Querétaro cambia Expo Industrial por encuentro de citas B2B

Querétaro, 19 de mayo de 2026. — Más de dos décadas después de su debut, la tradicional Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro cambia de piel. La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) presentó este lunes el Encuentro Industrial Querétaro 2026, un foro que sustituye el formato de stands por una plataforma de citas de negocios B2B medibles entre empresas tractoras, proveedores estratégicos y MiPyMEs queretanas, con foco en cinco sectores: automotriz, aeroespacial, médico, energía y manufactura avanzada.

El titular de la SEDESU, Marco Antonio Del Prete Tercero, presentó el cambio como una "reingeniería" del ejercicio empresarial más antiguo del estado.

"Hoy presentamos una nueva etapa para uno de los ejercicios empresariales más importantes que ha tenido Querétaro durante más de dos décadas, porque este encuentro ocupará el lugar de la tradicional Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro, evolucionando, modernizándose y respondiendo a una nueva realidad económica", afirmó el funcionario.

La administración estatal cerró 2025 con 724 mil empleos formales, tercer lugar nacional en formalidad laboral, según cifras reportadas por la propia SEDESU.

Citas B2B reemplazan exposición tradicional

El cambio de formato apunta a integración productiva, no a exhibición. Del Prete sostuvo que después de veinte años "las empresas ya no vienen solamente a ver stands, vienen a generar oportunidades, a integrarse a cadenas productivas, a encontrar proveedores, clientes, aliados estratégicos y nuevos mercados".

El programa contempla rondas entre compradores y proveedores estratégicos de los cinco sectores, mesas entre empresas tractoras y MiPyMEs locales, encuentros tecnológicos enfocados en automatización, digitalización e industria 4.0, así como vinculación entre startups, integradores y corporativos industriales.

La apuesta sigue la ruta del Centro de Congresos, donde a inicios de mayo la cumbre automotriz IAIASS 2026 reunió a 360 empresas con potencial de negocio por nueve mil millones de dólares.

Industria local respalda el viraje

Desde la industria, el gerente de Compras de Techops, Juan Ignacio López Aguilar, defendió la apuesta por la proveeduría como motor de competitividad. Una cadena de suministro fuerte, dijo, abre oportunidades a través de citas con grandes compradores.

El gerente de Compras de TREMEC, Miguel Ángel Blanco Abarca, agregó que estos eventos convierten a los proveedores en socios comerciales, lo que permite a las compañías sostener una cadena de suministro más robusta.

El Censo Económico 2024 contabilizó 127 mil establecimientos y 880 mil personas ocupadas en la entidad, con las microempresas como 92.7% del total. Esa base de MiPyMEs es la que el formato B2B busca conectar con corporativos asentados en el corredor industrial.

¿Qué empresas participarán en el Encuentro Industrial Querétaro 2026?

La SEDESU no precisó la fecha exacta del foro al momento del anuncio, tampoco entregó el listado definitivo de empresas tractoras confirmadas, la meta de citas B2B proyectadas ni la derrama económica esperada, datos que sí formaron parte de las ediciones anteriores del formato tradicional.

La ausencia de metas públicas impedirá medir, por ahora, si el nuevo formato supera los resultados que la Expo tradicional documentó durante más de veinte años. El circuito de foros industriales organizado en 2026 ha concentrado a reclutadores como Tremec, Mabe y Abbott en el municipio capital.