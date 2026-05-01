Amealco, 30 de abril de 2026. —Un tractocamión de doble caja seca tipo termo cargado con pollo congelado provocó un fuerte accidente la tarde de este jueves en el kilómetro 17 del macrolibramiento Palmillas-Apaseo, en territorio del municipio de Amealco, cuando su operador intentó rebasar a una pipa, perdió el control y la impactó.
El tractocamión de doble caja quedó sobre la carretera federal después de impactar a la pipa y proyectarse contra el muro de contención. rotativo.com.mx
Tras el choque, el tráiler se incendió, una de sus cajas se desprendió y arrastró un automóvil Jetta con dos militares a bordo —un hombre y una mujer, ambos lesionados—, mientras que un Dodge Charger sufrió daños materiales en la misma carambola y la pipa salió de la carretera dando varios tumbos sin volcarse.
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El operador del tráiler intentó rebasar a la pipa y, en un descuido, perdió el control de la pesada unidad y la golpeó. El choque desencadenó el incendio del tractocamión y la salida de la pipa de la cinta asfáltica. Una de las cajas quedó calcinada por completo tras desprenderse y arrastrarse durante un tramo considerable.
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Paramédicos de la Cruz Roja del municipio de Amealco fueron los primeros en atender a los dos militares ocupantes del Jetta. Posteriormente arribó una ambulancia de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que trasladó a ambos lesionados, presuntamente con destino a Irapuato.
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La pipa no presentó fuga del producto pese a los tumbos que dio sobre las piedras del costado de la carretera. Bomberos de Amealco acudieron al sitio para combatir el incendio del contenedor.
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El pollo congelado que transportaba el tráiler quedó regado a lo largo de un tramo considerable de la cinta asfáltica, lo que desató actos de rapiña por parte de vecinos de la zona, que arribaron al lugar a bordo de camionetas y con cajas para llevarse la mercancía.
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La carretera se cubrió prácticamente en su totalidad de producto, que finalmente fue recogido por los lugareños antes de que las autoridades pudieran retirar las unidades siniestradas.
El tractocamión de doble caja quedó sobre la carretera federal después de impactar a la pipa y proyectarse contra el muro de contención. rotativo.com.mx
La Guardia Nacional División Carreteras tomó conocimiento del percance y mantuvo cerrada la circulación durante varias horas, hasta que las grúas concluyeron las maniobras de retiro de las unidades involucradas. El operador del tráiler quedó en calidad de detenido para determinar su situación legal por el siniestro que provocó.
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El macrolibramiento Palmillas-Apaseo es la ruta alterna que conecta la autopista México-Querétaro con el corredor del Bajío en dirección a Guanajuato y registra de forma recurrente accidentes graves de transporte pesado: este medio ha documentado en años recientes carambolas con explosión, volcaduras de unidades de carga y siniestros con víctimas mortales sobre esta vía.
Las autoridades continuarán con las diligencias para deslindar responsabilidades.