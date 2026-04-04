Incendio en parque industrial de San Juan del Río consume tanque de combustóleo

Bomberos y policías sofocan incendio tras derrame de combustóleo en nuevo parque industrial.

Incendio en parque industrial de San Juan del R\u00edo tras derrame de combust\u00f3leo junto a empresa Compartec

Bomberos de San Juan del R\u00edo trabajan en el control del incendio registrado pasado el mediod\u00eda en el nuevo parque industrial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 4 de abril de 2026. —La quema de un pastizal derivó en un incendio de grandes proporciones pasado el mediodía de este sábado en el nuevo parque industrial de San Juan del Río. El fuego alcanzó un tanque con combustóleo que terminó derramado en la parte posterior de la empresa de plásticos Compartec.

El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia durante la tarde y generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del polígono industrial. No se reportaron personas lesionadas, según la información disponible al momento de la redacción.

Incendio en parque industrial de San Juan del R\u00edo tras derrame de combust\u00f3leo junto a empresa Compartec Bomberos de San Juan del Río trabajan en el control del incendio registrado pasado el mediodía en el nuevo parque industrial. rotativo.com.mx

Los hechos ocurrieron después del mediodía sobre la primera calle del nuevo parque industrial, a la altura de la empresa Tecnofarma. De acuerdo con la versión preliminar, el fuego inició con la quema de hierba seca en un predio contiguo y se propagó rápidamente por las condiciones del terreno.

Las llamas terminaron alcanzando un contenedor con combustóleo que se derramó y alimentó el incendio. La zona es uno de los desarrollos industriales de más reciente expansión en el municipio de San Juan del Río, donde conviven naves de manufactura plástica, farmacéutica y logística.

Incendio en parque industrial de San Juan del R\u00edo tras derrame de combust\u00f3leo junto a empresa Compartec. Bomberos de San Juan del Río trabajan en el control del incendio registrado pasado el mediodía en el nuevo parque industrial. rotativo.com.mx

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de Bomberos de San Juan del Río, personal de Seguridad Pública Municipal y unidades de la Policía Estatal. Los cuerpos de seguridad acordonaron el perímetro para evitar el acceso de personas ajenas mientras se realizaban las tareas de sofocación.

Bomberos de San Juan del Río trabajan en el control del incendio registrado pasado el mediodía en el nuevo parque industrial.Rotativo.com.mx

Los bomberos trabajaron en el control de las llamas, que en su punto más alto generaron flamazos visibles por la naturaleza del hidrocarburo derramado. Durante el operativo, Seguridad Pública y Policía Estatal mantuvieron cerrado el acceso vehicular a la calle afectada.

Incendio en parque industrial de San Juan del R\u00edo tras derrame de combust\u00f3leo junto a empresa Compartec Bomberos de San Juan del Río trabajan en el control del incendio registrado pasado el mediodía en el nuevo parque industrial. rotativo.com.mx

El incendio no dejó lesionados ni se reportaron afectaciones a las instalaciones de Compartec o a las empresas colindantes. Tampoco hubo daños a vehículos estacionados en la zona ni a trabajadores del turno presentes al momento del siniestro.

La rápida reacción de los cuerpos de emergencia fue determinante para evitar que el fuego avanzara hacia estructuras con materiales plásticos susceptibles de propagar las llamas, un riesgo latente en un polígono donde operan empresas del ramo.

Incendio en parque industrial de San Juan del Río consume tanque de combustóleo rotativo.com.mx

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un balance oficial sobre el origen del siniestro ni sobre las condiciones en que se encontraba el tanque de combustóleo alcanzado por el fuego. Tampoco se ha precisado si la quema de pastizal se realizaba de forma controlada.

Protección Civil Municipal ha insistido en temporadas anteriores sobre los riesgos de quemar hierba seca en predios cercanos a instalaciones industriales. La práctica ha derivado en Querétaro en siniestros de mayor magnitud durante los meses de estiaje.

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