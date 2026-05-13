Vincularte y obra de teatro este viernes en Rosalío Solano

Santiago de Querétaro, 13 de mayo de 2026. — El Instituto Municipal de la Familia (IMFAMILIA) celebrará este viernes 15 de mayo el Día Internacional de la Familia con la premiación del concurso Vincularte en Familia y la puesta en escena Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona.
El programa, denominado Familia, raíces y vínculos que sostienen, arranca a las 18:00 horas en el Cineteatro Rosalío Solano de Querétaro capital, con duración aproximada de hora y media. El registro de asistentes opera desde las 17:30 horas.
La obra correrá a cargo del Grupo de Teatro El Telón, compañía con trayectoria sólida en el medio cultural queretano según refirió la directora del Instituto Municipal, Lucía Hernández Pinto.
La pieza de Casona aborda los vínculos familiares, el perdón y la construcción de comunidad. El Cineteatro Rosalío Solano tiene capacidad para 240 personas.
El concurso Vincularte en Familia llega a su tercera edición en 2026 y premiará a las tres propuestas ganadoras. La convocatoria, abierta desde marzo, recibió videos de un minuto en formato MP4 que mostraran qué hace especial a cada familia participante. El detalle del premio para los hogares ganadores no fue precisado por el organismo.
El evento se enmarca en el programa anual del IMFAMILIA, organismo que opera bajo cuatro ejes de atención y reporta más de mil acciones formativas.
La directora invitó a familias del municipio a sumarse al foro del Rosalío Solano para el cierre del programa por el Día Internacional de la Familia, fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas desde 1993.