Tractocamión y dos compactos chocan en Junípero Serra; hay dos heridos

Personal de emergencia trasladó a una persona para valoración médica tras el choque entre tres unidades.

Accidente vial entre tractocamión y dos vehículos compactos en Anillo Vial Fray Junípero Serra, Mompaní, Querétaro

Personal de Protección Civil del municipio de Querétaro atendió a los lesionados tras el choque entre tres unidades en Fray Junípero Serra.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 13 de mayo de 2026.— Un tractocamión y dos vehículos compactos chocaron sobre el Anillo Vial Fray Junípero Serra, a la altura de la comunidad de Mompaní, en la zona norponiente de la capital queretana, donde dos personas resultaron lesionadas y una fue trasladada a un hospital para valoración médica.

Cuerpos de emergencia de Protección Civil del municipio de Querétaro acudieron al punto, brindaron atención prehospitalaria a los heridos y realizaron maniobras de estabilización de las unidades involucradas para reducir los riesgos en la zona del percance.

El reporte de la dependencia municipal no precisó la hora exacta del accidente, la identidad de los conductores ni las causas que originaron la colisión múltiple entre el tractocamión y los dos vehículos compactos. Personal de emergencia atendió a los dos lesionados directamente en el sitio antes de definir el traslado a una unidad médica para la valoración correspondiente.

Accidente vial entre tractocami\u00f3n y dos veh\u00edculos compactos en Anillo Vial Fray Jun\u00edpero Serra, Mompan\u00ed, Quer\u00e9taro El tractocamión impactó a dos vehículos compactos sobre la vialidad de alta velocidad en la zona norponiente de la capital queretana.

El Anillo Vial Fray Junípero Serra es una vialidad de alta velocidad que conecta el norte de la zona metropolitana con el oriente del estado, donde ocurrió un incendio vehicular el pasado febrero.

La autoridad municipal indicó que tras la atención prehospitalaria se realizaron acciones de seguridad para evitar incidentes secundarios y se aplicaron protocolos para mitigar riesgos en el perímetro del choque.

La capital queretana ha registrado accidentes recientes con vehículos pesados y unidades particulares, entre ellos un choque mortal de motociclista ocurrido en enero sobre la prolongación Bernardo Quintana, durante el regreso a clases.

Accidente vial entre tractocami\u00f3n y dos veh\u00edculos compactos en Anillo Vial Fray Jun\u00edpero Serra, Mompan\u00ed, Quer\u00e9taro El tractocamión impactó a dos vehículos compactos sobre la vialidad de alta velocidad en la zona norponiente de la capital queretana.

Protección Civil del municipio de Querétaro pidió a los automovilistas conducir con precaución y respetar los señalamientos viales, así como reportar cualquier emergencia al número 911.

El Anillo Vial concentra de forma recurrente percances con unidades pesadas; el pasado 6 de mayo se registró una volcadura sobre la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 125, donde un automovilista sobrevivió con vida pese a que su vehículo quedó con las ruedas al aire.

seguridadaccidentesseguridad vialprotección civilquerétaro capital

Reciente

Felifer Macías y Roberto Cabrera durante el recorrido por el Centro Histórico de San Juan del Río en agenda patrimonial conjunta.
San Juan del Río

Felifer y Cabrera recorren patrimonio SJR

Los alcaldes intercambiaron experiencias de rehabilitación en cuatro puntos del primer cuadro; sin convenio formal.

Cineteatro Rosalío Solano en Querétaro recibirá la premiación Vincularte en Familia y obra de teatro el 15 de mayo
Editorial

Día de la Familia en Rosalío Solano

El IMFAMILIA premiará a las tres familias ganadoras del concurso Vincularte y presentará la obra Los árboles mueren de pie a partir de las 18:00 horas

Familias en Querétaro acuden a IMFAMILIA por crianza y conflictos de pareja, según diagnóstico 2025
Querétaro

Perfil de la familia en Querétaro capital

Crianza y conflictos de pareja, los dos motivos más frecuentes en consultoría del IMFAMILIA

Lucía Hernández Pinto, directora del IMFAMILIA, detalla la estrategia Reintegrando Familias para parientes de internos en Querétaro
Querétaro

26 familias acompañadas pre-egreso penitenciario

El convenio con la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario filtra los casos y la participación es voluntaria