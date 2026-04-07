Querétaro, 7 de abril de 2026. — Tres personas fueron detenidas y una cuarta orden de aprehensión fue cumplimentada tras la ejecución simultánea de ocho cateos en los municipios de Querétaro y Corregidora, en un despliegue encabezado por la Fiscalía General del Estado bajo la estrategia Sinergia por Querétaro.

Las diligencias se concentraron en siete colonias de la zona metropolitana y derivaron en el aseguramiento de equipos de videograbación, documentación y diversos indicios que serán integrados a las carpetas de investigación abiertas por la dependencia estatal.

Los inmuebles intervenidos se ubicaron en las colonias Reforma Agraria, Jardines de la Hacienda, Colinas del Cimatario, El Salitre y Balcones de Juriquilla, dentro del municipio de Querétaro, así como en Los Olvera y Ampliación Los Ángeles, en Corregidora.

La selección de los puntos respondió a trabajos de investigación y análisis de información previamente desarrollados por personal ministerial, según informó la Fiscalía.

Este operativo se suma a las más de diez intervenciones que la estrategia acumula en lo que va de 2026, entre ellas los cateos Sinergia que dejaron cuatro detenidos en nueve colonias de la capital el pasado 2 de abril.

La Policía de Investigación del Delito (PID) encabezó las diligencias con el respaldo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal (POES) y la Policía Municipal de Corregidora.

La ejecución simultánea en municipios distintos responde al esquema que la Fiscalía ha utilizado en intervenciones previas de alto riesgo para reducir el margen de fuga entre los objetivos de las órdenes judiciales, metodología que ha caracterizado los resultados recientes de la estrategia, como en los ocho cateos simultáneos que derivaron en siete detenciones por delitos de alto impacto semanas atrás.

Durante los aseguramientos destacaron equipos de videograbación tipo DVR, documentación y otros indicios relevantes para el avance de las carpetas.

Las autoridades no precisaron la naturaleza específica de los delitos investigados en cada domicilio ni si las carpetas corresponden a casos relacionados entre sí.

Tras las detenciones iniciales, personal ministerial obtuvo datos que permitieron localizar a un cuarto imputado, contra quien también se cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente.

Sinergia por Querétaro: ocho cateos coordinados entre fuerzas estatales y federales

La estrategia Sinergia por Querétaro articula bajo la coordinación de la Fiscalía General del Estado a corporaciones municipales, estatales y federales para la ejecución conjunta de órdenes judiciales, cateos y operativos de alto impacto en los 18 municipios de la entidad.

Desde enero, el esquema ha sido presentado formalmente ante el Congreso del Estado por el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández, quien expuso sus alcances y resultados acumulados ante la Legislatura.

¿Qué se aseguró durante los ocho cateos simultáneos?

Los indicios asegurados en los siete inmuebles incluyen equipos de videograbación, documentación e indicios adicionales que, de acuerdo con la Fiscalía, resultan relevantes para las líneas de investigación abiertas.

Los tres detenidos iniciales y el cuarto imputado localizado durante las diligencias quedaron a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica dentro de los plazos constitucionales.

La dependencia estatal reafirmó su compromiso de investigar y perseguir los delitos mediante acciones coordinadas que permitan el fortalecimiento de las carpetas y el acceso a la justicia.