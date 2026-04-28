Querétaro, 28 de abril de 2025. — Una mujer con dos condenas previas por robo al mismo establecimiento comercial fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva justificada en Querétaro, luego de ser sorprendida al interior de una tienda ocultando mercancía en su bolso de mano sin pagarla.
El historial delictivo de la imputada y un domicilio falso que proporcionó al momento de su detención fueron los elementos que determinaron la medida cautelar más severa.
Según la investigación de la Fiscalía Querétaro presentada en audiencia inicial, la mujer cruzó la línea de cajas del establecimiento sin liquidar la mercancía que cargaba en el bolso.
Personal de seguridad del local la detectó en el momento y solicitó apoyo a la Policía Estatal de Querétaro (POES), que ejecutó la detención.
Lo que convirtió el caso en un asunto de mayor peso procesal fue lo que arrojaron las diligencias de investigación: la imputada dio a los agentes un domicilio que resultó ser falso, situación que el juez valoró como riesgo de sustracción.
A ello se sumaron dos sentencias anteriores, ambas mediante procedimiento abreviado, por delitos de la misma naturaleza cometidos en agravio de la misma cadena comercial.
Juez decreta prisión preventiva por riesgo de fuga en Querétaro
En la audiencia inicial, la autoridad judicial declaró legal la detención, dictó la vinculación a proceso por robo específico a comercio e impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.
Se otorgaron dos meses de investigación complementaria para que la Fiscalía integre la carpeta de manera exhaustiva.
El caso es parte de la estrategia de la Fiscalía General del Estado en materia de delitos patrimoniales, que en los últimos meses ha empujado prisión preventiva justificada cuando se acredita reincidencia y riesgo de fuga. La condena por procedimiento abreviado quedará sujeta a lo que resulte de la investigación complementaria.