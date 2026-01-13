Tractocamión con Coca-Cola pierde remolque en El Marqués

Un tractocamión que transportaba refrescos de lata perdió su caja seca en la autopista 57 e impactó un domicilio en El Colorado; Guardia Nacional y Policía Municipal acordonaron la zona.

Elementos de Protección Civil El Marqués realizan evaluación de daños tras el accidente del tractocamión en la autopista 57.

Elementos de Protección Civil El Marqués realizan evaluación de daños tras el accidente del tractocamión en la autopista 57.

Foto: Protección Civil El Marqués.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 13, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

El Marqués, 13 de enero de 2026. — Un tractocamión doble remolque que transportaba aparentemente refrescos de lata Coca-Cola perdió su caja seca mientras circulaba sobre la autopista federal 57 con dirección a la Ciudad de México, a la altura de la comunidad de El Colorado, en El Marqués.

El contenedor se desprendió del vehículo e impactó contra un domicilio ubicado a un costado de la vía, informó Protección Civil del municipio de El Marqués. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

Elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal de El Marqués y Protección Civil acudieron al lugar para atender la emergencia y acordonar el perímetro de seguridad, explicó la dependencia municipal.

Elementos de Protecci\u00f3n Civil El Marqu\u00e9s realizan evaluaci\u00f3n de da\u00f1os tras el accidente del tractocami\u00f3n en la autopista 57. Elementos de Protección Civil El Marqués realizan evaluación de daños tras el accidente del tractocamión en la autopista 57.Foto: Protección Civil El Marqués.

El operativo conjunto permitió establecer medidas preventivas mientras se realizaban las maniobras de retiro del remolque que transportaba la carga de bebidas embotelladas.

El departamento de Gestión Integral de Riesgos realizó la evaluación de daños estructurales en la vivienda afectada y la identificación de riesgos derivados del impacto, precisó Protección Civil.

Los especialistas verificaron que la estructura del inmueble no presentara daños mayores que pusieran en peligro a los habitantes.

Elementos de Protecci\u00f3n Civil El Marqu\u00e9s realizan evaluaci\u00f3n de da\u00f1os tras el accidente del tractocami\u00f3n en la autopista 57. Elementos de Protección Civil El Marqués realizan evaluación de daños tras el accidente del tractocamión en la autopista 57.Foto: Protección Civil El Marqués.

Las tres corporaciones mantuvieron el acordonamiento durante las labores de retiro de la carga de refrescos y del remolque, mientras el tránsito vehicular sobre la autopista federal 57 se vio afectado temporalmente en el tramo de El Colorado, detalló la dependencia de seguridad.

accidenteseguridadsucesos

Reciente

Camino de Santiago Queretano de 127 kilómetros impulsará turismo en Sierra Gorda.
Editorial

Camino de Santiago de 127 km impulsará turismo en Sierra Gorda

Mauricio Kuri anunció que ruta religiosa conectará Pinal de Amoles y Jalpan en seis días mientras avanzan trabajos de reconstrucción por lluvias.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante conferencia en la que abordó el proceso electoral.
Política

Kuri pide al PAN unidad y mejores perfiles para elecciones 2026

El gobernador exhortó al partido buscar reglas claras para seleccionar candidatos a gobernador, presidencias municipales y diputaciones en Querétaro.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante la entrega del parque rehabilitado en Patria Nueva.
Querétaro capital

Querétaro invierte 7.6 mdp en parque de Patria Nueva

El alcalde Felifer Macías entregó la rehabilitación del parque y un arcotecho en la colonia Patria Nueva con una inversión de 7.6 millones de pesos que benefician a tres mil habitantes.

Leonor Mejía, diputada local del PAN, durante su llamado para atender la depresión infantil en Querétaro.
Política

Diputada pide atender depresión en menores de Querétaro

Leonor Mejía hace un llamado para visibilizar y atender la depresión infantil en el Día Mundial contra la Depresión, tras efectos de la pandemia y el acoso escolar.