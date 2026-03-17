La acción forma parte de una estrategia de infraestructura que la administración de Mauricio Kuri González ha desplegado en el municipio desde el inicio de su gestión.

Hasta ahora, el gobierno estatal ha intervenido 30 obras en distintos planteles de San Juan del Río con una inversión acumulada de 38.1 millones de pesos, atendiendo a más de 25 mil estudiantes.

La coordinadora de USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, encabezó la entrega de equipamiento tecnológico a 33 planteles de San Juan del Río este lunes.

El municipio ha aportado por su parte más de 18 millones de pesos adicionales destinados a nueve escuelas de la demarcación.

El arcotecho que se levantará en la telesecundaria "Luis G. Urbina" tendrá una superficie de 540 metros cuadrados —medidas de 6 por 8 metros entre ejes, con una altura de 5 metros— y ofrecerá protección ante lluvia y sol para actividades académicas, cívicas y deportivas al aire libre.

Así lo precisó el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), Fernando Orozco Vega, quien encabezó la presentación técnica del proyecto.

El equipamiento entregado —laptops, pantallas, proyectores y mobiliario— llegará a los 33 planteles beneficiados como parte del paquete de 59 inmuebles que reciben apoyos en esta jornada.

La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, indicó que las herramientas tecnológicas "fortalecen las condiciones para que el aprendizaje suceda en espacios más dignos, funcionales e innovadores."





El arcotecho que se construirá en la telesecundaria Luis G. Urbina tendrá 540 metros cuadrados para actividades académicas y deportivas al aire libre.

Municipio suma inversión propia a recursos estatales para educación

La participación del ayuntamiento ha sido reconocida por las autoridades educativas como factor clave en el avance de las intervenciones. El alcalde Roberto Cabrera Valencia señaló que el trabajo coordinado con la USEBEQ y el IFEQ ha permitido atender las necesidades prioritarias de los planteles locales.

Esa coordinación derivó en los 18 millones de pesos que el municipio destinó a nueve escuelas, recursos que se suman al gasto estatal y amplían el alcance del programa.

La maestra Imelda Hernández Romero, en representación de los docentes beneficiados, destacó que la entrega no solo mejora la infraestructura física, sino que refuerza la señal institucional hacia las comunidades escolares: "Detrás de cada escuela existe una comunidad comprometida y autoridades que impulsan ese esfuerzo colectivo", expresó.

¿Qué escuelas de San Juan del Río recibirán el equipamiento educativo?

Siete mil 782 estudiantes de San Juan del Río se benefician con laptops, pantallas, proyectores y mobiliario escolar nuevo entregado por el gobierno estatal.

La USEBEQ no precisó en el acto cuáles son los 33 planteles que reciben equipamiento dentro del paquete de 59 inmuebles. La dependencia tampoco informó sobre el calendario de entrega ni los criterios de selección de los beneficiarios.

Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido una relación oficial de los centros escolares incluidos en esta etapa del programa.

Las obras en la telesecundaria "Luis G. Urbina" quedan pendientes de fecha de inicio formal, aunque el IFEQ confirmó que la techumbre ya fue autorizada como parte del presupuesto de infraestructura educativa estatal para el presente ejercicio fiscal.