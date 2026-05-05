Querétaro logra 18 medallas en tiro con arco CONADE 2026

Cinco oros, siete platas y seis bronces situaron a Querétaro arriba de su marca 2025.

Arqueros queretanos celebran 18 medallas en Olimpiada Nacional CONADE 2026 de tiro con arco

Equipos sub 16 y sub 18 de Querétaro disputaron la ronda olímpica en Apizaco, sede del tiro con arco.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de mayo de 2026. — La selección queretana de tiro con arco cosechó 18 medallas en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 disputada en Apizaco, Tlaxcala: cinco oros, siete platas y seis bronces.

El resultado supera por cinco preseas la marca del año previo, cuando los arqueros estatales sumaron dos oros, cuatro platas y siete bronces, y duplica con creces los títulos del 2025. Las medallas se distribuyeron en arco compuesto y recurvo, dentro de pruebas individuales y por equipos, en categorías que abarcaron de los 14 a los 24 años de edad.

El medallero queretano se construyó en rondas de clasificación, pruebas por equipos y la ronda olímpica. La selección estatal llegó al certamen tras abanderar a una delegación cercana a 800 atletas en 38 disciplinas, un récord en la historia deportiva del estado, en ceremonia que el gobernador Mauricio Kuri González encabezó el 8 de abril en el Estadio Olímpico de Querétaro junto al alcalde Felipe Fernando Macías Olvera.

Tiro con arco de Querétaro: cinco oros y marca al alza en CONADE 2026

Los cinco oros llegaron de tres pruebas individuales y dos campeonatos por equipos. Maya Casas (sub 18), Paola Saucedo (sub 24) y Leonardo Pacheco (sub 21) firmaron títulos individuales. Pacheco repitió arriba del podio al imponerse junto a Sara Segovia en una prueba por parejas. La quinta dorada llegó del trío sub 16 de Óscar Mata, Juda Medina y Ulises Contreras.

Entre las siete medallas de plata aparecen Casas en sub 18; Saucedo, junto con Emiliano Islas y, en otra prueba, con Cristina Villalón, en sub 24; el equipo sub 18 de Rogelio Ramírez, Derek Castro y Arturo González; y Lorenzo Fernández y Emiliano Juda, en sub 16.

Estos dos últimos avanzaron hasta la final en una de las pruebas más exigentes del torneo, la ronda olímpica, según confirmaron los entrenadores de la delegación.

¿Quiénes encabezaron el medallero queretano en Apizaco?

Entre los seis bronces figuran Casas (sub 18), Saucedo (sub 24), la dupla Manuel Ramírez y José Miguel Martínez (sub 24), el trío sub 21 Yessica Martínez, Sara Segovia y Sayuri Celis, y el equipo sub 14 de Mía Jiménez, Sofía Salazar y Laura González.

Saucedo cerró como la arquera más laureada del estado, con cuatro preseas: un oro, dos platas y un bronce. La cosecha individual va en línea con logros queretanos recientes en justas internacionales del ciclo formativo.

El staff queretano contó con el atleta olímpico Javier Rojas, seleccionado mexicano de arco recurvo, integrado al cuerpo técnico durante la justa de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

El reporte de la delegación no precisó el desglose entre arco compuesto y recurvo, ni la posición que ocupó Querétaro en el medallero general de la disciplina. La meta queretana es superar el quinto lugar nacional CONADE 2025.

Arqueros queretanos celebran 18 medallas en Olimpiada Nacional CONADE 2026 de tiro con arco

Equipos sub 16 y sub 18 de Querétaro disputaron la ronda olímpica en Apizaco, sede del tiro con arco.

Arqueros queretanos celebran 18 medallas en Olimpiada Nacional CONADE 2026 de tiro con arco

Equipos sub 16 y sub 18 de Querétaro disputaron la ronda olímpica en Apizaco, sede del tiro con arco.

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