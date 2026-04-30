San Juan del Río, 30 de abril de 2026. — Un tractocamión con remolque de caja seca se incendió este jueves en el kilómetro 148 de la autopista federal 57 México-Querétaro, antes de la plaza de cobro Palmillas, en el municipio de San Juan del Río, sin que se reportaran personas lesionadas, según los servicios de emergencia desplegados al lugar.
La unidad circulaba en dirección a la Ciudad de México cuando, presumiblemente por una falla en el sistema eléctrico, el fuego consumió la cabina y el motor del vehículo. Bomberos y servicios de rescate acudieron al sitio y lograron contener el siniestro antes de que afectara la totalidad de la caja.
La cabina y el motor del tractocamión quedaron destruidos en su totalidad por las llamas. La caja seca, en cambio, fue rescatada a tiempo y solo presentó daños parciales.
El tractocamión circulaba en dirección a la Ciudad de México cuando ardió por una presunta falla en el sistema eléctrico. rotativo.com.mx
Hasta el momento no se informó si transportaba algún tipo de mercancía. La unidad quedó sobre el acotamiento, por lo que no se registró obstrucción significativa al tráfico carretero en ese punto del corredor.
Del siniestro tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional división Carreteras y personal de Caminos y Puentes Federales, dependencia que opera la plaza de cobro Palmillas dentro de la Unidad Regional VI Querétaro.
La caseta se ubica en el kilómetro 148+000 del tramo carretero México-Querétaro, uno de los puntos de mayor aforo vehicular del corredor industrial del centro del país.
El tramo queretano de la autopista 57 acumula más de mil 388 accidentes registrados entre 2021 y 2025 según datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Guardia Nacional y el Instituto Mexicano del Transporte.
El siniestro se suma a otros incendios vehiculares atendidos en el corredor durante 2026, en este caso sin lesionados ni mayor afectación al tránsito. La causa exacta quedará a determinación de las autoridades federales una vez concluyan las diligencias correspondientes.