Cae objetivo prioritario por robo a comercio en Colón

Asegurada por insultar a policías; la revisión institucional reveló orden vigente por robo calificado a comercio.

Detención de mujer considerada objetivo prioritario en Centro de Colón por orden vigente de robo a comercio

Sugei Dolores "N", considerada objetivo prioritario en la cabecera municipal, fue detenida por la Fiscalía estatal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 13 de mayo de 2026.— Sugei Dolores "N", considerada objetivo prioritario en la cabecera municipal de Colón, fue detenida luego de que una falta administrativa derivara en la verificación de sus antecedentes y dejara al descubierto una orden de aprehensión vigente por robo calificado a comercio.

La captura ocurrió el 28 de abril en la colonia Centro, cuando insultó a oficiales que realizaban recorridos de vigilancia, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La diligencia se ejecutó bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio.

El caso repite un mecanismo recurrente en la entidad: aseguramientos por faltas administrativas que, al pasar por consulta a plataformas institucionales, exponen mandamientos judiciales pendientes.

El municipio de Querétaro remitió a 23 mil 324 personas a juzgados cívicos durante 2025, con consumo de alcohol en vía pública como infracción más frecuente, según el director de Justicia Cívica municipal, César Zavala.

De acuerdo con la versión ministerial, elementos policiales realizaban recorridos en la cabecera cuando detectaron a una mujer alterando el orden público y profiriendo insultos contra los oficiales, conducta tipificada como falta administrativa por el reglamento de justicia cívica de Colón.

Tras el aseguramiento, la verificación en plataformas confirmó la orden de aprehensión activa por robo calificado a comercio, ilícito que la dependencia ha enfrentado con prisión preventiva por reincidencia en casos similares.

La Fiscalía no precisó la fecha en que el juez de control libró el mandamiento ni el establecimiento afectado por el ilícito que originó la indagatoria.

Sugei Dolores "N" enfrentará el proceso en el Femenil

Sugei Dolores "N" fue puesta a disposición del Ministerio Público y posteriormente trasladada al Centro Penitenciario Femenil para continuar el proceso.

La dependencia detalló que la detenida figuraba entre los objetivos prioritarios identificados en la cabecera de Colón, sin desagregar cuántos perfiles más integran ese listado ni el periodo de búsqueda que precedió a su captura.

El operativo se inscribe en una racha sostenida de cateos bajo Sinergia en el estado durante los últimos meses.

¿Cómo opera la verificación en plataformas tras una falta cívica?

El despliegue acumulado respalda el saldo. La Fiscalía reportó 625 cateos autorizados judicialmente entre enero y marzo de 2026, con eficacia del 97.9 por ciento.

El 22 de abril, la dependencia cumplimentó cuatro órdenes vigentes en la capital queretana por violencia familiar, amenazas y robo.

La cabecera de Colón también ha sido escenario reciente de intervenciones contra puntos de venta de droga en comunidades rurales como Puerta de Enmedio.

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