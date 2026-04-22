Querétaro, 22 de abril de 2026. — Tres hombres y una mujer con órdenes de aprehensión vigentes fueron detenidos y un arma de fabricación hechiza quedó bajo resguardo ministerial durante diligencias de cateo ejecutadas en la capital del estado por la Fiscalía General.
Las acciones se desprendieron de investigaciones abiertas por violencia familiar, amenazas y robo, y se realizaron bajo la estrategia de coordinación interinstitucional Sinergia por Querétaro.
El operativo se suma al despliegue acumulado del trimestre. Entre enero y marzo de 2026, la dependencia reportó la ejecución de 625 cateos autorizados judicialmente, con una eficacia del 97.9%, cifra que permite contextualizar la intensidad actual de las diligencias en territorio queretano.
Las acciones de este martes estuvieron encabezadas por personal ministerial y por elementos de la Policía de Investigación del Delito, con la participación de la Policía Estatal (POES), del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal de Querétaro.
Personal de la Fiscalía General del Estado encabeza las diligencias de cateo bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx
La institución refirió que este despliegue conjunto es parte de la operación que define al modelo Sinergia, bajo el cual autoridades de los tres órdenes de gobierno comparten información para ejecutar intervenciones coordinadas.
Las cuatro órdenes de aprehensión cumplimentadas fortalecen el avance de carpetas de investigación que ya estaban en curso por los ilícitos señalados.
El arma hechiza asegurada —cuya especificación técnica no fue precisada por la dependencia— quedó bajo resguardo para su análisis pericial y su integración como indicio en las investigaciones correspondientes.
La Fiscalía no detalló los domicilios específicos donde se ejecutaron las diligencias, ni la identidad o el perfil de las personas detenidas, ni si los cuatro señalados están vinculados entre sí o sí corresponden a carpetas independientes.
Tampoco precisó cuántos inmuebles fueron intervenidos ni el delito específico que se imputa a cada uno de los detenidos. La información se concentró en el resultado global del operativo.
Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que integrará las carpetas correspondientes y las turnará al juez de control que determine su situación jurídica en las audiencias iniciales.