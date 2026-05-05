El presidente municipal agradeció al personal operativo por la atención diaria de bacheo y mantenimiento. rotativo.com.mx

El mensaje se dio durante una convivencia con trabajadoras y trabajadores de la dependencia, en el marco de esta fecha simbólica para los gremios de la construcción en México.

Macías subrayó el sacrificio que implica la jornada de campo y reiteró que el reconocimiento ciudadano hacia la administración deriva del esfuerzo del personal operativo que atiende incidencias en calles y avenidas del municipio de Querétaro .

“Gracias a que ustedes están ahí todos los días en la chamba, en el bacheo, en el mantenimiento, en la reconstrucción, en la reparación. Gracias a ustedes, amigas y amigos, hoy tenemos uno de los mejores gobiernos evaluados en la historia de la ciudad de Querétaro”, expresó el alcalde ante el personal reunido.

El presidente municipal agradeció al personal operativo por la atención diaria de bacheo y mantenimiento. rotativo.com.mx

El edil añadió que el compromiso de las cuadrillas se traduce en jornadas extensas, incluso nocturnas, y reconoció el componente de vocación de servicio que implica este tipo de labores.

Macías sostuvo que la atención de incidencias en obras y vialidades es una de las áreas más sensibles para la percepción ciudadana sobre el desempeño municipal.

Refrenda compromiso de mejorar equipamiento para cuadrillas

Durante la convivencia, el presidente municipal refrendó el compromiso de fortalecer el equipamiento de la Secretaría de Obras Públicas, con el objetivo de elevar la calidad del servicio que se ofrece a las familias queretanas.

Señaló que la incorporación de mejores herramientas y maquinaria permitirá una atención más oportuna de las vialidades del municipio, en coordinación con otras áreas del gobierno municipal .

El presidente municipal agradeció al personal operativo por la atención diaria de bacheo y mantenimiento. rotativo.com.mx

El alcalde también llamó a la ciudadanía a sumarse mediante el reporte y detección de incidencias en calles, banquetas y avenidas, mecanismo que la administración utiliza para canalizar las intervenciones de las cuadrillas operativas.

Hasta el momento, la autoridad municipal no ha precisado el monto de inversión previsto para la renovación de equipamiento ni el calendario de adquisiciones.

¿Qué hace la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Querétaro?

La dependencia tiene a su cargo el bacheo, la reconstrucción de carpeta asfáltica, el mantenimiento de banquetas y la atención de obras de infraestructura en la capital queretana.

El presidente municipal agradeció al personal operativo por la atención diaria de bacheo y mantenimiento. rotativo.com.mx

Su personal opera con cuadrillas distribuidas en delegaciones y zonas urbanas, en horarios diurnos y nocturnos según el tipo de intervención. La conmemoración del Día de la Santa Cruz, celebrada cada 3 de mayo, agrupa tradicionalmente a trabajadores de la construcción, albañiles y personal de obra de dependencias municipales en jornadas de convivencia.

Información oficial disponible en Municipio de Querétaro.