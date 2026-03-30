San Juan del Río, 30 de marzo de 2026. — Ganaderos de San Juan del Río que cuenten con certificación de Prestadores de Servicios Ganaderos (PSG) pueden inscribirse en un programa extraordinario de aretado oficial destinado a regularizar ganado bovino de engorda con salida exclusiva a rastro.
La convocatoria, que ya está activa, busca ordenar la trazabilidad del hato municipal mediante la colocación de identificación oficial a las reses.
El programa opera de manera coordinada entre la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del municipio, la Asociación Ganadera Local y la dependencia estatal del ramo.
Se trata de una ventana temporal de regularización —por única ocasión— para productores cuyo ganado no contaba con arete oficial, un requisito que las autoridades sanitarias federales exigen para el tránsito y sacrificio legal de bovinos en territorio nacional.
Personal de la dependencia municipal ya realiza el aretado en comunidades de San Juan del Río, según informó la propia secretaría.
El proceso consiste en colocar los dispositivos de identificación oficial en cada animal, lo que permite rastrear su origen, historial sanitario y destino comercial.
Para el sector ganadero local, contar con esta identificación facilita la venta en condiciones de legalidad y reduce el riesgo de decomisos en puntos de verificación zoosanitaria.
Aretado de ganado bovino fortalece control sanitario en San Juan del Río
La trazabilidad ganadera es un componente central de la política sanitaria pecuaria en México. El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) establece que todo bovino debe portar arete oficial para su movilización, y los programas de regularización terminal representan la última vía administrativa para integrar animales que permanecían fuera del padrón.
Los productores interesados deben acudir a las oficinas de Desarrollo Agropecuario Municipal, en bulevar Hidalgo número 101, interior 1, colonia Centro.
El único requisito es contar con la certificación PSG vigente, ya que el programa no aplica para ganaderos sin este registro ni para animales con destino distinto al sacrificio en rastro.