Felifer Macías y Cabrera recorren cuatro puntos del Centro de SJR

Los alcaldes intercambiaron experiencias de rehabilitación en cuatro puntos del primer cuadro; sin convenio formal.

Felifer Macías y Roberto Cabrera durante el recorrido por el Centro Histórico de San Juan del Río en agenda patrimonial conjunta.

Felifer Macías Olvera, alcalde de Querétaro, durante el recorrido por el Centro Histórico sanjuanense junto al presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de mayo de 2026.— El alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, recorrió el Centro Histórico de San Juan del Río acompañado del presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia para intercambiar experiencias en rehabilitación de monumentos y conservación patrimonial.

La caminata abarcó el Jardín de la Familia, la Plaza Independencia, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y el Templo de San Juan Bautista, cuatro puntos del primer cuadro con valor histórico declarado. No se anunció firma de convenio ni paquete adicional de recursos.

San Juan del Río entre 2022 y 2025 destinó más de 25 millones de pesos a la restauración de siete inmuebles del Centro, según el balance que la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano municipal entregó el 13 de abril pasado.

El paquete cubrió el Portal del Diezmo, la Capilla del Calvario, el Museo de la Santa Veracruz, el Beaterio de Nuestra Señora de los Dolores y la propia Parroquia de San Juan Bautista, entre otros inmuebles patrimoniales del primer cuadro sanjuanense.

Felifer Mac\u00edas y Roberto Cabrera durante el recorrido por el Centro Hist\u00f3rico de San Juan del R\u00edo en agenda patrimonial conjunta. Los alcaldes visitaron el Jardín de la Familia, Plaza Independencia, Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y Templo de San Juan Bautista.rotativo.com.mx

Macías Olvera y Cabrera Valencia dialogaron sobre las prácticas de protección que cada ayuntamiento aplica en su zona de monumentos.

La capital queretana sostiene en su primer cuadro un programa de conservación que en abril pasado cerró con el tricentenario de los Arcos, monumento de 74 arcos que reunió a más de 20 mil asistentes el 27 de abril.

Templos del Centro Histórico sanjuanense con inversión federal en 2026

Los cuatro puntos visitados forman parte de la zona de monumentos del municipio sanjuanense.

El Templo de San Juan Bautista, recinto del siglo XVII reconocido por la UNESCO dentro de la Declaratoria del Camino Real de Tierra Adentro, concluyó en febrero pasado la primera etapa de obras con una inversión superior a 4.8 millones de pesos, canalizada en su mayor parte por el Programa de Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) de la Secretaría de Cultura federal.

Felifer Mac\u00edas y Roberto Cabrera durante el recorrido por el Centro Hist\u00f3rico de San Juan del R\u00edo en agenda patrimonial conjunta. Los 25 millones invertidos por San Juan del Río en siete inmuebles patrimoniales entre 2022 y 2025 benefician a cerca de 300 mil habitantes. rotativo.com.mx

San Juan del Río será sede en junio próximo de la asamblea nacional de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, en lo que el municipio espera capitalizar como antesala del 495 aniversario de su fundación.

En paralelo, el gobierno municipal gestiona 3.15 millones federales para restaurar los templos de San Juan de Dios y la Capilla de Jesusito de la Portería, también en el Centro.

No se precisó si la visita apuntala alguna gestión adicional de recursos para el primer cuadro.

Felifer Mac\u00edas y Roberto Cabrera durante el recorrido por el Centro Hist\u00f3rico de San Juan del R\u00edo en agenda patrimonial conjunta. Los alcaldes visitaron el Jardín de la Familia, Plaza Independencia, Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y Templo de San Juan Bautista. rotativo.com.mx

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