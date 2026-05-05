Ciclistas protestan por muerte de motociclista y exigen revisión de semáforos en Querétaro

Manifestantes señalaron fallas de sincronización que provocan cruces simultáneos de peatones y vehículos en intersecciones del municipio.

Protesta de ciclistas y motociclistas en Prolongación Tecnológico de Querétaro por muerte de motociclista y fallas en semáforos

Ciclistas y motociclistas se manifestaron en Prolongación Tecnológico tras la muerte de un motociclista el fin de semana.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 5 de mayo de 2026. — La muerte de un motociclista el fin de semana pasado detonó una protesta de ciclistas y motociclistas sobre Prolongación Tecnológico, vialidad donde los manifestantes exigieron al municipio de Querétaro una revisión integral de la sincronización de semáforos que, aseguran, provoca cruces simultáneos entre peatones y vehículos en múltiples intersecciones.

Miguel Ángel Torres Olguín, secretario de Gobierno municipal, expresó solidaridad con la familia del fallecido y anunció que solicitará un informe al secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, sobre el estado de la red semafórica.

Torres Olguín admitió que hasta la manifestación del domingo, el municipio no contaba con reportes formales sobre las fallas señaladas por los ciclistas. Entre las quejas recogidas durante la protesta figuran luces verdes que se activan simultáneamente para automovilistas y peatones en el mismo cruce, así como tiempos de semaforización demasiado cortos que generan embotellamientos y empujan a conductores a pasarse la luz roja.

Los manifestantes citaron como ejemplo el semáforo de Ocampo con Universidad, donde los tiempos se reducen en horas pico.

La investigación por el fallecimiento del motociclista está en manos de la Fiscalía del Estado, precisó el funcionario, y el municipio colaborará con la información que le sea requerida.

Concertadores en la marcha y consignas políticas detectadas en Querétaro

El gobierno municipal desplegó concertadores para monitorear la manifestación. Torres Olguín señaló que durante la protesta se expresaron consignas políticas ajenas al reclamo original, aunque evitó detallarlas más allá de mencionar frases como "ya se van".

El funcionario atribuyó esas expresiones a grupos que aprovechan movilizaciones sociales con fines distintos.

Pese a ello, la Secretaría de Gobierno mantiene diálogo con colectivos ciclistas. Torres Olguín confirmó que esa misma mañana sostuvo una reunión con una integrante de un grupo organizado de ciclismo urbano. No se estableció fecha para una mesa de trabajo formal entre el municipio y los manifestantes sobre el tema de semaforización.

movilidadgobiernoseguridad

Reciente

Actividad comercial en la Central de Abastos de Querétaro donde se registró conflicto entre facciones internas
Querétaro

Pugna interna frena orden en Central de Abastos

Secretaría de Gobierno exige identificación de diableros, pero reconoce que el proceso depende de la propia mesa directiva.

Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes del DIF Municipal de Querétaro programa Acompañante Resiliente hijos de reclusas
Querétaro

Hijos de reclusas con atención integral en Querétaro

Tercera generación amplía a salud y educación la intervención para menores de reclusas; DIF no reporta indicadores de impacto tras dos años.

Palacio Municipal de San Juan del Río donde se negocia el incremento salarial con el sindicato municipal en mayo de 2026
San Juan del Río

SJR sin pacto salarial; huelga al 24 de mayo

Secretario de Administración reconoce propuestas de ambas partes sin afinar y expresa confianza en un acuerdo antes del vencimiento del emplazamiento.

Camión recolector de basura circula por colonia de San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

Relleno a 2.5 horas frena recolección en SJR

Trayecto al extremo oriente de la zona urbana limita vueltas de camiones recolectores; la dependencia no precisó cuántas unidades tiene fuera de servicio.