Querétaro, 5 de mayo de 2026. — Ninguna dependencia del Poder Ejecutivo de Querétaro podrá contratar a una persona inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) a partir de este miércoles 6 de mayo.
La restricción, que entra en vigor con una reforma a la Ley de los Trabajadores del Estado, abarca también a prestadores de servicios por honorarios, proveedores y contratistas, e impide la expedición o renovación de licencias de conducir a quienes figuren en ese padrón, anunció la oficial mayor, Linda Luz Luna Rangel.
La medida forma parte de un decálogo de acciones que involucra a varias dependencias estatales. En materia de adquisiciones, la Oficialía Mayor y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas negarán el registro de proveedores y contratistas inscritos como deudores.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana gestionará la negativa de trámites vehiculares. Y todas las dependencias que operen esquemas de ayuda social revisarán sus reglas de operación para excluir a beneficiarios que incumplan obligaciones alimentarias.
Linda Luz Luna Rangel, oficial mayor del Poder Ejecutivo de Querétaro, durante la presentación del decálogo de obligaciones alimentarias. rotativo.com.mx
La agenda, sin embargo, no estableció un mecanismo de verificación retroactiva para el personal ya contratado ni cuantificó cuántos servidores públicos actuales serían sometidos a revisión.
"Las dependencias del Poder Ejecutivo estamos realizando acciones que el día de hoy dejaremos plasmadas en esta agenda", señaló Luna Rangel durante el ejercicio Contigo Informamos.
La funcionaria precisó que, como parte del eje de atención, la Secretaría de las Mujeres proporcionará asesoría jurídica gratuita en materia de obligaciones alimentarias a quien la solicite.
Armonización normativa, sin calendario definido en Querétaro
El decálogo incluye además el compromiso del Ejecutivo estatal de impulsar reformas legislativas para alinear el marco jurídico local con la protección de la niñez.
Luna Rangel no detalló qué ordenamientos específicos requieren modificación más allá de la ya publicada reforma a la Ley de los Trabajadores, ni fijó plazos para presentar iniciativas ante el Congreso del estado.
El gobernador Mauricio Kuri González atestiguó la presentación de la agenda, que se complementa con una campaña de difusión estatal a cargo de la Unidad de Comunicación Social.
El alcance territorial, presupuesto y calendario de esa campaña no fueron precisados por la dependencia al momento de la presentación.