Cateos de Sinergia en Querétaro capital: detienen a tres hombres y una mujer

Fiscalía estatal cumplimenta órdenes contra tres hombres y una mujer por violencia familiar, amenazas y robo.

Elementos ministeriales y policiales durante cateos de Sinergia por Querétaro en la capital del estado

Tres hombres y una mujer con órdenes de aprehensión fortalecen investigaciones por violencia familiar, amenazas y robo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de abril de 2026. — Tres hombres y una mujer con órdenes de aprehensión vigentes fueron detenidos y un arma de fabricación hechiza quedó bajo resguardo ministerial durante diligencias de cateo ejecutadas en la capital del estado por la Fiscalía General.

Las acciones se desprendieron de investigaciones abiertas por violencia familiar, amenazas y robo, y se realizaron bajo la estrategia de coordinación interinstitucional Sinergia por Querétaro.

El operativo se suma al despliegue acumulado del trimestre. Entre enero y marzo de 2026, la dependencia reportó la ejecución de 625 cateos autorizados judicialmente, con una eficacia del 97.9%, cifra que permite contextualizar la intensidad actual de las diligencias en territorio queretano.

Las acciones de este martes estuvieron encabezadas por personal ministerial y por elementos de la Policía de Investigación del Delito, con la participación de la Policía Estatal (POES), del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal de Querétaro.

Elementos ministeriales y policiales durante cateos de Sinergia por Quer\u00e9taro en la capital del estado Personal de la Fiscalía General del Estado encabeza las diligencias de cateo bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

La institución refirió que este despliegue conjunto es parte de la operación que define al modelo Sinergia, bajo el cual autoridades de los tres órdenes de gobierno comparten información para ejecutar intervenciones coordinadas.

Las cuatro órdenes de aprehensión cumplimentadas fortalecen el avance de carpetas de investigación que ya estaban en curso por los ilícitos señalados.

El arma hechiza asegurada —cuya especificación técnica no fue precisada por la dependencia— quedó bajo resguardo para su análisis pericial y su integración como indicio en las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía no detalló los domicilios específicos donde se ejecutaron las diligencias, ni la identidad o el perfil de las personas detenidas, ni si los cuatro señalados están vinculados entre sí o sí corresponden a carpetas independientes.

Tampoco precisó cuántos inmuebles fueron intervenidos ni el delito específico que se imputa a cada uno de los detenidos. La información se concentró en el resultado global del operativo.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que integrará las carpetas correspondientes y las turnará al juez de control que determine su situación jurídica en las audiencias iniciales.

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