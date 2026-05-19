Mole de rosas y agua de pétalos llegan al festival de El Organal

San Juan del Río, 19 de mayo de 2026. — Un mole hecho con pétalos de rosa, agua perfumada con la misma flor y un pabellón gastronómico armado por las propias familias de la comunidad.

Esa es la apuesta culinaria del Festival de las Rosas que El Organal celebrará el próximo domingo 24 de mayo, donde el platillo distintivo no es la flor que se corta para vender sino la que se lleva a la mesa, según anticipó Paulino Moreno Paz, coordinador del programa Festivaleando, durante la conferencia de prensa convocada para presentar el evento.

El mole de rosas no surgió como invento del festival. Nació de un curso impartido en años pasados por la cocinera Marcia Solórzano y se quedó arraigado en la comunidad: una señora del pueblo ya lo prepara con regularidad y participó en una edición anterior con esa receta, junto con el agua de pétalos.

El Organal lo recupera ahora como platillo distintivo de la segunda edición del Festival de las Rosas, con la idea de que la flor que define a la comunidad también se reconozca en su cocina.

El pabellón gastronómico irá más allá del platillo emblemático. Las familias del lugar ofrecerán carnitas, barbacoa, dobladitas, pancita y postres elaborados con productos locales, en un formato que diferencia a este festival del de la gordita y la dobladita realizado semanas atrás, donde la oferta giraba en torno a un solo platillo. Aquí el eje son las rosas, también llevadas a la cocina.

El Organal abre su cocina a quien venga de fuera

Moreno Paz explicó que la lógica del festival busca también activar la economía de las cocinas comunitarias durante todo el año, no solo el día del evento.

Los recorridos guiados a invernaderos que ya se aplican con estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo se ampliarán al público general tras el festival, y la oferta gastronómica se suma como segundo motor: degustación de cocina tradicional, casas particulares abiertas para comer y el mole de rosas como sello identificable.

La comunidad ya acumula experiencia. En la primera edición, 20 familias capacitadas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ) elaboraron arreglos florales con valor agregado para el pabellón de exposición.

Esa generación se mantiene activa con ventas durante todo el año. Ahora la apuesta es replicar el modelo con las cocineras de la comunidad.

¿Qué otros platillos ofrecerá el pabellón gastronómico de El Organal?

Además del mole de rosas y el agua de pétalos, el pabellón gastronómico del festival incluye carnitas, barbacoa, dobladitas, pancita y postres preparados por familias de la comunidad.

La diferencia respecto a otros festivales del programa Festivaleando es la variedad: el coordinador del programa señaló que el eje no es un solo platillo, sino la diversidad de cocina tradicional que acompaña a la flor.

La conferencia se realizó en presencia del regidor síndico José Francisco Landeras Layseca, en representación del alcalde Roberto Cabrera Valencia, la delegada Marlén González Aguillón y el representante de los floricultores Ismael Martínez. El festival arrancará a las 9 de la mañana del domingo 24 de mayo en la comunidad, con entrada libre.