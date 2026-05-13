Tractocamión y dos compactos chocan en Junípero Serra; hay dos heridos

Querétaro, 13 de mayo de 2026.— Un tractocamión y dos vehículos compactos chocaron sobre el Anillo Vial Fray Junípero Serra, a la altura de la comunidad de Mompaní, en la zona norponiente de la capital queretana, donde dos personas resultaron lesionadas y una fue trasladada a un hospital para valoración médica.
Cuerpos de emergencia de Protección Civil del municipio de Querétaro acudieron al punto, brindaron atención prehospitalaria a los heridos y realizaron maniobras de estabilización de las unidades involucradas para reducir los riesgos en la zona del percance.
El reporte de la dependencia municipal no precisó la hora exacta del accidente, la identidad de los conductores ni las causas que originaron la colisión múltiple entre el tractocamión y los dos vehículos compactos. Personal de emergencia atendió a los dos lesionados directamente en el sitio antes de definir el traslado a una unidad médica para la valoración correspondiente.
El tractocamión impactó a dos vehículos compactos sobre la vialidad de alta velocidad en la zona norponiente de la capital queretana.
El Anillo Vial Fray Junípero Serra es una vialidad de alta velocidad que conecta el norte de la zona metropolitana con el oriente del estado, donde ocurrió un incendio vehicular el pasado febrero.
La autoridad municipal indicó que tras la atención prehospitalaria se realizaron acciones de seguridad para evitar incidentes secundarios y se aplicaron protocolos para mitigar riesgos en el perímetro del choque.
La capital queretana ha registrado accidentes recientes con vehículos pesados y unidades particulares, entre ellos un choque mortal de motociclista ocurrido en enero sobre la prolongación Bernardo Quintana, durante el regreso a clases.
El tractocamión impactó a dos vehículos compactos sobre la vialidad de alta velocidad en la zona norponiente de la capital queretana.
Protección Civil del municipio de Querétaro pidió a los automovilistas conducir con precaución y respetar los señalamientos viales, así como reportar cualquier emergencia al número 911.
El Anillo Vial concentra de forma recurrente percances con unidades pesadas; el pasado 6 de mayo se registró una volcadura sobre la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 125, donde un automovilista sobrevivió con vida pese a que su vehículo quedó con las ruedas al aire.