San Juan del Río, 31 de marzo de 2026. — Con tres categorías de poesía y un fondo acumulado de 160 mil pesos en premios, la Dirección de Bellas Artes de San Juan del Río abrió la convocatoria para la edición número 54 de los Juegos Florales, el certamen literario más antiguo de Querétaro.
La recepción de obras arrancó y permanecerá abierta hasta el 17 de mayo, en el marco de las celebraciones por los 495 años de la fundación de la ciudad.
Los Juegos Florales sanjuanenses se han celebrado de manera ininterrumpida durante más de cinco décadas, lo que los convierte en una de las tradiciones culturales de mayor continuidad en el estado.
En esta ocasión, la convocatoria mantiene su alcance nacional e incorpora requisitos actualizados para la participación de escritores residentes en México.
La categoría principal es el Premio Nacional de Poesía de San Juan del Río, dotado con la presea Flor de Plata, diploma y 100 mil pesos. Los participantes deben presentar un poemario inédito de al menos 40 cuartillas, con tema y forma libres. El fallo del jurado se dará a conocer el 10 de junio.
Dos categorías adicionales giran en torno a la identidad de la ciudad. El Premio Nacional Elogio a San Juan del Río ofrece 40 mil pesos por un poemario mínimo de 20 cuartillas donde la localidad funcione como eje temático.
El Premio Local Elogio, con 20 mil pesos, exige al menos 15 cuartillas y está reservado para residentes del municipio, quienes además pueden concursar por separado en la categoría nacional con obra distinta.
Requisitos y proceso de inscripción en los Juegos Florales 2026
Los trabajos deben enviarse en formato Word al correo juegosfloralessanjuandelrio@gmail.com, bajo seudónimo y sin dedicatorias ni epígrafes que sugieran autoría.
Un segundo correo, juegosfloralesplica@gmail.com, recibe los datos de identificación del participante: nombre real, domicilio, teléfono, semblanza y copia de identificación oficial vigente.
Pueden concursar escritores mexicanos mayores de edad, así como extranjeros con residencia permanente en el país. Quedan fuera los trabajadores municipales, ganadores de ediciones anteriores en la misma categoría y obras publicadas o en proceso de dictamen en otros certámenes.
¿Quién evaluará las obras del certamen?
Un jurado integrado por investigadores, poetas y editores de reconocido prestigio emitirá un fallo inapelable. Sus nombres se revelarán al momento de dar a conocer el resultado, y un notario público de San Juan del Río certificará la identidad de los ganadores.
Los premios pueden declararse desiertos si ninguna obra reúne los méritos suficientes.
La ceremonia de premiación está programada para el 25 de junio en San Juan del Río. El municipio cubrirá el traslado y hospedaje de los ganadores que residan fuera de la ciudad. Informes adicionales pueden solicitarse a juegosfloralesinformes@gmail.com.