Juez federal autoriza extradición de "El Jardinero" del CJNG

Audias Flores Silva permanece recluido en El Altiplano y enfrenta acusaciones por tráfico de cocaína y heroína.

Audias Flores Silva, "El Jardinero", presunto líder del CJNG capturado en Nayarit y recluido en penal del Altiplano, Estado de México

Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", presunto sucesor de "El Mencho" al frente del CJNG.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 08, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México, 8 de mayo de 2026. — Un juez federal decretó la detención provisional con fines de extradición de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", presunto sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La resolución, conocida este viernes a través de fuentes judiciales, abre un plazo de 60 días para que el gobierno de Estados Unidos presente la petición formal de extradición acompañada de las pruebas de la acusación.

Flores Silva permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

La audiencia se celebró por videoconferencia. El detenido compareció desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República y posteriormente fue trasladado al Altiplano.

Durante la diligencia, el juez de control le notificó que las autoridades de Estados Unidos lo requieren para juzgarlo por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, conspiración para distribuir un kilogramo o más de heroína, y portación, uso y posesión de arma de fuego en relación con un delito de drogas.

La orden de captura original fue emitida el 13 de agosto de 2020 por la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington.

El operativo que culminó con la captura se ejecutó el 27 de abril en la sierra de Nayarit. Fuerzas Especiales de la Marina, la SSPC y la FGR desplegaron 120 efectivos de acción directa, 400 navales en apoyo, cuatro helicópteros y cuatro aeronaves de ala fija, según la información del propio Omar García Harfuch.

Flores Silva estaba protegido por 30 camionetas y 60 hombres armados. Lo capturaron sin disparos mientras intentaba ocultarse en un desagüe.

La defensa del presunto líder criminal logró un freno paralelo. La jueza Azucena Lazalde Íñiguez, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, admitió a trámite el amparo bajo el expediente 407/2026 y concedió suspensión definitiva.

La medida ordena que las cosas permanezcan en el estado actual mientras se resuelve el fondo del juicio, e impide la entrega inmediata aunque Estados Unidos cumpla con la petición formal en los 60 días.

Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a la captura de Flores Silva.

De acuerdo con la acusación, "El Jardinero" controlaba camiones de remolque para transportar cocaína desde Centroamérica hasta México, y vehículos de pasajeros para llevar narcóticos a las células de distribución del CJNG en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

El proceso de extradición avanza en paralelo a la presión política. La administración Trump ha endurecido su postura hacia los cárteles mexicanos. La Fiscalía General de la República no detalló si el amparo de Flores Silva podría revocarse antes del vencimiento del plazo estadounidense.

gobiernoseguridadcriminalidad

Reciente

Juan Pablo Colín, dirigente del PAN Jalisco, propone Ley anti-Morenarcos para filtrar candidatos con vínculos al crimen organizado en 2027
Política

Ley anti-Morenarcos: filtro al narco

Juan Pablo Colín presentará la iniciativa ante el Congreso local de Jalisco para blindar candidaturas rumbo a 2027.

Ariadna Montiel Reyes, nueva presidenta nacional de Morena, responde a acusaciones de corrupción del PRI y MC desde la dirigencia partidista
Política

Montiel vs PRI y MC por corrupción

La presidenta de Morena rechazó las acusaciones y las calificó como una "campaña permanente contra la soberanía".

Plan de Gasoductos para México con inversión de 140,905 mdp hacia 2030 anunciado por Sheinbaum y secretaria de Energía Luz Elena González
México

Plan Gasoductos: 140,905 mdp a 2030

El gobierno federal busca abastecer 13 nuevas centrales eléctricas y los Polos de Desarrollo del Plan México.

Tatiana Clouthier Carrillo, exsecretaria de Economía, deja el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior para buscar gubernatura de Nuevo León en 2027
México

Clouthier renuncia: va por NL 2027

Sheinbaum aceptó la salida y elogió la vinculación lograda con la comunidad mexicana en Estados Unidos.