Dan 13 años de cárcel por matar a piedrazos a hombre en Querétaro

Querétaro, 13 de mayo de 2026.— Trece años y cinco meses de prisión recibió M. Guadalupe "N" por matar a piedrazos a un hombre en situación de calle en la zona Centro de la capital queretana, sentencia que la Fiscalía General del Estado obtuvo tras un procedimiento abreviado en el que la imputada aceptó su responsabilidad por el delito de homicidio doloso.
El fallo dictado por la autoridad judicial incluye multa, suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación en privado y reparación del daño, sin acceso a beneficios sustitutivos de la pena.
La agresión ocurrió el 26 de febrero de 2025 sobre la calle Colón, casi esquina con la avenida Ignacio Zaragoza. La víctima dormía sobre la banqueta cuando fue golpeada varias veces con una piedra por la hoy sentenciada. Los impactos provocaron un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en la muerte del hombre, según establecieron los dictámenes de medicina legal incorporados al expediente.
El esclarecimiento del caso se sostuvo en más de 24 horas de videograbaciones revisadas por la Fiscalía, entrevistas a testigos presenciales y diligencias periciales en criminalística y medicina legal. Esas piezas permitieron identificar plenamente a la responsable y obtener la orden de aprehensión correspondiente.
En la audiencia, M. Guadalupe "N" aceptó los hechos a cambio de la reducción de pena prevista en el procedimiento abreviado.
Sentencia se suma a una serie de fallos por homicidio en Querétaro
La condena se inscribe en una serie de resoluciones recientes obtenidas por la Fiscalía estatal en delitos contra la vida.
En febrero pasado, un tribunal de enjuiciamiento impuso una sentencia de 90 años a dos hermanos por el homicidio de dos policías en la colonia Lomas de Casa Blanca. Y en abril, el periódico oficial La Sombra de Arteaga publicó los resolutivos de la condena de 40 años contra el responsable del caso Valentina, adolescente asesinada en 2022 en la capital.
¿Qué es un procedimiento abreviado?
Se trata de un mecanismo procesal en el que el imputado renuncia al juicio oral, reconoce los hechos atribuidos por la fiscalía y acepta una sentencia anticipada. A cambio, la pena máxima aplicable se reduce respecto del rango previsto en el Código Penal.
El juez verifica que la aceptación sea informada y voluntaria antes de dictar la condena.
Los homicidios dolosos cayeron 29% en Querétaro durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, según el balance del fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández.
La cifra de carpetas resueltas con sentencia condenatoria por ese delito durante el periodo no fue desagregada en la presentación oficial.