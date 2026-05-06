Querétaro, 6 de mayo de 2026. — Más de 1,500 gramos de metanfetamina, 1,100 de cocaína en piedra y una cantidad similar de marihuana quedaron bajo resguardo ministerial tras 10 cateos simultáneos que la Fiscalía General del Estado ejecutó durante la madrugada del 5 de mayo en cinco colonias de la zona metropolitana, con un saldo de 10 personas detenidas y dos inmuebles asegurados.
Las diligencias se realizaron bajo la estrategia Sinergia por Querétaro en las colonias Unidad Nacional, Vista Alegre, El Salitre, Cuitláhuac y La Piedad.
Siete de los detenidos —cuatro mujeres y tres hombres— serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por el volumen de narcótico localizado en los domicilios donde fueron asegurados, umbral que rebasa la competencia estatal y activa la jurisdicción federal.
Los tres restantes quedaron ante autoridades locales: cinco hombres enfrentan cargos por delitos contra la salud y uno más por resistencia y desobediencia de particulares.
El despliegue involucró a personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con respaldo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y corporaciones municipales de Querétaro y Corregidora.
Entre lo decomisado figuran también armas de fuego —convencionales, hechizas y réplicas—, cartuchos de diversos calibres, bolsas dosificadoras, básculas grameras y dinero en efectivo, material consistente con puntos de distribución de narcóticos desmantelados en operativos previos de la estrategia.
Qué revelan los cateos sobre las líneas de investigación de Sinergia
La intervención en El Salitre marca la segunda ocasión en un mes que esa colonia aparece en el radar de Sinergia: el operativo del 7 de abril ya había incluido diligencias en la misma zona, lo que sugiere líneas de investigación activas que trascienden un solo despliegue.
Con este operativo, la estrategia acumula más de una docena de jornadas de cateos coordinados en lo que va de 2026, con intervenciones recientes que extendieron su alcance hasta San Juan del Río, Amealco, El Marqués, Huimilpan y Tequisquiapan.
La Fiscalía no precisó cuántas armas de fuego fueron aseguradas, no identificó a los detenidos y no detalló en cuál de los 10 domicilios se concentró el grueso del narcótico.
Los indicios serán sometidos a análisis pericial para su integración a las carpetas de investigación correspondientes; los dos inmuebles asegurados permanecen bajo custodia ministerial.