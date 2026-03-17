San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. — Un joven de aproximadamente 25 años de edad, trabajador de la planta papelera Kimberly-Clark de México en San Juan del Río, murió luego de que presuntamente cayó en una máquina durante su jornada.
La información trascendió a través de compañeros de la industria, quienes lamentaron el incidente ocurrido al interior de las instalaciones.
Hasta el momento, Kimberly-Clark de México no ha emitido una postura oficial sobre el accidente ni sobre las condiciones en que ocurrió el deceso. De igual forma, la Secretaría del Trabajo no ha confirmado si abrió una investigación sobre el caso.
Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río acordonaron la zona para resguardar la escena. Las autoridades solicitaron la presencia de Servicios Periciales, cuyo equipo realizó las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo para determinar la causa oficial de muerte.
Trabajadores de la empresa que conocieron el hecho describieron un ambiente de conmoción al interior de la planta. Según su versión, los hechos se manejaron de forma hermética y sin comunicación formal hacia el personal.
Los accidentes laborales en instalaciones industriales están sujetos a verificación por parte de las autoridades del trabajo, que tienen facultad para constatar las condiciones de seguridad en que operan los trabajadores.
En este caso, ninguna dependencia ha informado si se activaron los protocolos correspondientes.