IMFAMILIA acompaña a 26 familias de internos por salir en Querétaro

El convenio con la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario filtra los casos y la participación es voluntaria

Lucía Hernández Pinto, directora del IMFAMILIA, detalla la estrategia Reintegrando Familias para parientes de internos en Querétaro

Lucía Hernández Pinto, directora del Instituto Municipal de la Familia, detalla las sesiones de Reintegrando Familias en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, 13 de mayo de 2026. — La estrategia Reintegrando Familias del Instituto Municipal de la Familia (IMFAMILIA) acompaña a 26 parientes de personas privadas de la libertad próximas a salir del Centro de Reinserción Social, en un programa que arrancó en febrero pasado.

La directora del instituto, Lucía Hernández Pinto, detalló este martes que el modelo opera en cuatro sesiones —tres previas fuera del penal y una al interior—, mediante convenio con la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario para preparar la convivencia con quienes están por terminar su sentencia.

El organismo municipal trabaja por duplas integradas por familiólogos, psicólogos clínicos y sociólogos, con la intención de que la atención sea personalizada en lugar de formativa.

La participación tanto del interno como de sus familiares es voluntaria, y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario selecciona los casos. La estrategia atiende a personas a quienes les restan máximo seis meses de sentencia.

Hernández Pinto explicó que el grupo activo suma 26 parientes además de los internos cuyos familiares acuden. La cifra varía sesión a sesión porque la asistencia depende de la autoridad penitenciaria y de la disposición de cada caso.

La sesión final se desarrolla dentro del centro penitenciario y opera como la salida formal de la persona privada de libertad al entorno familiar.

"Lo que se busca es que hagan ejercicios que les permitan entender los vicios en su comunicación y cómo pueden mejorarlos. Hablamos de expectativas, de miedo, de culpa", explicó la directora. La intervención no condiciona la participación al tipo de delito ni al tiempo cumplido.

"No podemos preguntar porque eso suele ser vergonzoso, es un tema muy personal tanto de los familiares. La privación de libertad sigue siendo estigmatizada socialmente", señaló Hernández Pinto.

El programa también incorporó a personas externadas que pidieron sumarse pese a no ser el público inicial. La estrategia se inscribe en el eje de acompañamiento familiar que opera el organismo municipal.

Cuatro sesiones para reconstruir vínculos pre-egreso en Querétaro

El acompañamiento se suma a estrategias del sistema penitenciario estatal orientadas a contener la reincidencia, que la dependencia reporta por debajo del 0.5% en su corte más reciente.

Querétaro ha sostenido reconocimientos consecutivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el funcionamiento de sus centros de detención.

¿Cuándo y dónde se realiza la sesión final del programa?

La sesión de cierre se desarrolla dentro del centro penitenciario y funciona como la salida formal del interno al entorno familiar. La directora del Instituto Municipal señaló que el número total de personas atendidas en lo que va de 2026 por esta vía no fue precisado, así como la proyección de grupos para el resto del año.

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