150 obreros paran Grupo ABC en SJR por utilidades

San Juan del Río, 13 de mayo de 2026. — Seiscientos once pesos por concepto de utilidades anuales. Esa es la cantidad que pretenden entregar este miércoles a trabajadores de la planta uno de Grupo ABC de México, S.A. de C.V., empresa de autopartes asentada en el Nuevo Parque Industrial de San Juan del Río, lo que detonó la suspensión de labores de más de 150 empleados concentrados en los patios de la fábrica para exigir un pago acorde a la Ley Federal del Trabajo y la corrección de descuentos aplicados a horas extras.
De acuerdo con información obtenida por este medio en el lugar, la suspensión arrancó alrededor de las 10:00 horas en la avenida Norte 4 número 7 y la concentración se mantiene dentro de los patios de la planta, sin afectación a la circulación vehicular.
La protesta replica el patrón de paros laborales registrados un año antes en Scribe y Laboratorios Columbia, también por inconformidades en el reparto anual de utilidades.
El conflicto irrumpe tres semanas después de que la CTM capacitara en Querétaro a 65 comités sindicales del transporte y autopartes en el reparto de utilidades, y en la que la titular de la Secretaría del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, atribuyó la paz laboral queretana al diálogo y los acuerdos. Hasta el momento, Grupo ABC de México no ha emitido postura sobre el reclamo de sus trabajadores.
Grupo ABC de México opera en el Nuevo Parque Industrial desde 1990 y se dedica a la fabricación de autopartes plásticas para el sector automotriz. Al cierre de la mañana de este miércoles, la Secretaría del Trabajo estatal no había confirmado intervención formal de mediación en el caso.