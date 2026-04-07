Querétaro, 7 de abril de 2026. — La presidenta del PRI en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, exigió al gobierno federal respuestas concretas ante la crisis de desapariciones, los más de mil 388 accidentes registrados en la carretera federal 57 desde 2020 y el repunte de incendios forestales en la entidad.

La dirigente tricolor advirtió en rueda de prensa que la inseguridad en una de las vías más transitadas del país y el rezago en la búsqueda de personas desaparecidas no pueden seguir siendo minimizados por las autoridades federales.

El planteamiento del partido se da después de que la Organización de las Naciones Unidas decidiera llevar el tema de las desapariciones en México ante su Asamblea General, una decisión que el PRI respaldó al considerar que la magnitud del problema requiere acompañamiento internacional.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por la dirigencia, el país acumula más de 133 mil personas desaparecidas y más del 90 por ciento de los casos permanece sin resolución, mientras colectivos de madres buscadoras continúan realizando tareas que, según el partido, corresponden al Estado.

Pablo Meré Alcocer, presidente del Instituto Reyes Heroles, sostuvo que es indispensable reconocer la dimensión real de la crisis para construir soluciones, mientras que Gilberto Pedraza, secretario de Operación Política del PRI estatal, señaló que el dolor de miles de familias no puede ser ignorado.

Ambos respaldaron la implementación de mecanismos de seguimiento, asistencia técnica internacional y supervisión independiente que permitan avanzar con resultados verificables, posición que coincide con los pronunciamientos previos del PRI estatal sobre seguridad en Querétaro.

Carretera 57: 183 muertos en seis años y repunte de robos al autotransporte

El diagnóstico del partido sobre la carretera federal 57 expuso cifras que la dirigencia calificó como alarmantes. Entre 2020 y 2026, los tramos queretanos de la vía concentraron mil 388 accidentes y 183 personas fallecidas.

Tan solo durante 2024 se contabilizaron 417 percances, con 42 muertes registradas en el lugar de los hechos y 100 personas lesionadas, de acuerdo con los datos presentados por Arredondo Ramos.

A esa estadística se suma el incremento del 30 por ciento en robos al autotransporte durante 2025. La carretera 57 concentra cerca del 29 por ciento de este tipo de delitos a nivel nacional, con reportes constantes de violencia, despojo de unidades y escasa presencia de autoridad, particularmente en horarios nocturnos.

La dirigente estatal sostuvo que el derecho a la movilidad debe garantizarse en un entorno seguro y reclamó que los tres órdenes de gobierno coordinen una estrategia que atienda la crisis en esta arteria, similar a lo planteado en otras denuncias sobre la carretera México-Querétaro.

¿Qué iniciativas presentó el PRI ante el Congreso?

Como diputada federal, Arredondo Ramos informó que presentó una iniciativa para implementar descuentos en casetas durante temporadas de alta afluencia, al considerar que los costos pueden superar los 3 mil pesos por trayecto, una cifra que contrasta con el ingreso promedio de las familias mexicanas.

El objetivo, explicó, es que la movilidad por las principales autopistas del país deje de ser un privilegio económico.

En el mismo encuentro con medios, la legisladora impulsó el fortalecimiento de acciones para prevenir y combatir incendios forestales.

Citó que en lo que va de 2026 se han registrado más de mil 700 siniestros a nivel nacional, de los cuales 20 ocurrieron en Querétaro y han afectado más de 278 hectáreas, situación que derivó en una declaratoria de emergencia para la entidad.

Estos planteamientos se suman a la agenda legislativa del PRI en materia de protección civil que el partido ha impulsado en San Lázaro.