Dan 13 años de cárcel por matar a piedrazos a hombre en Querétaro

M. Guadalupe N aceptó responsabilidad en procedimiento abreviado por homicidio en calle Colón, esquina con Zaragoza

Sede de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, dependencia que obtuvo sentencia de 13 años por homicidio en el Centro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro consiguió la sentencia condenatoria tras un procedimiento abreviado por el homicidio doloso.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de mayo de 2026.— Trece años y cinco meses de prisión recibió M. Guadalupe "N" por matar a piedrazos a un hombre en situación de calle en la zona Centro de la capital queretana, sentencia que la Fiscalía General del Estado obtuvo tras un procedimiento abreviado en el que la imputada aceptó su responsabilidad por el delito de homicidio doloso.

El fallo dictado por la autoridad judicial incluye multa, suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación en privado y reparación del daño, sin acceso a beneficios sustitutivos de la pena.

La agresión ocurrió el 26 de febrero de 2025 sobre la calle Colón, casi esquina con la avenida Ignacio Zaragoza. La víctima dormía sobre la banqueta cuando fue golpeada varias veces con una piedra por la hoy sentenciada. Los impactos provocaron un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en la muerte del hombre, según establecieron los dictámenes de medicina legal incorporados al expediente.

El esclarecimiento del caso se sostuvo en más de 24 horas de videograbaciones revisadas por la Fiscalía, entrevistas a testigos presenciales y diligencias periciales en criminalística y medicina legal. Esas piezas permitieron identificar plenamente a la responsable y obtener la orden de aprehensión correspondiente.

En la audiencia, M. Guadalupe "N" aceptó los hechos a cambio de la reducción de pena prevista en el procedimiento abreviado.

Sentencia se suma a una serie de fallos por homicidio en Querétaro

La condena se inscribe en una serie de resoluciones recientes obtenidas por la Fiscalía estatal en delitos contra la vida.

En febrero pasado, un tribunal de enjuiciamiento impuso una sentencia de 90 años a dos hermanos por el homicidio de dos policías en la colonia Lomas de Casa Blanca. Y en abril, el periódico oficial La Sombra de Arteaga publicó los resolutivos de la condena de 40 años contra el responsable del caso Valentina, adolescente asesinada en 2022 en la capital.

¿Qué es un procedimiento abreviado?

Se trata de un mecanismo procesal en el que el imputado renuncia al juicio oral, reconoce los hechos atribuidos por la fiscalía y acepta una sentencia anticipada. A cambio, la pena máxima aplicable se reduce respecto del rango previsto en el Código Penal.

El juez verifica que la aceptación sea informada y voluntaria antes de dictar la condena.

Los homicidios dolosos cayeron 29% en Querétaro durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, según el balance del fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández.

La cifra de carpetas resueltas con sentencia condenatoria por ese delito durante el periodo no fue desagregada en la presentación oficial.

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