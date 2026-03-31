Lanzan convocatoria de los LIV Juegos Florales en San Juan del Río

Escritores de todo el país podrán concursar en tres categorías de poesía hasta el 17 de mayo.

Convocatoria de los LIV Juegos Florales 2026 en San Juan del Río Querétaro con premios de poesía

Los Juegos Florales se enmarcan en los festejos por los 495 años de la fundación de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 31 de marzo de 2026. — Con tres categorías de poesía y un fondo acumulado de 160 mil pesos en premios, la Dirección de Bellas Artes de San Juan del Río abrió la convocatoria para la edición número 54 de los Juegos Florales, el certamen literario más antiguo de Querétaro.

La recepción de obras arrancó y permanecerá abierta hasta el 17 de mayo, en el marco de las celebraciones por los 495 años de la fundación de la ciudad.

Los Juegos Florales sanjuanenses se han celebrado de manera ininterrumpida durante más de cinco décadas, lo que los convierte en una de las tradiciones culturales de mayor continuidad en el estado.

En esta ocasión, la convocatoria mantiene su alcance nacional e incorpora requisitos actualizados para la participación de escritores residentes en México.

La categoría principal es el Premio Nacional de Poesía de San Juan del Río, dotado con la presea Flor de Plata, diploma y 100 mil pesos. Los participantes deben presentar un poemario inédito de al menos 40 cuartillas, con tema y forma libres. El fallo del jurado se dará a conocer el 10 de junio.

Dos categorías adicionales giran en torno a la identidad de la ciudad. El Premio Nacional Elogio a San Juan del Río ofrece 40 mil pesos por un poemario mínimo de 20 cuartillas donde la localidad funcione como eje temático.

El Premio Local Elogio, con 20 mil pesos, exige al menos 15 cuartillas y está reservado para residentes del municipio, quienes además pueden concursar por separado en la categoría nacional con obra distinta.

Requisitos y proceso de inscripción en los Juegos Florales 2026

Los trabajos deben enviarse en formato Word al correo juegosfloralessanjuandelrio@gmail.com, bajo seudónimo y sin dedicatorias ni epígrafes que sugieran autoría.

Un segundo correo, juegosfloralesplica@gmail.com, recibe los datos de identificación del participante: nombre real, domicilio, teléfono, semblanza y copia de identificación oficial vigente.

Pueden concursar escritores mexicanos mayores de edad, así como extranjeros con residencia permanente en el país. Quedan fuera los trabajadores municipales, ganadores de ediciones anteriores en la misma categoría y obras publicadas o en proceso de dictamen en otros certámenes.

¿Quién evaluará las obras del certamen?

Un jurado integrado por investigadores, poetas y editores de reconocido prestigio emitirá un fallo inapelable. Sus nombres se revelarán al momento de dar a conocer el resultado, y un notario público de San Juan del Río certificará la identidad de los ganadores.

Los premios pueden declararse desiertos si ninguna obra reúne los méritos suficientes.

La ceremonia de premiación está programada para el 25 de junio en San Juan del Río. El municipio cubrirá el traslado y hospedaje de los ganadores que residan fuera de la ciudad. Informes adicionales pueden solicitarse a juegosfloralesinformes@gmail.com.

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