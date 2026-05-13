Vincularte y obra de teatro este viernes en Rosalío Solano

El IMFAMILIA premiará a las tres familias ganadoras del concurso Vincularte y presentará la obra Los árboles mueren de pie a partir de las 18:00 horas

Cineteatro Rosalío Solano en Querétaro recibirá la premiación Vincularte en Familia y obra de teatro el 15 de mayo

Lucía Hernández Pinto, directora del Instituto Municipal de la Familia de Querétaro, invita al evento del 15 de mayo en el Rosalío Solano.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, 13 de mayo de 2026. — El Instituto Municipal de la Familia (IMFAMILIA) celebrará este viernes 15 de mayo el Día Internacional de la Familia con la premiación del concurso Vincularte en Familia y la puesta en escena Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona.

El programa, denominado Familia, raíces y vínculos que sostienen, arranca a las 18:00 horas en el Cineteatro Rosalío Solano de Querétaro capital, con duración aproximada de hora y media. El registro de asistentes opera desde las 17:30 horas.

La obra correrá a cargo del Grupo de Teatro El Telón, compañía con trayectoria sólida en el medio cultural queretano según refirió la directora del Instituto Municipal, Lucía Hernández Pinto.

La pieza de Casona aborda los vínculos familiares, el perdón y la construcción de comunidad. El Cineteatro Rosalío Solano tiene capacidad para 240 personas.

El concurso Vincularte en Familia llega a su tercera edición en 2026 y premiará a las tres propuestas ganadoras. La convocatoria, abierta desde marzo, recibió videos de un minuto en formato MP4 que mostraran qué hace especial a cada familia participante. El detalle del premio para los hogares ganadores no fue precisado por el organismo.

El evento se enmarca en el programa anual del IMFAMILIA, organismo que opera bajo cuatro ejes de atención y reporta más de mil acciones formativas.

La directora invitó a familias del municipio a sumarse al foro del Rosalío Solano para el cierre del programa por el Día Internacional de la Familia, fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas desde 1993.

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