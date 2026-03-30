Arranca programa de aretado de ganado bovino en San Juan del Río

Productores con certificación PSG pueden inscribirse para colocar aretes oficiales a reses de engorda.

Programa de aretado oficial de ganado bovino de engorda en comunidades de San Juan del Río Querétaro

Personal de Desarrollo Agropecuario Municipal realiza el aretado de ganado bovino en comunidades de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de marzo de 2026. — Ganaderos de San Juan del Río que cuenten con certificación de Prestadores de Servicios Ganaderos (PSG) pueden inscribirse en un programa extraordinario de aretado oficial destinado a regularizar ganado bovino de engorda con salida exclusiva a rastro.

La convocatoria, que ya está activa, busca ordenar la trazabilidad del hato municipal mediante la colocación de identificación oficial a las reses.

El programa opera de manera coordinada entre la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del municipio, la Asociación Ganadera Local y la dependencia estatal del ramo.

Se trata de una ventana temporal de regularización —por única ocasión— para productores cuyo ganado no contaba con arete oficial, un requisito que las autoridades sanitarias federales exigen para el tránsito y sacrificio legal de bovinos en territorio nacional.

Personal de la dependencia municipal ya realiza el aretado en comunidades de San Juan del Río, según informó la propia secretaría.

El proceso consiste en colocar los dispositivos de identificación oficial en cada animal, lo que permite rastrear su origen, historial sanitario y destino comercial.

Para el sector ganadero local, contar con esta identificación facilita la venta en condiciones de legalidad y reduce el riesgo de decomisos en puntos de verificación zoosanitaria.

Aretado de ganado bovino fortalece control sanitario en San Juan del Río

La trazabilidad ganadera es un componente central de la política sanitaria pecuaria en México. El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) establece que todo bovino debe portar arete oficial para su movilización, y los programas de regularización terminal representan la última vía administrativa para integrar animales que permanecían fuera del padrón.

Los productores interesados deben acudir a las oficinas de Desarrollo Agropecuario Municipal, en bulevar Hidalgo número 101, interior 1, colonia Centro.

El único requisito es contar con la certificación PSG vigente, ya que el programa no aplica para ganaderos sin este registro ni para animales con destino distinto al sacrificio en rastro.

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