San Juan del Río, 4 de abril de 2026. —La quema de un pastizal derivó en un incendio de grandes proporciones pasado el mediodía de este sábado en el nuevo parque industrial de San Juan del Río. El fuego alcanzó un tanque con combustóleo que terminó derramado en la parte posterior de la empresa de plásticos Compartec.

El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia durante la tarde y generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del polígono industrial. No se reportaron personas lesionadas, según la información disponible al momento de la redacción.

Bomberos de San Juan del Río trabajan en el control del incendio registrado pasado el mediodía en el nuevo parque industrial. rotativo.com.mx

Los hechos ocurrieron después del mediodía sobre la primera calle del nuevo parque industrial, a la altura de la empresa Tecnofarma. De acuerdo con la versión preliminar, el fuego inició con la quema de hierba seca en un predio contiguo y se propagó rápidamente por las condiciones del terreno.

Las llamas terminaron alcanzando un contenedor con combustóleo que se derramó y alimentó el incendio. La zona es uno de los desarrollos industriales de más reciente expansión en el municipio de San Juan del Río, donde conviven naves de manufactura plástica, farmacéutica y logística.

Bomberos de San Juan del Río trabajan en el control del incendio registrado pasado el mediodía en el nuevo parque industrial. rotativo.com.mx

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de Bomberos de San Juan del Río, personal de Seguridad Pública Municipal y unidades de la Policía Estatal. Los cuerpos de seguridad acordonaron el perímetro para evitar el acceso de personas ajenas mientras se realizaban las tareas de sofocación.

Your browser does not support the video tag. Bomberos de San Juan del Río trabajan en el control del incendio registrado pasado el mediodía en el nuevo parque industrial. Rotativo.com.mx

Los bomberos trabajaron en el control de las llamas, que en su punto más alto generaron flamazos visibles por la naturaleza del hidrocarburo derramado. Durante el operativo, Seguridad Pública y Policía Estatal mantuvieron cerrado el acceso vehicular a la calle afectada.

Bomberos de San Juan del Río trabajan en el control del incendio registrado pasado el mediodía en el nuevo parque industrial. rotativo.com.mx

El incendio no dejó lesionados ni se reportaron afectaciones a las instalaciones de Compartec o a las empresas colindantes. Tampoco hubo daños a vehículos estacionados en la zona ni a trabajadores del turno presentes al momento del siniestro.

La rápida reacción de los cuerpos de emergencia fue determinante para evitar que el fuego avanzara hacia estructuras con materiales plásticos susceptibles de propagar las llamas, un riesgo latente en un polígono donde operan empresas del ramo.

Incendio en parque industrial de San Juan del Río consume tanque de combustóleo rotativo.com.mx

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un balance oficial sobre el origen del siniestro ni sobre las condiciones en que se encontraba el tanque de combustóleo alcanzado por el fuego. Tampoco se ha precisado si la quema de pastizal se realizaba de forma controlada.

Protección Civil Municipal ha insistido en temporadas anteriores sobre los riesgos de quemar hierba seca en predios cercanos a instalaciones industriales. La práctica ha derivado en Querétaro en siniestros de mayor magnitud durante los meses de estiaje.