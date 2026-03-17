Muere trabajador de turno nocturno prensado en máquina de Kimberly-Clark

Compañeros de la planta lamentaron el accidente mientras la empresa guardó silencio sobre lo ocurrido.

Planta de Kimberly-Clark en San Juan del Río donde joven trabajador murió al caer en maquinaria durante turno nocturno en accidente laboral

La planta de Kimberly-Clark de México en San Juan del Río opera turnos nocturnos; un trabajador de unos 25 años falleció el 16 de marzo de 2026 al caer en una máquina.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. — Un joven de aproximadamente 25 años de edad, trabajador de la planta papelera Kimberly-Clark de México en San Juan del Río, murió luego de que presuntamente cayó en una máquina durante su jornada.

La información trascendió a través de compañeros de la industria, quienes lamentaron el incidente ocurrido al interior de las instalaciones.

Hasta el momento, Kimberly-Clark de México no ha emitido una postura oficial sobre el accidente ni sobre las condiciones en que ocurrió el deceso. De igual forma, la Secretaría del Trabajo no ha confirmado si abrió una investigación sobre el caso.

Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río acordonaron la zona para resguardar la escena. Las autoridades solicitaron la presencia de Servicios Periciales, cuyo equipo realizó las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo para determinar la causa oficial de muerte.

Trabajadores de la empresa que conocieron el hecho describieron un ambiente de conmoción al interior de la planta. Según su versión, los hechos se manejaron de forma hermética y sin comunicación formal hacia el personal.

Los accidentes laborales en instalaciones industriales están sujetos a verificación por parte de las autoridades del trabajo, que tienen facultad para constatar las condiciones de seguridad en que operan los trabajadores.

En este caso, ninguna dependencia ha informado si se activaron los protocolos correspondientes.

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