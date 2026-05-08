Juez federal autoriza extradición de "El Jardinero" del CJNG

México, 8 de mayo de 2026. — Un juez federal decretó la detención provisional con fines de extradición de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", presunto sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La resolución, conocida este viernes a través de fuentes judiciales, abre un plazo de 60 días para que el gobierno de Estados Unidos presente la petición formal de extradición acompañada de las pruebas de la acusación.

Flores Silva permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

La audiencia se celebró por videoconferencia. El detenido compareció desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República y posteriormente fue trasladado al Altiplano.

Durante la diligencia, el juez de control le notificó que las autoridades de Estados Unidos lo requieren para juzgarlo por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, conspiración para distribuir un kilogramo o más de heroína, y portación, uso y posesión de arma de fuego en relación con un delito de drogas.

La orden de captura original fue emitida el 13 de agosto de 2020 por la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington.

El operativo que culminó con la captura se ejecutó el 27 de abril en la sierra de Nayarit. Fuerzas Especiales de la Marina, la SSPC y la FGR desplegaron 120 efectivos de acción directa, 400 navales en apoyo, cuatro helicópteros y cuatro aeronaves de ala fija, según la información del propio Omar García Harfuch.

Flores Silva estaba protegido por 30 camionetas y 60 hombres armados. Lo capturaron sin disparos mientras intentaba ocultarse en un desagüe.

La defensa del presunto líder criminal logró un freno paralelo. La jueza Azucena Lazalde Íñiguez, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, admitió a trámite el amparo bajo el expediente 407/2026 y concedió suspensión definitiva.

La medida ordena que las cosas permanezcan en el estado actual mientras se resuelve el fondo del juicio, e impide la entrega inmediata aunque Estados Unidos cumpla con la petición formal en los 60 días.

Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a la captura de Flores Silva.

De acuerdo con la acusación, "El Jardinero" controlaba camiones de remolque para transportar cocaína desde Centroamérica hasta México, y vehículos de pasajeros para llevar narcóticos a las células de distribución del CJNG en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

El proceso de extradición avanza en paralelo a la presión política. La administración Trump ha endurecido su postura hacia los cárteles mexicanos. La Fiscalía General de la República no detalló si el amparo de Flores Silva podría revocarse antes del vencimiento del plazo estadounidense.