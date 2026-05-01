Tráiler con pollo congelado causa fuerte accidente y desata rapiña en macrolibramiento Amealco

El conductor del tráiler quedó detenido y los lugareños limpiaron la carretera de mercancía antes de que llegara la grúa

Tráiler con pollo congelado calcinado tras provocar accidente en el km 17 del macrolibramiento Palmillas-Apaseo Amealco
El tractocamión de doble caja quedó sobre la carretera federal después de impactar a la pipa y proyectarse contra el muro de contención.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco, 30 de abril de 2026. —Un tractocamión de doble caja seca tipo termo cargado con pollo congelado provocó un fuerte accidente la tarde de este jueves en el kilómetro 17 del macrolibramiento Palmillas-Apaseo, en territorio del municipio de Amealco, cuando su operador intentó rebasar a una pipa, perdió el control y la impactó.


Tr\u00e1iler con pollo congelado calcinado tras provocar accidente en el km 17 del macrolibramiento Palmillas-Apaseo Amealco El tractocamión de doble caja quedó sobre la carretera federal después de impactar a la pipa y proyectarse contra el muro de contención. rotativo.com.mx

Tras el choque, el tráiler se incendió, una de sus cajas se desprendió y arrastró un automóvil Jetta con dos militares a bordo —un hombre y una mujer, ambos lesionados—, mientras que un Dodge Charger sufrió daños materiales en la misma carambola y la pipa salió de la carretera dando varios tumbos sin volcarse.

Tr\u00e1iler con pollo congelado calcinado tras provocar accidente en el km 17 del macrolibramiento Palmillas-Apaseo Amealco El tractocamión de doble caja quedó sobre la carretera federal después de impactar a la pipa y proyectarse contra el muro de contención. rotativo.com.mx

El operador del tráiler intentó rebasar a la pipa y, en un descuido, perdió el control de la pesada unidad y la golpeó. El choque desencadenó el incendio del tractocamión y la salida de la pipa de la cinta asfáltica. Una de las cajas quedó calcinada por completo tras desprenderse y arrastrarse durante un tramo considerable.

Tr\u00e1iler con pollo congelado calcinado tras provocar accidente en el km 17 del macrolibramiento Palmillas-Apaseo Amealco El tractocamión de doble caja quedó sobre la carretera federal después de impactar a la pipa y proyectarse contra el muro de contención. rotativo.com.mx

Paramédicos de la Cruz Roja del municipio de Amealco fueron los primeros en atender a los dos militares ocupantes del Jetta. Posteriormente arribó una ambulancia de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que trasladó a ambos lesionados, presuntamente con destino a Irapuato.

Tr\u00e1iler con pollo congelado calcinado tras provocar accidente en el km 17 del macrolibramiento Palmillas-Apaseo Amealco El tractocamión de doble caja quedó sobre la carretera federal después de impactar a la pipa y proyectarse contra el muro de contención. rotativo.com.mx

La pipa no presentó fuga del producto pese a los tumbos que dio sobre las piedras del costado de la carretera. Bomberos de Amealco acudieron al sitio para combatir el incendio del contenedor.

Tr\u00e1iler con pollo congelado calcinado tras provocar accidente en el km 17 del macrolibramiento Palmillas-Apaseo Amealco El tractocamión de doble caja quedó sobre la carretera federal después de impactar a la pipa y proyectarse contra el muro de contención. rotativo.com.mx

El pollo congelado que transportaba el tráiler quedó regado a lo largo de un tramo considerable de la cinta asfáltica, lo que desató actos de rapiña por parte de vecinos de la zona, que arribaron al lugar a bordo de camionetas y con cajas para llevarse la mercancía.

Tr\u00e1iler con pollo congelado calcinado tras provocar accidente en el km 17 del macrolibramiento Palmillas-Apaseo Amealco El tractocamión de doble caja quedó sobre la carretera federal después de impactar a la pipa y proyectarse contra el muro de contención. rotativo.com.mx

La carretera se cubrió prácticamente en su totalidad de producto, que finalmente fue recogido por los lugareños antes de que las autoridades pudieran retirar las unidades siniestradas.

Tr\u00e1iler con pollo congelado calcinado tras provocar accidente en el km 17 del macrolibramiento Palmillas-Apaseo Amealco El tractocamión de doble caja quedó sobre la carretera federal después de impactar a la pipa y proyectarse contra el muro de contención. rotativo.com.mx

La Guardia Nacional División Carreteras tomó conocimiento del percance y mantuvo cerrada la circulación durante varias horas, hasta que las grúas concluyeron las maniobras de retiro de las unidades involucradas. El operador del tráiler quedó en calidad de detenido para determinar su situación legal por el siniestro que provocó.

Tr\u00e1iler con pollo congelado calcinado tras provocar accidente en el km 17 del macrolibramiento Palmillas-Apaseo Amealco El tractocamión de doble caja quedó sobre la carretera federal después de impactar a la pipa y proyectarse contra el muro de contención. rotativo.com.mx

El macrolibramiento Palmillas-Apaseo es la ruta alterna que conecta la autopista México-Querétaro con el corredor del Bajío en dirección a Guanajuato y registra de forma recurrente accidentes graves de transporte pesado: este medio ha documentado en años recientes carambolas con explosión, volcaduras de unidades de carga y siniestros con víctimas mortales sobre esta vía.

Las autoridades continuarán con las diligencias para deslindar responsabilidades.

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