Panamá: Alertan retroceso por posible cierre del Ministerio de la Mujer

Cladem advierte que sustituir el Ministerio de la Mujer debilitaría la institucionalidad de género.

Edificio de la Asamblea Nacional de Panamá donde se debaten iniciativas legislativas

Organizaciones llaman a respetar compromisos internacionales en derechos de las mujeres.

(depositphotos)
Red Semlac
Por Red Semlac Feb 02, 2026
Red Semlac
See Full Bio

Ciudad de Panamá — febrero de 2026. — Organizaciones regionales de derechos humanos encendieron las alertas ante una iniciativa legislativa que plantea sustituir el Ministerio de la Mujer por una entidad de menor jerarquía administrativa, lo que —advierten— representaría un retroceso en los derechos de las mujeres en Panamá.

El señalamiento fue realizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), que difundió un pronunciamiento regional firmado por su coordinación y por representantes de Cladem Panamá. En el documento, la red sostiene que la propuesta debilita la capacidad institucional del Estado para enfrentar la discriminación estructural que afecta a las mujeres.

Proyecto legislativo genera preocupación por institucionalidad de género

De acuerdo con Cladem, la iniciativa se discute en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional a través del Proyecto de Ley No. 447, presentado por el Órgano Ejecutivo. La propuesta contempla la creación de un Instituto Nacional de la Mujer en sustitución del ministerio creado en 2023.

Para la organización, este cambio implicaría regresar a un modelo institucional previo que, señalan, ya había sido superado tras años de incidencia social y técnica que impulsaron la creación de una cartera ministerial específica. A su juicio, no existen fundamentos jurídicos, políticos o económicos que justifiquen la modificación.

Cladem subraya que Panamá enfrenta brechas persistentes en materia de igualdad. Entre los indicadores mencionados se encuentran la baja representación de mujeres en la Asamblea Nacional, así como desigualdades económicas vinculadas al trabajo de cuidados no remunerado y diferencias salariales.

Llamado a mantener compromisos en derechos humanos

En este contexto, la red regional considera que debilitar la institucionalidad de género contradice compromisos internacionales asumidos por el Estado panameño en materia de derechos humanos y políticas de igualdad.

El pronunciamiento exhorta al Órgano Ejecutivo a revisar la iniciativa y a la Asamblea Nacional a garantizar el respeto del marco legal vigente y de los derechos de las mujeres. Las organizaciones firmantes sostienen que, lejos de reducir su alcance, las políticas públicas de género requieren fortalecimiento institucional para responder a las desigualdades estructurales.

La discusión legislativa, aún en curso, ha abierto un debate nacional sobre el papel del Estado en la promoción de la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres en Panamá.

gobiernopanamáderechos humanosmujer

Reciente

Fachada de un tribunal en México donde se llevan a cabo audiencias judiciales
Asuntos Sociales

México: Cuestionan proceso contra mujer por violencia vicaria

Autoridades y activistas afirman que el tipo penal fue aplicado de forma incorrecta contra una mujer.

Niñas y niños participan en actividad escolar en Cuba tras la entrada en vigor del nuevo Código de la niñez
Asuntos Sociales

Cuba pone en vigor nuevo Código para proteger a la niñez

La norma incorpora participación infantil, protección integral y nuevos derechos digitales y sociales.

Filósofa cubana Yuleidys González Estrada durante entrevista sobre feminismo y educación
Asuntos Sociales

Yuleidys González: “No se puede ser feminista de gabinete”

La académica impulsa proyectos comunitarios, descolonización cultural y alfabetización digital para mujeres y personas mayores.

Presentación del informe de Amnistía sobre desapariciones en México con mujeres buscadoras y defensoras de derechos humanos
Asuntos Sociales

México: Estado renunció a su deber de buscar a personas desaparecidas

Amnistía Internacional documenta violencias contra mujeres que buscan a familiares desaparecidos.