Colón, 5 de mayo de 2026. — Una pipa que aparentemente transportaba combustible fue embestida por un tren la tarde de este martes en el cruce ferroviario de Viborillas, sobre la carretera estatal 100 en el municipio de Colón.
El impacto provocó un fuerte incendio que mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos del tramo que conecta la autopista México-Querétaro con el aeropuerto Intercontinental, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.
La zona quedó acordonada en la bajada del puente a desnivel que cruza la vía del ferrocarril. Bomberos, Protección Civil y patrulleros de la Policía Estatal y de las policías municipales de Colón y El Marqués realizan labores de control del siniestro.
Las autoridades suspendieron la circulación para evitar nuevos percances mientras se sofocan las llamas.
Testigos en el lugar señalaron que la pipa habría intentado ganarle el paso al tren al momento de cruzar las vías.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la carga que transportaba el vehículo ni se han precisado afectaciones a terceros. La carretera 100 permanece cerrada en ambos sentidos en la parte baja del puente superior.