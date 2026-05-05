Deudores alimentarios pierden acceso a empleo público en Querétaro

Oficial mayor anuncia que dependencias verificarán registro federal antes de cualquier contratación; no se precisó cuántos servidores públicos actuales serán revisados.

Oficial mayor Linda Luz Luna Rangel presenta agenda contra deudores alimentarios en Querétaro (80 car aprox)

Linda Luz Luna Rangel, oficial mayor del Poder Ejecutivo de Querétaro, durante la presentación del decálogo de obligaciones alimentarias.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de mayo de 2026. — Ninguna dependencia del Poder Ejecutivo de Querétaro podrá contratar a una persona inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) a partir de este miércoles 6 de mayo.

La restricción, que entra en vigor con una reforma a la Ley de los Trabajadores del Estado, abarca también a prestadores de servicios por honorarios, proveedores y contratistas, e impide la expedición o renovación de licencias de conducir a quienes figuren en ese padrón, anunció la oficial mayor, Linda Luz Luna Rangel.

La medida forma parte de un decálogo de acciones que involucra a varias dependencias estatales. En materia de adquisiciones, la Oficialía Mayor y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas negarán el registro de proveedores y contratistas inscritos como deudores.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana gestionará la negativa de trámites vehiculares. Y todas las dependencias que operen esquemas de ayuda social revisarán sus reglas de operación para excluir a beneficiarios que incumplan obligaciones alimentarias.

Oficial mayor Linda Luz Luna Rangel presenta agenda contra deudores alimentarios en Quer\u00e9taro (80 car aprox) Linda Luz Luna Rangel, oficial mayor del Poder Ejecutivo de Querétaro, durante la presentación del decálogo de obligaciones alimentarias. rotativo.com.mx

La agenda, sin embargo, no estableció un mecanismo de verificación retroactiva para el personal ya contratado ni cuantificó cuántos servidores públicos actuales serían sometidos a revisión.

"Las dependencias del Poder Ejecutivo estamos realizando acciones que el día de hoy dejaremos plasmadas en esta agenda", señaló Luna Rangel durante el ejercicio Contigo Informamos.

La funcionaria precisó que, como parte del eje de atención, la Secretaría de las Mujeres proporcionará asesoría jurídica gratuita en materia de obligaciones alimentarias a quien la solicite.

Armonización normativa, sin calendario definido en Querétaro

El decálogo incluye además el compromiso del Ejecutivo estatal de impulsar reformas legislativas para alinear el marco jurídico local con la protección de la niñez.

Luna Rangel no detalló qué ordenamientos específicos requieren modificación más allá de la ya publicada reforma a la Ley de los Trabajadores, ni fijó plazos para presentar iniciativas ante el Congreso del estado.

El gobernador Mauricio Kuri González atestiguó la presentación de la agenda, que se complementa con una campaña de difusión estatal a cargo de la Unidad de Comunicación Social.

El alcance territorial, presupuesto y calendario de esa campaña no fueron precisados por la dependencia al momento de la presentación.

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