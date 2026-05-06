Caen 10 con 1.5 kg de cristal y cocaína tras cateos Sinergia en Querétaro

Fiscalía asegura metanfetamina, cocaína, marihuana, armas y dos inmuebles; siete personas pasan a jurisdicción federal.

Operativo Sinergia por Querétaro con cateos simultáneos y decomiso de droga en zona metropolitana

Diez personas fueron detenidas; siete de ellas serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República por el volumen de narcótico decomisado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de mayo de 2026. — Más de 1,500 gramos de metanfetamina, 1,100 de cocaína en piedra y una cantidad similar de marihuana quedaron bajo resguardo ministerial tras 10 cateos simultáneos que la Fiscalía General del Estado ejecutó durante la madrugada del 5 de mayo en cinco colonias de la zona metropolitana, con un saldo de 10 personas detenidas y dos inmuebles asegurados.

Las diligencias se realizaron bajo la estrategia Sinergia por Querétaro en las colonias Unidad Nacional, Vista Alegre, El Salitre, Cuitláhuac y La Piedad.

Siete de los detenidos —cuatro mujeres y tres hombres— serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por el volumen de narcótico localizado en los domicilios donde fueron asegurados, umbral que rebasa la competencia estatal y activa la jurisdicción federal.

Los tres restantes quedaron ante autoridades locales: cinco hombres enfrentan cargos por delitos contra la salud y uno más por resistencia y desobediencia de particulares.

El despliegue involucró a personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con respaldo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y corporaciones municipales de Querétaro y Corregidora.

Entre lo decomisado figuran también armas de fuego —convencionales, hechizas y réplicas—, cartuchos de diversos calibres, bolsas dosificadoras, básculas grameras y dinero en efectivo, material consistente con puntos de distribución de narcóticos desmantelados en operativos previos de la estrategia.

Qué revelan los cateos sobre las líneas de investigación de Sinergia

La intervención en El Salitre marca la segunda ocasión en un mes que esa colonia aparece en el radar de Sinergia: el operativo del 7 de abril ya había incluido diligencias en la misma zona, lo que sugiere líneas de investigación activas que trascienden un solo despliegue.

Con este operativo, la estrategia acumula más de una docena de jornadas de cateos coordinados en lo que va de 2026, con intervenciones recientes que extendieron su alcance hasta San Juan del Río, Amealco, El Marqués, Huimilpan y Tequisquiapan.

La Fiscalía no precisó cuántas armas de fuego fueron aseguradas, no identificó a los detenidos y no detalló en cuál de los 10 domicilios se concentró el grueso del narcótico.

Los indicios serán sometidos a análisis pericial para su integración a las carpetas de investigación correspondientes; los dos inmuebles asegurados permanecen bajo custodia ministerial.

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