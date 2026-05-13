Felifer Macías y Cabrera recorren cuatro puntos del Centro de SJR

San Juan del Río, 13 de mayo de 2026.— El alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, recorrió el Centro Histórico de San Juan del Río acompañado del presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia para intercambiar experiencias en rehabilitación de monumentos y conservación patrimonial.
La caminata abarcó el Jardín de la Familia, la Plaza Independencia, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y el Templo de San Juan Bautista, cuatro puntos del primer cuadro con valor histórico declarado. No se anunció firma de convenio ni paquete adicional de recursos.
San Juan del Río entre 2022 y 2025 destinó más de 25 millones de pesos a la restauración de siete inmuebles del Centro, según el balance que la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano municipal entregó el 13 de abril pasado.
El paquete cubrió el Portal del Diezmo, la Capilla del Calvario, el Museo de la Santa Veracruz, el Beaterio de Nuestra Señora de los Dolores y la propia Parroquia de San Juan Bautista, entre otros inmuebles patrimoniales del primer cuadro sanjuanense.
Los alcaldes visitaron el Jardín de la Familia, Plaza Independencia, Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y Templo de San Juan Bautista.rotativo.com.mx
Macías Olvera y Cabrera Valencia dialogaron sobre las prácticas de protección que cada ayuntamiento aplica en su zona de monumentos.
La capital queretana sostiene en su primer cuadro un programa de conservación que en abril pasado cerró con el tricentenario de los Arcos, monumento de 74 arcos que reunió a más de 20 mil asistentes el 27 de abril.
Templos del Centro Histórico sanjuanense con inversión federal en 2026
Los cuatro puntos visitados forman parte de la zona de monumentos del municipio sanjuanense.
El Templo de San Juan Bautista, recinto del siglo XVII reconocido por la UNESCO dentro de la Declaratoria del Camino Real de Tierra Adentro, concluyó en febrero pasado la primera etapa de obras con una inversión superior a 4.8 millones de pesos, canalizada en su mayor parte por el Programa de Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) de la Secretaría de Cultura federal.
Los 25 millones invertidos por San Juan del Río en siete inmuebles patrimoniales entre 2022 y 2025 benefician a cerca de 300 mil habitantes. rotativo.com.mx
San Juan del Río será sede en junio próximo de la asamblea nacional de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, en lo que el municipio espera capitalizar como antesala del 495 aniversario de su fundación.
En paralelo, el gobierno municipal gestiona 3.15 millones federales para restaurar los templos de San Juan de Dios y la Capilla de Jesusito de la Portería, también en el Centro.
No se precisó si la visita apuntala alguna gestión adicional de recursos para el primer cuadro.
Los alcaldes visitaron el Jardín de la Familia, Plaza Independencia, Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y Templo de San Juan Bautista. rotativo.com.mx