Choque entre Urvan y tractor deja 3 heridos en Santa Ana Tlapacoyan

Modesto C., Luis A. y Conrado V. V. fueron trasladados a Casa Médica en código amarillo tras choque por alcance en carretera Oaxaca-Puerto Ángel.

Accidente entre Urvan de pasaje y tractor agrícola en carretera Oaxaca-Puerto Ángel en Santa Ana Tlapacoyan Oaxaca

Accidente entre Urvan de pasaje y tractor agrícola en carretera Oaxaca-Puerto Ángel en Santa Ana Tlapacoyan Oaxaca.

Foto: Policía Estatal Oaxaca.
Ana K. García
Por Ana K. García Ene 19, 2026
Ana K. García

Soy Ana García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía.

Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad.

También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México.

Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional.

Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
 

See Full Bio

Oaxaca, 19 de enero de 2026. — Tres personas resultaron heridas tras un choque por alcance entre una unidad de transporte público tipo Urvan y un tractor agrícola con remolque en la agencia de El Trapiche, municipio de Santa Ana Tlapacoyan, en los Valles Centrales de Oaxaca.

Los lesionados fueron trasladados a la Casa Médica de la zona para su valoración y atención médica, informaron autoridades locales.

Accidente entre Urvan de pasaje y tractor agr\u00edcola en carretera Oaxaca-Puerto \u00c1ngel en Santa Ana Tlapacoyan Oaxaca. Accidente entre Urvan de pasaje y tractor agrícola en carretera Oaxaca-Puerto Ángel en Santa Ana Tlapacoyan Oaxaca. Foto: Policía Estatal Oaxaca.

Las personas heridas fueron identificadas como Modesto C., Luis A. y Conrado V. V., quienes fueron reportadas en código amarillo por los servicios de emergencia que acudieron al lugar.

El percance ocurrió sobre la carretera Oaxaca-Puerto Ángel, una de las vías principales de comunicación en la región, precisaron las autoridades.

El fuerte impacto entre la Urvan de pasaje y el tractor agrícola con remolque generó daños materiales en ambas unidades. Los servicios de emergencia brindaron atención inmediata a los tres lesionados antes de su traslado a la unidad médica, detallaron los paramédicos que atendieron la emergencia.

Accidente entre Urvan de pasaje y tractor agr\u00edcola en carretera Oaxaca-Puerto \u00c1ngel en Santa Ana Tlapacoyan Oaxaca. Accidente entre Urvan de pasaje y tractor agrícola en carretera Oaxaca-Puerto Ángel en Santa Ana Tlapacoyan Oaxaca Foto: Policía Estatal Oaxaca.

El accidente se suma a otro percance ocurrido el domingo en la misma ruta, a la altura de Reyes Mantecón, donde un taxi volcó dejando como saldo dos personas sin vida y cuatro heridos de gravedad. La carretera Oaxaca-Puerto Ángel ha registrado múltiples accidentes en los últimos días en el tramo que atraviesa los Valles Centrales.

Las autoridades de tránsito continúan las investigaciones para determinar las causas del choque por alcance en la agencia de El Trapiche.

sucesosseguridadmovilidadoaxaca

Reciente

Mauricio Kuri González gobernador de Querétaro durante intervención en Foro Santander en Madrid España promoviendo inversión turística
Querétaro

Kuri promueve inversión turística para Querétaro en Madrid

El gobernador Mauricio Kuri González participó en el Foro Santander durante FITUR para atraer inversiones hoteleras, culturales y de negocios al estado con alianzas estratégicas internacionales.

Jaime Echavarría Melgarejo durante toma de protesta como presidente de AFEQ en Querétaro con Paulina de la Paz subsecretaria de Ingresos
Querétaro capital

Jaime Echavarría toma protesta como presidente de AFEQ en Querétaro

El contador público certificado y licenciado en Derecho sustituye a Mario Eric Anaya Arteaga al frente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro.

Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, durante conferencia de prensa sobre querellas por daños a patrullas
Querétaro capital

Presentan querellas por daños a patrullas en Querétaro

El secretario de Seguridad Municipal confirmó que las denuncias se encuentran en trámite ante la Fiscalía Estatal tras afectaciones a vehículos policiales durante operativos recientes.

Fiscal General Víctor Antonio de Jesús Hernández anuncia creación de Unidad Especial antiextorsión en Querétaro
Editorial

Fiscalía de Querétaro presentará Unidad Especial antiextorsión el 21 de enero

El Fiscal General adelantó que el martes 21 de enero presentará iniciativa para crear unidad especializada en investigación y persecución de delitos de extorsión.