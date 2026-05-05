Querétaro, 5 de mayo de 2026. — La muerte de un motociclista el fin de semana pasado detonó una protesta de ciclistas y motociclistas sobre Prolongación Tecnológico, vialidad donde los manifestantes exigieron al municipio de Querétaro una revisión integral de la sincronización de semáforos que, aseguran, provoca cruces simultáneos entre peatones y vehículos en múltiples intersecciones.
Miguel Ángel Torres Olguín, secretario de Gobierno municipal, expresó solidaridad con la familia del fallecido y anunció que solicitará un informe al secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, sobre el estado de la red semafórica.
Torres Olguín admitió que hasta la manifestación del domingo, el municipio no contaba con reportes formales sobre las fallas señaladas por los ciclistas. Entre las quejas recogidas durante la protesta figuran luces verdes que se activan simultáneamente para automovilistas y peatones en el mismo cruce, así como tiempos de semaforización demasiado cortos que generan embotellamientos y empujan a conductores a pasarse la luz roja.
Los manifestantes citaron como ejemplo el semáforo de Ocampo con Universidad, donde los tiempos se reducen en horas pico.
La investigación por el fallecimiento del motociclista está en manos de la Fiscalía del Estado, precisó el funcionario, y el municipio colaborará con la información que le sea requerida.
Concertadores en la marcha y consignas políticas detectadas en Querétaro
El gobierno municipal desplegó concertadores para monitorear la manifestación. Torres Olguín señaló que durante la protesta se expresaron consignas políticas ajenas al reclamo original, aunque evitó detallarlas más allá de mencionar frases como "ya se van".
El funcionario atribuyó esas expresiones a grupos que aprovechan movilizaciones sociales con fines distintos.
Pese a ello, la Secretaría de Gobierno mantiene diálogo con colectivos ciclistas. Torres Olguín confirmó que esa misma mañana sostuvo una reunión con una integrante de un grupo organizado de ciclismo urbano. No se estableció fecha para una mesa de trabajo formal entre el municipio y los manifestantes sobre el tema de semaforización.