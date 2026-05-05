Tren embiste pipa con combustible y provoca incendio en Colón

El fuerte incendio mantiene cerrada en ambos sentidos la carretera 100 que comunica al aeropuerto.

Bomberos atienden incendio tras choque de pipa contra tren en cruce de Viborillas, carretera 100, Colón

Bomberos atienden incendio tras choque de pipa contra tren en cruce de Viborillas, carretera 100, Colón.

Foto: Especial
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 5 de mayo de 2026. — Una pipa que aparentemente transportaba combustible fue embestida por un tren la tarde de este martes en el cruce ferroviario de Viborillas, sobre la carretera estatal 100 en el municipio de Colón.

El impacto provocó un fuerte incendio que mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos del tramo que conecta la autopista México-Querétaro con el aeropuerto Intercontinental, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.

La zona quedó acordonada en la bajada del puente a desnivel que cruza la vía del ferrocarril. Bomberos, Protección Civil y patrulleros de la Policía Estatal y de las policías municipales de Colón y El Marqués realizan labores de control del siniestro.

Las autoridades suspendieron la circulación para evitar nuevos percances mientras se sofocan las llamas.

Testigos en el lugar señalaron que la pipa habría intentado ganarle el paso al tren al momento de cruzar las vías.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la carga que transportaba el vehículo ni se han precisado afectaciones a terceros. La carretera 100 permanece cerrada en ambos sentidos en la parte baja del puente superior.

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