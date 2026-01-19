Oaxaca, 19 de enero de 2026. — Tres personas resultaron heridas tras un choque por alcance entre una unidad de transporte público tipo Urvan y un tractor agrícola con remolque en la agencia de El Trapiche, municipio de Santa Ana Tlapacoyan, en los Valles Centrales de Oaxaca.
Los lesionados fueron trasladados a la Casa Médica de la zona para su valoración y atención médica, informaron autoridades locales.
Accidente entre Urvan de pasaje y tractor agrícola en carretera Oaxaca-Puerto Ángel en Santa Ana Tlapacoyan Oaxaca. Foto: Policía Estatal Oaxaca.
Las personas heridas fueron identificadas como Modesto C., Luis A. y Conrado V. V., quienes fueron reportadas en código amarillo por los servicios de emergencia que acudieron al lugar.
El percance ocurrió sobre la carretera Oaxaca-Puerto Ángel, una de las vías principales de comunicación en la región, precisaron las autoridades.
El fuerte impacto entre la Urvan de pasaje y el tractor agrícola con remolque generó daños materiales en ambas unidades. Los servicios de emergencia brindaron atención inmediata a los tres lesionados antes de su traslado a la unidad médica, detallaron los paramédicos que atendieron la emergencia.
El accidente se suma a otro percance ocurrido el domingo en la misma ruta, a la altura de Reyes Mantecón, donde un taxi volcó dejando como saldo dos personas sin vida y cuatro heridos de gravedad. La carretera Oaxaca-Puerto Ángel ha registrado múltiples accidentes en los últimos días en el tramo que atraviesa los Valles Centrales.
Las autoridades de tránsito continúan las investigaciones para determinar las causas del choque por alcance en la agencia de El Trapiche.