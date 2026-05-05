A prisión hombre que incendió oficinas de MC en Plaza Boulevares

Detenido en flagrancia el 30 de abril; la Fiscalía omite identificar al partido afectado.

Plaza Boulevares en Querétaro donde fue incendiado el ventanal de las oficinas de Movimiento Ciudadano

Mario "N" fue detenido en flagrancia el 30 de abril por elementos de la Policía Estatal sobre Prolongación Corregidora Norte.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de mayo de 2026. — Mario "N" permanecerá en prisión preventiva durante un mes después de que la autoridad judicial lo vinculó a proceso por daños dolosos, tras prender fuego el pasado 30 de abril al ventanal del local que Movimiento Ciudadano ocupa dentro de Plaza Boulevares, sobre Prolongación Corregidora Norte.

El imputado fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Estatal en una operación coordinada bajo la estrategia Sinergia por Querétaro y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado el mismo día del ataque.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el sujeto se aproximó al inmueble ubicado en el número 306 de Prolongación Corregidora Norte, en la colonia Álamos Tercera Sección, vertió una sustancia sobre el ventanal de cristal del local y posteriormente le prendió fuego.

La acción derivó en daños materiales que motivaron la querella presentada por el apoderado legal del establecimiento, quien precisó que el local afectado pertenece a la plaza comercial.

La detención se inscribe en la racha sostenida de intervenciones que la Fiscalía estatal ha ejecutado durante 2026 bajo el esquema Sinergia por Querétaro, mediante el cual personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito coordina acciones con corporaciones federales y estatales.

En audiencia inicial celebrada el 3 de mayo, el juez de control calificó como legal la detención, vinculó a proceso al imputado por el delito de daños dolosos y le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Plazo procesal vence el 4 de junio para la Fiscalía Querétaro

El periodo de investigación complementaria fijado por el juzgador concluye el 4 de junio de 2026, fecha en que la Fiscalía General del Estado deberá presentar el cierre de la indagatoria que sustente la siguiente etapa procesal.

Durante ese mes, la dependencia integrará a la carpeta los elementos periciales del ataque, así como la mecánica del hecho: la sustancia inflamable vertida directamente sobre los cristales del establecimiento.

Las oficinas afectadas son las que ocupa Movimiento Ciudadano en la capital queretana, partido que cuenta con representación en la LXI Legislatura local —donde recientemente un diputado de Movimiento Ciudadano anunció una iniciativa sobre espacios públicos— y en los ayuntamientos de Colón y Amealco.

El boletín de la dependencia estatal se refirió al inmueble únicamente como "un local utilizado por un partido político" y no identificó al partido afectado.

Tampoco se ha establecido públicamente una motivación detrás del ataque ni si el imputado actuó por encargo de algún tercero.

¿Qué sigue tras la vinculación a proceso por daños dolosos?

La etapa de investigación complementaria es el plazo durante el cual la Policía de Investigación del Delito y el Ministerio Público recopilan los datos de prueba que sostendrán la acusación formal.

Concluido el mes, la Fiscalía deberá comparecer ante la autoridad judicial con el cierre de la indagatoria. La dependencia no informó si Mario "N" tenía antecedentes penales registrados, ni el monto estimado de los daños cuantificados en el establecimiento afectado.

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