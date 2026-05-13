150 obreros paran Grupo ABC en SJR por utilidades

150 obreros suspenden labores en Grupo ABC SJR: recibieron 611 pesos de utilidades

Trabajadores de Grupo ABC de México concentrados en los patios de la planta uno del Nuevo Parque Industrial San Juan del Río durante paro por utilidades.

Personal de Grupo ABC de México suspendió labores en los patios de la planta uno del Nuevo Parque Industrial de San Juan del Río.

FOTO: ESPECIAL
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de mayo de 2026. — Seiscientos once pesos por concepto de utilidades anuales. Esa es la cantidad que pretenden entregar este miércoles a trabajadores de la planta uno de Grupo ABC de México, S.A. de C.V., empresa de autopartes asentada en el Nuevo Parque Industrial de San Juan del Río, lo que detonó la suspensión de labores de más de 150 empleados concentrados en los patios de la fábrica para exigir un pago acorde a la Ley Federal del Trabajo y la corrección de descuentos aplicados a horas extras.

De acuerdo con información obtenida por este medio en el lugar, la suspensión arrancó alrededor de las 10:00 horas en la avenida Norte 4 número 7 y la concentración se mantiene dentro de los patios de la planta, sin afectación a la circulación vehicular.

La protesta replica el patrón de paros laborales registrados un año antes en Scribe y Laboratorios Columbia, también por inconformidades en el reparto anual de utilidades.

El conflicto irrumpe tres semanas después de que la CTM capacitara en Querétaro a 65 comités sindicales del transporte y autopartes en el reparto de utilidades, y en la que la titular de la Secretaría del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, atribuyó la paz laboral queretana al diálogo y los acuerdos. Hasta el momento, Grupo ABC de México no ha emitido postura sobre el reclamo de sus trabajadores.

Grupo ABC de México opera en el Nuevo Parque Industrial desde 1990 y se dedica a la fabricación de autopartes plásticas para el sector automotriz. Al cierre de la mañana de este miércoles, la Secretaría del Trabajo estatal no había confirmado intervención formal de mediación en el caso.

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