El alcalde Felifer Macías Olvera informó que el festival concluyó con saldo blanco, sin un solo incidente durante los cuatro días de operación.

La edición de este año incorporó un componente mundialista vinculado al fútbol, modificó la operatividad del Parque Bicentenario y habilitó nuevos puntos de sombra para el público.

¿Qué días tuvieron mayor afluencia en el Festival de Comunidades Extranjeras 2026?

El crecimiento de la asistencia se concentró en los primeros días del festival. De acuerdo con Macías Olvera, el viernes registró una afluencia equivalente a la que históricamente se observa los sábados y domingos, mientras que el jueves —tradicionalmente el día de menor concurrencia— tuvo una asistencia muy superior a ediciones anteriores.

Oferta gastronómica, deportiva y mecánica del festival

El festival operó con 64 stands gastronómicos que mantuvieron filas constantes durante los cuatro días. La oferta incluyó escenarios artísticos con expresiones culturales de cada país representado, un torneo de fútbol denominado Uruguayito en el que participaron entre 26 y 27 equipos, además de la operación permanente de los juegos mecánicos del parque, incluida la montaña rusa y el barco pirata recientemente habilitado.

¿Cuál fue la derrama económica del Festival de Comunidades Extranjeras 2026?

El municipio no informó la derrama económica generada por el evento, dato que será presentado posteriormente por la Coordinación de Comunicación Social.

El alcalde aclaró que la cifra de 20 millones de pesos mencionada inicialmente en la conferencia corresponde a inversión en vialidades y asfaltado en la comunidad de Pinto y zonas aledañas, no a la derrama del festival.

Pese al incremento histórico en la afluencia, el municipio no detalló ajustes en logística, aforo máximo o capacidad operativa del Parque Bicentenario para las próximas ediciones del festival.

Reconocimiento del alcalde y operación interinstitucional

Macías Olvera reconoció el trabajo de la Secretaría de Turismo municipal, Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Gobierno Municipal, Protección Civil y la Dirección del Parque Bicentenario por la operación del evento.

"Hablar de que 78 mil personas estuvieron durante cuatro días en un solo espacio y que tengamos saldo blanco es ejemplo de cómo se hacen las cosas en esta administración", afirmó.

El festival se realizó de manera simultánea al lanzamiento de la aplicación municipal CiudadQro, plataforma que integra los servicios de la Secretaría de Turismo y que registró 5 mil descargas durante el fin de semana del evento.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Querétaro capital se ubica entre las ciudades con mayor avance en percepción de seguridad y servicios públicos en el país, contexto que el alcalde citó como respaldo a la operación del festival sin incidentes.