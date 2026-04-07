Caen tres tras 8 cateos simultáneos en Querétaro y Corregidora

Fiscalía interviene siete colonias de la zona metropolitana y asegura equipos de videograbación, documentación y otros indicios relevantes.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito ejecutan cateos simultáneos Querétaro Corregidora en operativo Sinergia

Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado participó en la ejecución simultánea de los ocho cateos en siete colonias de la zona metropolitana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de abril de 2026. — Tres personas fueron detenidas y una cuarta orden de aprehensión fue cumplimentada tras la ejecución simultánea de ocho cateos en los municipios de Querétaro y Corregidora, en un despliegue encabezado por la Fiscalía General del Estado bajo la estrategia Sinergia por Querétaro.

Las diligencias se concentraron en siete colonias de la zona metropolitana y derivaron en el aseguramiento de equipos de videograbación, documentación y diversos indicios que serán integrados a las carpetas de investigación abiertas por la dependencia estatal.

Los inmuebles intervenidos se ubicaron en las colonias Reforma Agraria, Jardines de la Hacienda, Colinas del Cimatario, El Salitre y Balcones de Juriquilla, dentro del municipio de Querétaro, así como en Los Olvera y Ampliación Los Ángeles, en Corregidora.

La selección de los puntos respondió a trabajos de investigación y análisis de información previamente desarrollados por personal ministerial, según informó la Fiscalía.

Este operativo se suma a las más de diez intervenciones que la estrategia acumula en lo que va de 2026, entre ellas los cateos Sinergia que dejaron cuatro detenidos en nueve colonias de la capital el pasado 2 de abril.

La Policía de Investigación del Delito (PID) encabezó las diligencias con el respaldo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal (POES) y la Policía Municipal de Corregidora.

La ejecución simultánea en municipios distintos responde al esquema que la Fiscalía ha utilizado en intervenciones previas de alto riesgo para reducir el margen de fuga entre los objetivos de las órdenes judiciales, metodología que ha caracterizado los resultados recientes de la estrategia, como en los ocho cateos simultáneos que derivaron en siete detenciones por delitos de alto impacto semanas atrás.

Durante los aseguramientos destacaron equipos de videograbación tipo DVR, documentación y otros indicios relevantes para el avance de las carpetas.

Las autoridades no precisaron la naturaleza específica de los delitos investigados en cada domicilio ni si las carpetas corresponden a casos relacionados entre sí.

Tras las detenciones iniciales, personal ministerial obtuvo datos que permitieron localizar a un cuarto imputado, contra quien también se cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente.

Sinergia por Querétaro: ocho cateos coordinados entre fuerzas estatales y federales

La estrategia Sinergia por Querétaro articula bajo la coordinación de la Fiscalía General del Estado a corporaciones municipales, estatales y federales para la ejecución conjunta de órdenes judiciales, cateos y operativos de alto impacto en los 18 municipios de la entidad.

Desde enero, el esquema ha sido presentado formalmente ante el Congreso del Estado por el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández, quien expuso sus alcances y resultados acumulados ante la Legislatura.

¿Qué se aseguró durante los ocho cateos simultáneos?

Los indicios asegurados en los siete inmuebles incluyen equipos de videograbación, documentación e indicios adicionales que, de acuerdo con la Fiscalía, resultan relevantes para las líneas de investigación abiertas.

Los tres detenidos iniciales y el cuarto imputado localizado durante las diligencias quedaron a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica dentro de los plazos constitucionales.

La dependencia estatal reafirmó su compromiso de investigar y perseguir los delitos mediante acciones coordinadas que permitan el fortalecimiento de las carpetas y el acceso a la justicia.

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