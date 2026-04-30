Arde tractocamión en la autopista 57 a la altura de Palmillas

Bomberos rescataron la caja seca y el camión quedó en el acotamiento sin afectar el tráfico.

Tractocamión incendiado en el kilómetro 148 de la autopista federal 57 antes de la caseta Palmillas en San Juan del Río.

El tractocamión circulaba en dirección a la Ciudad de México cuando ardió por una presunta falla en el sistema eléctrico.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 30 de abril de 2026. — Un tractocamión con remolque de caja seca se incendió este jueves en el kilómetro 148 de la autopista federal 57 México-Querétaro, antes de la plaza de cobro Palmillas, en el municipio de San Juan del Río, sin que se reportaran personas lesionadas, según los servicios de emergencia desplegados al lugar.

La unidad circulaba en dirección a la Ciudad de México cuando, presumiblemente por una falla en el sistema eléctrico, el fuego consumió la cabina y el motor del vehículo. Bomberos y servicios de rescate acudieron al sitio y lograron contener el siniestro antes de que afectara la totalidad de la caja.

La cabina y el motor del tractocamión quedaron destruidos en su totalidad por las llamas. La caja seca, en cambio, fue rescatada a tiempo y solo presentó daños parciales.

Tractocami\u00f3n incendiado en el kil\u00f3metro 148 de la autopista federal 57 antes de la caseta Palmillas en San Juan del R\u00edo. El tractocamión circulaba en dirección a la Ciudad de México cuando ardió por una presunta falla en el sistema eléctrico. rotativo.com.mx

Hasta el momento no se informó si transportaba algún tipo de mercancía. La unidad quedó sobre el acotamiento, por lo que no se registró obstrucción significativa al tráfico carretero en ese punto del corredor.

Del siniestro tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional división Carreteras y personal de Caminos y Puentes Federales, dependencia que opera la plaza de cobro Palmillas dentro de la Unidad Regional VI Querétaro.

La caseta se ubica en el kilómetro 148+000 del tramo carretero México-Querétaro, uno de los puntos de mayor aforo vehicular del corredor industrial del centro del país.

El tramo queretano de la autopista 57 acumula más de mil 388 accidentes registrados entre 2021 y 2025 según datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Guardia Nacional y el Instituto Mexicano del Transporte.

El siniestro se suma a otros incendios vehiculares atendidos en el corredor durante 2026, en este caso sin lesionados ni mayor afectación al tránsito. La causa exacta quedará a determinación de las autoridades federales una vez concluyan las diligencias correspondientes.

incendiomovilidadseguridadsucesos

Reciente

Andrea Tovar Saavedra defiende en tribuna del Congreso de Querétaro la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir Ley General de Feminicidio
Legislatura

Avalan Ley General contra feminicidio

El Pleno aprueba la reforma al artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Feminicidio con criterios uniformes.

Pleno del Congreso de Querétaro durante la aprobación del Plan B contra prebendas de la alta burocracia con votos en contra de tres legisladores
Legislatura

Plan B avanza en Congreso queretano

El Constituyente Permanente Federal en sede queretana avala la reforma a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales contra "prebendas y corrupción de la alta burocracia".

Pleno del Congreso de Querétaro durante la votación de la reforma al artículo 127 constitucional para limitar pensiones de funcionarios públicos
Legislatura

Avalan tope a pensiones de funcionarios

El Pleno del Congreso del Estado aprueba la minuta que reforma el artículo 127 constitucional con efecto sobre jubilaciones futuras y previas al decreto.

Sinuhé Piedragil declara aprobada la reforma al Poder Judicial de Querétaro tras computar el voto de 15 ayuntamientos del estado
Legislatura

Ayuntamientos avalan reforma judicial estatal

Sinuhé Piedragil cierra la votación del Constituyente Permanente local con voto favorable de 15 cabildos y deja firme la armonización con el modelo federal.